Tướng công an chết đuối ở Mũi Né

Image caption Tướng Đông và đồng nghiệp thiệt mạng khi đi tắm biển

Hai công an cao cấp của Việt Nam trong đó một thiếu tướng chết đuối khi đi tắm biển ở Mũi Né, Phan Thiết nơi thanh tra ngành công an đang họp.

Báo chí trong nước nói Tướng Phan Văn Đông, phó chánh thanh tra Bộ Công an và Thượng tá Lê Văn Thắng, phó chánh thanh tra công an An Giang đi tắm biến lúc từ 5-5h30 sáng 6/1/2012.

Tờ Thanh Niên dẫn lời người dân địa phương nói nơi hai lãnh đạo công an thiệt mạng ở khu vực biển Long Sơn "nước sâu, dòng chảy xiết, sóng đánh rất mạnh".

'Chủ trì hội nghị'

Tuổi Trẻ nói lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai công an lúc 8h30 sáng cùng ngày.

Báo này cũng nói Thiếu tướng Đông là một trong những người chủ trì hội nghị thanh tra ngành công an toàn quốc đang diễn ra tại Mũi Né trong hai ngày 5-6/1.

Tướng Đông là một trong năm phó chánh thanh tra của Bộ Công an và là một trong ba phó chánh thanh tra mang hàm tướng, theo thông tin từ trang thanhtravietnam.vn.

Báo Công an nhân dân nói cùng chủ trì hội nghị thanh tra ở Mũi Né còn có Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, chánh thanh tra Bộ Công an và Thiếu tướng Ma Văn Kỳ, phó chánh thanh tra.

Trang tin của ngành công an cũng nói hội nghị nhằm "trang bị, bổ sung, cập nhật những kiến thức cần thiết" cho thanh tra của 63 tỉnh và thành phố ở Việt Nam.