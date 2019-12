'Biểu tình viên' Bùi Hằng bị công an giữ

Bản quyền hình ảnh internet Image caption Bà Hằng là người tham gia tích cực các cuộc biểu tình chống Trung Quốc

Bà Bùi Thị Minh Hằng, người tham gia nhiều cuộc biểu tình đấu tranh ở trong nước, đang bị công an Đồng Tháp tạm giữ từ 11/2.

Trả lời BBC qua điện thoại ngày 20/2, anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng, nói bà bị bắt lúc 10h sáng ngày 11/2, trên đường đi tới nhà ông Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển bị câu lưu hôm 9/2 nhưng sau đã được thả.

"Lúc đi cùng với mẹ tôi còn có 20 người khác ... trên đường đi thì bị một lực lượng lớn công an huyện Lấp Vò chặn lại và dùng dùi cui đánh đập cả đoàn, cướp giật tài sản, máy móc rồi dẫn cả đoàn về giam tại công an huyện Lấp Vò," anh Trung nói.

"Sang ngày 12/2, họ trả tự do cho 18 người, còn ba người là mẹ tôi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, vẫn bị tạm giữ"

"Cũng trong cùng ngày, công an huyện Lấp Vò chuyển cả ba sang trại tạm giam An Bình thuộc công an tỉnh Đồng Tháp."

'Gây rối giao thông'

Anh Trần Bùi Trung cho biết phía công an thông báo đang tạm giữ bà Hằng với lý do phạm 'Tội gây rối, làm mất trật tự giao thông' theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự và cho đến nay vẫn không cho phép gia đình được gặp bà với lý do "chưa kết thúc quá trình điều tra, không được tiếp xúc với đương sự".

"Đã quá 9 ngày thời hạn tạm giữ rồi ... Nếu họ quyết định khởi tố vụ án thì họ phải cho tôi xem quyết định tạm giam và quyết định khởi tố do Viện kiểm sát ký".

"Nếu không thì họ phải trả tự do ngay cho mẹ tôi, vì làm như thế là sao pháp luật," anh nói thêm.

Bà Bùi Thị Minh Hằng là người tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, cũng như vận động dân chủ trong nước.

Bà từng bị chính quyền đưa vào trại cải tạo Thanh Hà với lý do ‘gây rối trật tự công cộng’ hồi năm 2012.

Sau khi được thả về, bà đã đâm đơn kiện ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vì quyết định hành chính của UBND Hà Nội về áp dụng biện pháp đưa bà vào 'cơ sở giáo dục'.