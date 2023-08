Quan hệ Việt-Mỹ có cơ hội vượt cấp lên ngang tầm Trung Quốc?

Chính sách đối ngoại của VN do Đảng CS quyết định- Hình minh họa TBT Đảng, Nguyễn Phú Trọng trên nền cờ ba nước Hoa Kỳ, VN và TQ

Hôm hôm 3/8, Tổng thống Biden nói tại một buổi gây quỹ ở Maine rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ "người đứng đầu Việt Nam", người "rất muốn gặp tôi khi tôi tới G20" vì Hà Nội muốn nâng cao mối quan hệ với Washington và trở thành một đối tác quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ vào hai ngày 9-10/9.

Hiện nay Mỹ nằm trong số 13 quốc gia là đối tác toàn diện của Việt Nam, thấp hơn hai bậc so với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc - những quốc gia thuộc nhóm đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội.

Nhiều tháng trở lại đây, Trung Quốc đã tăng cường cho nhiều loại tàu hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây căng thẳng trên Biển Đông. Hồi 10/5, tàu nghiên cứu Trung Quốc, hai tàu tuần duyên và 11 tàu đánh cá đã vào lô 04-03 đang khai thác dầu của Vietsovpetro. Đây được coi là bước leo thang đáng lo ngại khi tàu hải cảnh Trung Quốc đến gần khu vực khai thác khí đốt do Zarubezhneft điều hành ở gần bãi Tư Chính như thế.

Đặc biệt, sự "xích lại gần nhau hơn" giữa Hà Nội và Washington cũng đóng góp cho việc xử lý các vấn đề an ninh và hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Biển Đông là một vấn đề an ninh khu vực Đông Nam Á, cũng là vấn đề an ninh Châu Á - Thái Binh Dương.