Reuters: Bốn nhà hoạt động VN tị nạn tại Mỹ, Đức sau thỏa thuận với chính quyền Biden

một giờ trước

Chính phủ Việt Nam cũng đồng ý trả tự do cho hai nhà hoạt động đang bị giam giữ trước chuyến thăm của ông Biden tuần trước, một quan chức Mỹ cho hay, và đã ký một thỏa thuận riêng nhằm đạt được tiến bộ về các vấn đề như tự do tôn giáo, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước, điều kiện sống của các tù nhân và luật lao động, một trong các quan chức Mỹ cho hay.

Giới chức không nói rõ danh tính của ai trong số bốn người này vì lý do nhạy cảm ngoại giao và an ninh, nhưng tên của của hai cựu tù nhân đã được biết. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển xác nhận ông được trả tự do và đã sang Đức cùng vợ vào đầu tháng này. Việc trả tự do cho nhà báo Mai Phan Lợi cũng được xác nhận vào đầu tháng này.