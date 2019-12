Công an ‘trấn lột’ ở Lạng Sơn được tha

Image caption Kết quả phiên tòa được cho là bất ngờ (Ảnh: Tiền Phong)

Một bị cáo đã được tuyên vô tội và một bị cáo được cho hưởng án treo trong phiên tòa xét xử ba cựu công an viên bị tố cáo trấn lột gái mại dâm vào chiều hôm qua 20/3 tại Tòa án Thành phố Lạng Sơn.

Bản án này, theo truyền thông trong nước, là ‘gây bất ngờ’ đối với những người dự phiên tòa kéo dài từ ngày 19/3 này.

Ba bị cáo này nguyên là công an thuộc biên chế thành phố Lạng Sơn và đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, Triệu Văn Hiếu được Tòa kết luận là không có tội và được thả tại chỗ, còn Ngụy Văn Hùng bị tuyên án một năm tù treo và được cho về nhà.

Hai bị cáo còn lại, bao gồm cựu sỹ quan công an Hoàng Văn Trường và Hứa Viết Tú, một tài xế tự do cùng dự vào âm mưu trấn lột của ba công an nói trên, bị tuyên đồng mức một năm tù cho tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.

Bản án này là nhẹ hơn đáng kể so với mức mà bên công tố đề xuất là từ 15 đến 18 tháng tù cho hai bị cáo Trường và Tú và từ 12 đến 15 tháng tù cho hai bị cáo Hiếu và Hùng.

Viện kiểm soát cáo buộc ba cựu công an viên này tham gia ba vụ trấn lột tiền vàng liên tiếp ở thành phố Lạng Sơn, trong đó có hai vụ làm tiền gái mại dâm.

Những người này thoạt tiên dàn cảnh mua dâm, sau khi nạn nhân là gái bán dâm sập bẫy, họ mật báo cho nhau đến ‘bắt quả tang’.

Tiếp đó họ đã bắt nạn nhân phải vét toàn bộ tiền vàng có trong người để nộp thì mới cho đi.

Đầu thú

Một trong các nạn nhân đã đệ đơn tố cáo lên công an tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Nguỵ Văn Hùng đã ra cơ quan điều tra đầu thú.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm một vụ trấn lột thứ ba của ba sỹ quan công an nói trên, nhưng lần này là chiếm đoạt của con bạc.

Cả bốn người bị cáo cũng đã bị khởi tố tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.

Tòa Lạng Sơn trong quá trình xét xử xác định không đủ cơ sở buộc tội với hai trong số ba vụ việc kể trên. Do bị cáo Nguyễn Văn Hiếu chỉ tham gia vào hai vụ này nên được tuyên vô tội.

Image caption Không khí tại phiên tòa được cho là lộn xộn và các bị cáo khá thoải mái (Ảnh: Tiền Phong)

Đáng lưu ý là trong hai vụ này, một vụ xảy ra tại khách sạn Sao Mai và vụ bắt bạc, Tòa vẫn bác bỏ mặc dù các nhân chứng có mặt tại chỗ đều xác nhận là có những việc này và nhận diện được đúng các bị cáo tại Tòa.

Nạn nhân bị trấn lột tại khách sạn Sao Mai xuất hiện tại tòa với tư cách nguyên đơn cũng khẳng định rằng có việc cô bị các bị cáo dàn cảnh trấn lột, theo Tiền Phong.

Còn bị cáo Hứa Viết Tú đã nhận tội trước Tòa và đã ‘thành khẩn’ khai báo ‘rất chi tiết’ và ‘rõ ràng’ diễn biến của ba vụ việc kể trên, theo Tiền Phong.

Về phần mình, trong phiên xử hôm 19/3, cả ba bị cáo đều kêu oan trước tòa và tố cáo họ đã bị buộc phải khai theo ý của cơ quan điều tra.

Báo Tiền Phong cho biết ba bị cáo này xác nhận có đến các nơi xảy ra vụ việc và ‘tình cờ’ gặp các nạn nhân. Họ đòi tất cả các bị hại phải có mặt tại Tòa để đối chất.

Luật sư chưa hài lòng

Từ Lạng Sơn, Luật sư Hoàng Thị Kim Khánh bào chữa cho hai Ngụy Văn Hùng và Triệu Văn Hiếu, nói với BBC rằng bản thân bà không hài lòng với kết quả phiên tòa.

“Theo tôi thân chủ của tôi phải được tuyên bố hoàn toàn vô tội mới là chính xác,” bà quả quyết, “Nói ngắn gọn là vì họ không có hành vi chiếm đoạt nên không có căn cứ kết tội.”

Khi được hỏi thế thì tại sao bị cáo Hứa Viết Tú lại nhận tội trước tòa, bà Khánh trả lời rằng: “Hứa Viết Tú có thừa nhận là việc của ông Tú.”

Luật sư Khánh cho rằng trong vụ việc ở khách sạn Sao Mai, người bị hại ‘còn không phải là người bị hại’.

“Căn cứ vào đâu mà cho là bị hại. Có ai xác nhận là nhìn thấy người bị hại đến khách sạn đâu?” bà nói.

Tuy nhiên, bà cho biết do phiên tòa hôm qua kết thúc vào lúc chiều muộn nên đến giờ bà chưa biết liệu các bị cáo và bị hại có kháng án hay kháng nghị gì không.