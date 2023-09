Vì sao Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng không nằm trong danh sách ân giảm của Chủ tịch nước?

26 phút trước

Danh sách này không được công khai, nên không ai biết tử tù nào đã may mắn được ân giảm và nhờ đâu họ được ân giảm.

Trong tháng qua, nhiều nhà hoạt động, trí thức đã kêu gọi hoãn thi hành án tử hình, thậm chí kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng. Nhiều luật sư đã lên tiếng nói là có "các lỗ hổng" trong bản án xử ông Chưởng và có thể dẫn đến xét xử oan sai.

Đặc xá, đại xá và ân giảm

"Danh sách đặc xá là một phần không thể tách rời của quyết định đặc xá. Do đó, theo tôi, danh sách đặc xá cũng phải được công bố công khai. Mặt khác, một trong những nguyên tắc thực hiện đặc xá là "đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch" (Điều 4 Luật đặc xá 2018). Để nguyên tắc này được thực hiện trên thực tế thì danh sách đặc xá phải được công khai. Công khai thì người dân, phạm nhân, cán bộ trại giam mới biết và giám sát được. Nhờ đó mà hạn chế tối đa tiêu cực trong việc xem xét đặc xá."

Riêng với trường hợp của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng, luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng không thể đặc xá và không nên đặc xá cho hai tử tù này vì hai lý do sau:

"Chủ tịch nước cũng phải tuân thủ pháp luật, không thể hành động chiều theo cảm xúc của số đông. Do đó, danh sách đặc xá lần này không có tên của Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng là điều bình thường và hoàn toàn phù hợp với pháp luật về đặc xá," luật sư Sơn nêu quan điểm.

"Những vụ như vụ của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng theo tôi chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, may mắn được dư luận, các cơ quan truyền thông biết, quan tâm và lên tiếng. Trong thực tế chắc chắn còn nhiều vụ oan sai khác mà chúng ta không biết đến."

Theo luật sư Sơn, để hạn chế oan sai, cần sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự theo hướng để nâng cao trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ chứng minh chứ không phải yêu cầu bị can, bị cáo chứng minh.

Bị can, bị cáo tạm giam thì không thể nào thu thập bằng chứng để chứng minh được nên yêu cầu bị can, bị cáo chứng minh là điều bất khả thi. Các buổi hỏi cung bị can phải được ghi âm, ghi hình hoặc có sự chứng kiến của luật sư.