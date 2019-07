Khởi tố vụ án hình sự ở Giáo xứ Mỹ Yên

Image caption Cả công an và người dân đều cáo buộc phía bên kia gây ra thương tích

Cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An vừa công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về các sự việc xảy ra tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, trong các ngày 30/8, 3/9 và 4/9.

Thông cáo đăng trên báo Công an Nghệ An ngày 8/9 nói quyết định khởi tố vụ án hình sự này liên quan đến các tội danh "gây rối trật tự công cộng, giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ."

Trước đó, ngày 6/9, Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã có tuyên bố gửi đến giáo dân thuộc giáo phận Vinh, trong đó lên án "cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền".

Trong tuyên bố dưới tựa đề “Thư chung”, Đức Giám mục cũng tố cáo nhà cầm quyền đã không thả hai giáo dân Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải như trong cam kết [của UBND xã Nghi Phương] đưa ra ngày 3/9, mà lại thay vào đó bằng cuộc trấn áp diễn ra vào ngày 4/9.

“Kết quả thê thảm là ít nhất 30 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và thiếu niên. Một số nạn nhân còn trong tình trạng nguy kịch tính mạng,” tuyên bố có đoạn.

Trong bài đăng ngày 8/9, báo Công an Nghệ An gọi tuyên bố của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp là sự “vu khống lực lượng công an”.

Tờ báo này cũng nói bản cam kết của UBND xã Nghi Phương được đưa ra “trong hoàn cảnh hàng trăm phần tử quá khích trong giáo dân” đã kéo đến trụ sở UBND “để bao vây, đe dọa, gây sức ép”, đồng thời cáo buộc “hàng trăm người” đã “tấn công lực lượng bảo vệ bằng những trận mưa đá, bằng gậy gộc, hung khí …”

Hai phía đều sai?

Hai giáo dân Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải hiện đang bị tạm giữ để "làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật vào đêm 22/5", theo các nguồn tin chính quyền ở Nghệ An.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trong chiều 3/9, khi người dân vây quanh trụ sở UBND xã Nghi Phương để đòi trả tự do cho hai người này, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Tạo đã đưa ra một cam kết trong đó hứa sẽ “trực tiếp đề nghị công an tỉnh thả người trước 16 giờ, ngày 4/9."

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 10/9, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng bản cam kết này là sai thẩm quyền và thể hiện “sự ấu trĩ của chính quyền địa phương”.

"UBND cấp phường xã ... hoàn toàn không có thẩm quyền về việc bắt người và thả người ... mà phải theo quy trình về tố tụng hình sự. Khi đã tạm giữ về hình sự rồi thì chỉ có cơ quan hoặc người có thẩm quyền mới có thể ra quyết định," ông Hướng nói.

"Tôi khẳng định một cơ quan cấp xã, đặc biệt là chính quyền địa phương không bao giờ có quyền hứa với ai về việc bắt người hay thả người. Nhận thức của chính quyền địa phương là hết sức ấu trĩ."

Ông Hướng cũng cho rằng nhận thức về pháp luật của Tổng Giám mục Nguyễn Thái Hợp là “còn khiếm khuyết rất nhiều”.

"Vị giám mục căn cứ vào [bản cam kết của UBND xã Nghi Phương] đó để phát ngôn lại càng không khách quan và không đúng quy định của pháp luật,” ông nói.

Cáo buộc trái chiều

Xô xát giữa người dân với lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt nguồn từ sự việc diễn ra ngày 22/5 mà hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị cho là có liên quan.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trong cuộc phỏng vấn ngày 5/9 với BBC, Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết vào ngày 22/5, đoàn xe chở gia đình của 14 thanh niên công giáo Nghệ An bị một số công an mặc thường phục chặn trên đường hành hương đến linh địa Trại Gáo, thuộc giáo xứ Mỹ Yên.

Xung đột sau đó đã xảy ra giữa hai bên, dẫn đến việc "hàng trăm" người dân vây đánh và bắt giữ ba người chặn đường họ.

"Đến khi họ đánh xong, đưa vào trong, mở cốp xe ra [những người chặn đường] thì mới thấy sắc phục và thấy giấy tờ công an," ông nói.

Tuy nhiên báo Công an Nghệ An trong tin đăng ngày 6/9 nói "cán bộ công an có mặt làm nhiệm vụ tại địa bàn là hoạt động bình thường nhằm đảm bảo an ninh trật tự."

Tờ báo này cũng cáo buộc các giáo dân "quá khích" đã "bao vây, tấn công" nhà ông Đậu Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Xã đội xã Nghi Phương ở gần đó.

Về việc này, bà Nguyễn Thu Hương, một giáo dân Mỹ Yên, nói với BBC là do đó là nơi một số công an chặn đường chạy vào ẩn nấp.

Các nguồn tin cũng khá mâu thuẫn về việc ai là thủ phạm tấn công trước trong cuộc xung đột ngày 4/9.

Theo bà Hương, "một số người mặc thường phục hình như không phải công an ném đá vào hai gia đình nạn nhân."

"Họ bắt đầu ném đá vào dân trước. Sau đó hai bên xô xát ném đá vào nhau. Công an dùng gậy, bình xịt cay, súng nổ và các loại vũ khí trong khi giáo dân đi tay không".

Trong khi đó, báo Công an Nghệ An nói "một số đối tượng quá khích đã dùng nhiều gạch đá tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở đây, làm một số cán bộ bị thương, buộc lực lượng cảnh sát cơ động phải tự vệ và bảo vệ cán bộ xã, bảo vệ trụ sở chính quyền xã Nghi Phương."

Tờ này cũng cho biết "tại cơ quan điều tra, hai đối tượng (ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải) đã khai nhận và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật."