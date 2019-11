Image caption Ông Phạm Chí Dũng ̣đã viết nhiều bài cho Tạp chí Phía trước ở hải ngoại

Nhà báo Phạm Chí Dũng, người bị bắt điều tra tội Lật đổ hồi năm ngoái, vừa gửi thư khiếu nại lên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TP HCM và một số cơ quan về việc báo này đưa tin sai về ông.

Ông Dũng cho BBC biết hôm 15/4 ông đã gửi đơn khiếu nại đến báo Tuổi Trẻ, đề nghị báo này thực hiện cải chính theo Luật báo chí và các văn bản dưới luật.

"Nếu quá thời hạn luật định mà báo Tuổi Trẻ chưa cải chính thì tôi buộc lòng phải khởi kiện tờ báo này ra tòa án các cấp," ông nói thêm.

Ngày 17/7/2012, ông Phạm Chí Dũng, một cây viết về các vấn đề kinh tế-chính trị-xã hội ở TP HCM, bị công an bắt giam do hành vi “Viết và tán phát tài liệu có nội dung xuyên tạc sự thật”, liên quan đến nhiều bài viết về khiếu kiện đất đai, tự do báo chí, dân chủ quốc hội và công kích nạn tham nhũng cùng các nhóm lợi ích đăng tải trên Tạp chí Phía Trước.

Trường hợp bắt giữ khẩn cấp này đã gây chú ý trong dư luận vì ông Phạm Chí Dũng, 47 tuổi, cán bộ nhà nược và là người có quan hệ với nhiều cấp cao trong hệ thống.

Đưa tin đầu tiên

Chỉ ba ngày sau khi nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt, Tuổi Trẻ - cơ quan ngôn luận của Thành đoàn TP HCM - đã đưa tin “Bắt một cán bộ làm lộ bí mật” vào ngày 20/7/2012.

Tin tức này được đăng tải trên báo in lẫn bản điện tử của báo. Một chi tiết đáng lưu ý và cho tới nay vẫn là dấu hỏi, là Tuổi Trẻ là tờ báo nhà nước duy nhất đưa tin về vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng.

Bản tin đăng hôm 20/7 và sau đó nhanh chóng bị gỡ xuống dẫn nguồn tin riêng của tờ báo này nói ông Dũng "đã bị Cơ quan Công an bắt giam với cáo buộc làm lộ bí mật”.

"Ông Phạm Chí Dũng bị điều tra về hành vi móc nối, cung cấp tài liệu cho tổ chức phản động tại nước ngoài."

Báo này còn cho hay: "Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân [2009], các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam".

"Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD."

Nếu quá thời hạn luật định mà báo Tuổi Trẻ chưa cải chính thì tôi buộc lòng phải khởi kiện tờ báo này ra tòa án các cấp. Ông Phạm Chí Dũng

Thay thế vào các chi tiết nói trên, Tuổi Trẻ sau đó đăng tin khác hôm 21/7 cũng về việc bắt ông Phạm Chí Dũng, nhưng bỏ các chi tiết liên quan vụ án Lê Công Định.

Bản tin 21/7 dẫn nguồn cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM nói cơ quan này vừa "bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Đình chỉ vụ án

Sau đó, ông bị khởi tố hai tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự).

Tuy nhiên sau sáu tháng điều tra, công an TP HCM quyết định đình chỉ vụ án vào tháng Ba 2013.

Sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, ông Phạm Chí Dũng cho biết ông muốn “khiếu nại và có thể khởi kiện báo Tuổi Trẻ”.

Ông nói với BBC: "Nội dung 'ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD' đăng trên báo này ngày 20/7/2012 là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nặng nề về dư luận, pháp lý đối với tôi và uy tín của gia đình tôi".

Ông Phạm Chí Dũng là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Theo ông Dũng, bản tin hôm 20/7/2012 của báo Tuổi Trẻ đã vi phạm Điều 10 Luật Báo chí về “Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và những văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Ông Dũng bác bỏ các cáo buộc nói về việc ông làm lộ bí mật nhà nước và nhận hàng ngàn đôla của nước ngoài, mà ông nói đã khiến người đọc của Tuổi Trẻ nghĩ rằng "người viết bài Phạm Chí Dũng, hoặc tất cả những nhà báo và người viết bài phản biện và thể hiện chính kiến hiện nay, trở thành một loại gián điệp”.

Cây viết Phạm Chí Dũng có học vị Tiến sỹ Kinh tế và là cán bộ Thành ủy TP HCM. Ông là người viết báo và viết văn nhiều năm nay, với nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Thường Sơn.

Trước khi bị bắt ông viết một số bài cho Phía Trước, một tạp chí mạng trụ sở ở hải ngoại.

Vụ bắt ông gây ra nhiều đồn đoán về đấu tranh nội bộ vì nó xảy ra khi giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện chiến dịch phê bình và tự phê bình.