Las Vegas Sands muốn mở sòng bạc ở VN

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Las Vegas Sands đầu tư vào nhiều công trình lớn trên thế giới

Tập đoàn xây dựng khách sạn, khu giải trí và sòng bạc lớn nhất thế giới Las Vegas Sands bày tỏ ý định xây dựng một khu phức hợp trị giá đến 2 tỷ đô la tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch tập đoàn, ông Sheldon Adelson, đã trình bày ý tưởng này với Bí thư thành ủy HCM Lê Thanh Hải tại cuộc gặp vào chiều thứ Tư ngày 7/12.

Ông Adelson hiện đang có chuyến thăm Việt Nam để vận động sự chấp thuận của chính quyền cho dự án này.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo TPHCM, ông đã bay ra Hà Nội để trình bày ý tưởng dự án với các quan chức Chính phủ Việt Nam.

Theo đó, Las Vegas Sands dự tính xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu trò chơi, khu thể thao…

Tập đoàn Las Vegas Sands cho biết dự án này sẽ tương đương như khu phức hợp Marina Bay Sands ở Singapore về quy mô và tính chất.

Người ta đã nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi mở sòng bạc ở Việt Nam thì khách hàng của chúng tôi chỉ hạn chế ở những người nước ngoài đang ở Việt Nam. Sheldon Adelson, chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands

Tòa nhà ba khối được kết nối bằng hình ảnh một con thuyền trên đỉnh này nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một biểu tượng mới của Singapore sau khi hoàn thành vào tháng Sáu năm 2010.

Cánh buồm trên hoa sen

Theo ý tưởng thiết kế ban đầu thì công trình mà Las Vegas Sands muốn xây ở TPHCM sẽ có hình hai cánh buồm trên nền một hoa sen.

Lý do mà tập đoàn bất động sản giải trí và nghỉ dưỡng khổng lồ này quan tâm đến Việt Nam, theo ông Adelson, là vì đất nước này có rất nhiều tiềm năng xây dựng những cơ sở du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp để thu hút du khách cũng như tổ chức hội nghị và hội chợ quốc tế.

Thông tấn xã Việt Nam nói trong buổi gặp này, Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải đã bật đèn xanh cho dự án của Las Vegas Sands ở thành phố.

Ông Hải khẳng định với ông Adelson rằng TPHCM là cửa ngõ giao thương của Việt Nam với khu vực Đông nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Tôi sẽ không bao giờ đầu tư từ 5 đến 10 tỷ đô la để mở sòng bạc ở một nơi mà người dân được phương không được phép tiếp cận sòng bạc đó. Sheldon Adelson, Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands

Ông nói rằng TPHCM mong muốn tập đoàn Las Vegas Sands đầu tư vào dự án quy mô lớn này.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lại tỏ ra dè dặt với việc khu phức hợp mà Las Vegas Sands dự kiến sẽ bao gồm cả các sòng bạc bởi việc này cần sự chấp thuận của chính phủ.

Ở Việt Nam hiện nay chỉ có các sòng bạc nhỏ dành cho những người mang hộ chiếu nước ngoài. Sòng bạc lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là casino Đồ Sơn ở Hải Phòng.

Theo luật pháp thì người dân Việt Nam bị cấm đánh bạc. Do đó, hàng ngày vẫn có nhiều người Việt Nam sang các sòng bạc ở bên kia biên giới với Campuchia và tiêu hàng chục triệu đôla mỗi năm.

Chủ tịch Adelson cũng kế hoạch gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Hà Nội để ‘vận động hành lang’ cho dự án có sòng bạc này.

BBC đã liên lạc với ông Trần Hùng Việt, tổng giám đốc Saigon Tourist, người giới thiệu cho ông Adelson đến gặp lãnh đạo TPHCM để hỏi thêm về chi tiết dự án nhưng ông Việt trả lời là 'hiện chưa có gì cụ thể cả'.

Ngoài Marina Bay Sands ở Singapore, tập đoàn Las Vegas Sands còn là chủ nhiều công trình lớn trên thế giới như các khu nghỉ dưỡng và sòng bạc The Venetian, The Palazzo và Sands Expo ở Las Vegas, The Venetian Macao, Sands, và khách sạn Four Seasons trên bán đảo Macao.

Như vậy nếu dự án ở TPHCM thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới mà Las Vegas Sands có khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí.

Cách đây hai năm, chính quyền Việt Nam cũng đồng ý cho mở sòng bạc phục vụ khách quốc tế trên đảo Phú Quốc. Sau đó, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đấu thầu để chọn nhà đầu tư nhưng cho đến nay vẫn chưa có sòng bạc nào được triển khai trên thực tế trên hòn đảo này.

'Rất muốn mở sòng bạc'

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Người Việt Nam tìm sang Campuchia đánh bạc

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên hồi đầu năm 2011 ở Singapore, tỷ phú người Mỹ Sheldon Adelson đã thổ lộ ý định muốn mở sòng bạc ở Việt Nam sau khi ông thắng lớn với sòng bạc ở Singapore.

“Khoảng một năm rưỡi trước, trong một cuộc thăm dò về bất động sản, một số đại diện của Ḅô Tài chính và Bộ Công thương Việt Nam đã hỏi tôi có kế hoạch mở sòng bạc ở Việt Nam hay không, và tôi đã trả lời họ rằng tôi rất muốn,” ông nói với báo Thanh niên.

“Tuy nhiên, vấn đề là Việt Nam không cho phép công dân của mình vào sòng bạc. Người ta đã nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi mở sòng bạc ở Việt Nam thì khách hàng của chúng tôi chỉ hạn chế ở những người nước ngoài đang ở Việt Nam,” ông nói.

“Tôi sẽ không bao giờ đầu tư từ 5 đến 10 tỷ đô la để mở sòng bạc ở một nơi mà người dân địa phương không được phép tiếp cận sòng bạc đó,” ông khẳng định.

Ông cũng nói là nếu được cho phép đầu tư ở Việt Nam thì ông sẽ chọn TPHCM vì ở đó có cơ sở hạ tầng tốt hơn.