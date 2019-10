Công an Hoàn Kiếm 'không bắt' bà Hằng

Bản quyền hình ảnh Blog Nguoi Buon Gio Image caption Bạn bè bà Bùi Minh Hằng mang theo khẩu hiệu 'Yêu cầu trả tự do nhà yêu nước Bùi Hằng' hôm 18/10 ở Bờ Hồ

Những người tham gia 'dạo bộ' Bờ Hồ nói công an Hoàn Kiếm cho biết họ không bắt bà Bùi Minh Hằng nhưng tiếp nhận đơn đòi thả người của nhóm bạn bè bà Hằng.

Một trong những người trong nhóm này, blogger Lê Dũng, người cũng là kỹ sư điện, nói với BBC:

"Ông Cường [phó công an] ở quận Hoàn Kiếm thì ông ấy trả lời là chỗ ấy họ không bắt mà là công an bên trên họ bắt và bây giờ cũng không biết là giữ ở chỗ nào."

"Nhưng chúng tôi nói là các anh bắt ở địa phận của quận Hoàn Kiếm thì chúng tôi là những người bạn và những người đi chơi dạo cùng với chị ấy thì bọn tôi chỉ biết hỏi anh thôi, chứ bọn tôi biết tìm ở đâu?".

Ông Dũng nói ông và những người bạn khác của bà Hằng đã gửi 'đơn trình bày' về các sự việc diễn ra hôm Chủ Nhật cho đến khi bà Hằng bị bắt tới "bộ phận tiếp nhận" của quận Hoàn Kiếm.

"Trong đấy [đơn trình bày] có nêu rõ việc bắt giữ bà Hằng không có căn cứ và trái pháp luật."

"Chúng tôi đề nghị công an quận Hoàn Kiếm trả tự do ngay cho bà Hằng."

"Trong trường hợp công an Hoàn Kiếm tiếp tục giam giữ bà Bùi Minh Hằng thì chúng tôi sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình tố cáo lên cấp trên và công luận."

'Đi thế được rồi'

Những người 'dạo bộ' có mặt ở công an Hoàn Kiếm cũng nói họ đã ghi âm và chụp ảnh việc giao 'đơn trình bày' với chữ ký của hàng chục người cho ba công an quận.

Nhóm bạn bè của bà Hằng nói ngày mai, 19/10, họ sẽ gửi đơn qua đường chuyển phát nhanh tới Công an Hà Nội và Viện Kiểm sát.

Ông Dũng nói với BBC những người có mặt tại công an Hoàn Kiếm chiều 18/10 cũng đã dạo quanh Bờ Hồ sau khi giao 'đơn trình bày'.

"Khi chúng tôi ra khỏi công an quận Hoàn Kiếm chúng tôi đã quyết định đi một vòng quanh Bờ Hồ, gồm khoảng 40 người có mang tờ A3 ghi là 'trả tự do ngay cho người yêu nước Bùi Hằng' thì lại gặp anh Cường, phó quận đang đứng ở chỗ tượng Vua Lý."

Chị Hằng viết có mấy nội dung trên cái nón là 'Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam' viết tắt và ...'đả đảo Trung Quốc xâm lược' thì các thanh niên băng đỏ đến giằng và cướp của chị ấy. Blogger Lê Dũng

"Anh Cường bảo là 'Thôi, đi thế là được rồi. Để chúng tôi đề nghị lên trên xem là giải quyết thế nào".

Ông Dũng nói ông là một trong số khoảng 15-20 người hẹn nhau đi 'chụp ảnh và uống cà phê' hôm Chủ Nhật 16/10.

Ông kể lại: "Chụp ảnh xong chúng tôi rủ nhau đi vòng quanh Bờ Hồ giống như những người dân bình thường thôi."

"Có cả trẻ em, có cả trẻ em ăn bột, rồi có cả con gái. Bọn tôi đưa cả con đi."

"Khi chúng tôi đến cổng báo Hà Nội Mới tự nhiên có xe ô tô chở vài chục anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng đeo băng đỏ ào xuống giật mũ, giật nón của chị Hằng và của vài người chúng tôi."

"Trước mặt các công an, có cả anh Cường của công an Hoàn Kiếm đi cùng thì bà Hằng bà ấy lu loa lên bà ấy bảo 'Tại sao công an đứng đây mà để chúng nó cướp giật thế, mà cái đám kia là ở đâu'.

"Công an cũng chẳng nói gì. Công an cũng lấy loa đài ở ô tô 113 ra và bảo 'yêu cầu các anh giải tán', 'yêu cầu các anh không đi bộ ở đây', 'yêu cầu các anh không được mang mũ nón'.

"Chị Hằng viết có mấy nội dung trên cái nón là 'Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam' viết tắt và ...'đả đảo Trung Quốc xâm lược' thì các thanh niên băng đỏ đến giằng và cướp của chị ấy.

"Sau đấy khoảng 20 phút có một xe 113 khác ào đến, xe bảy chỗ...khoảng chục anh thanh niên băng đỏ cộng với công an áo xanh bắt chị Hằng cho lên xe và chạy đi đâu mất."

Anh Dũng nói nhóm người còn lại vẫn tiếp tục đi quanh Bờ Hồ sau khi bà Hằng bị bắt.

"Họ vẫn cử công an đi theo để quay phim chụp ảnh. Nhưng mà thực ra chúng tôi chỉ đi bộ như vậy thôi, có làm gì đâu."

"Không ai hò hét gì cả, không ai đi biểu tình mang biểu ngữ gì cả."