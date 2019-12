PTT VN chỉ đạo điều tra vụ 229 kg heroin

Image caption Ông Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thúc giục các cơ quan điều tra vụ vận chuyển 229 kg heroin đi Đài Loan qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Phúc phát biểu với tư cách Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo trang web Chính phủ, vị Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an “khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc số heroin được vận chuyển đi Đài Loan, tiến hành điều tra, mở rộng vụ án”.

Ông cũng muốn Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) “có phương án đấu tranh hiệu quả” với tội phạm vận chuyển, buôn bán ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không và tại các sân bay, cửa khẩu, cảng biển.

Cục Hàng không cũng phải “làm rõ trách nhiệm” trong vụ việc này.

Hôm 17/11, cảnh sát Đài Loan tuyên bố triệt phá một đường dây ma túy, thu giữ 229 kg heroin vận chuyển từ Việt Nam.

Phía Việt Nam xác nhận tổng số 600 bánh heroin được cất giấu trong máy bay chở hàng của hãng hàng không China Airlines (Đài Loan) cất cánh từ Tân Sơn Nhất.

Tờ Thanh Niên cho biết chúng được ngụy trang trong lô hàng gồm 12 cái loa với tổng trọng lượng hơn 400 kg.

Trung tâm an ninh hàng không - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được tờ báo dẫn lời rằng vụ việc đang được lực lượng hải quan phối hợp với an ninh sân bay và cơ quan công an tiến hành điều tra.

Trong khi đó, ông Trần Cao Thuận, đại diện hãng China Airlines tại TP. HCM, nói với trang tin VnExpress rằng sáng ngày 14/11 hãng bắt đầu nhận được hợp đồng đặt hàng từ đại lý Korchina Logistics (Nguyễn Trãi, quận 1).

Đại lý này nói đây là sản phẩm loa của người gửi ghi tên Công ty TNHH thương mại - dịch vụ giao nhận Lê Hòa.

"Khi nhận đơn hàng, hãng chỉ biết tên sản phẩm và trọng lượng. Việc phân mục hàng hóa và kiểm tra thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng,” ông Thuận nói.

Các câu hỏi đang được đặt ra cho hải quan và an ninh sân bay Tân Sơn Nhất về vụ việc.