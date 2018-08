Có việc dân Dương Nội tự tử hay không?

Bản quyền hình ảnh blog hannomxuandien Image caption Chính quyền và người dân ở Dương Nội vẫn bế tắc xung quanh tranh chấp đất đai

Hiện giờ vẫn chưa rõ số phận của hai nông dân biểu tình ở Dương Nội bị cho là đã tự tử trong trại giam nhưng người dân địa phương đang nghi ngờ công an tung tin này với dụng ý ‘làm cho họ hoang mang’.

Hai người nông dân này là các ông Trần Văn Sang (40 tuổi) và Trần Văn Miên (55 tuổi), ngụ tại phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Dương Nội là nơi bùng phát phong trào biểu tình của nông dân trong suốt nửa năm qua xung quanh tranh chấp đất đai với chính quyền.

‘Trò đe dọa’

Hai ông đột ngột bị công an bắt đi từ ngày 26/3 mà gia đình không hề hay biết để điều tra về tội danh ‘Gây rối trật tự công cộng’ theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự.

Trao đổi với BBC từ Dương Nội, ông Nguyễn Đức Quang, một nông dân địa phương, nói hiện nay dân làng không ai biết được tin tức gì về hai người này, kể cả người nhà của hai ông.

“Người nhà cũng làm gì ai cho thăm, họ bưng bít hết không cho thăm đâu,” ông nói, “Không có tin tức gì đâu.”

Theo lời kể của ông Quang từ hai ông Sang và Miên bị bắt vào ngày 26/3 nhưng đến 8h đêm ngày 29/3 công an mới thông báo về nhà hai ông.

Đã bao lần họ giở trò này trò nọ nhưng không lung lạc được dân Dương Nội đâu. Dạo này tạm lắng thì người ta lại giở trò bắt cóc giữa ban ngày. Nguyễn Đức Quang, nông dân Dương Nội

“Dân cứ kéo ra cửa đồn công an để đòi gặp,” ông nói.

“Người ta kéo dài, câu giờ, tối đến cắt điện và ra có thái độ hung hãn, đánh người.”

“Bà con kéo đến các bộ ngành để làm đơn xin để gặp, tìm hiểu làm sao nhưng mà họ cứ khất lần khất lượt, nào là chưa được gặp, còn phải họp, còn ông nọ bà kia đại khái cứ kéo dài ra cho bà con hết ngày tối lại về,” ông nói thêm.

Về cáo buộc hai người dân bị bắt ‘gây rối trật tự công cộng’, ông Quang nói hai người này ‘không có thái độ hành hung hay gây rối gì đâu mà chỉ đi cùng bà con tranh đấu đất đai thôi’.

Về tin hai người bị bắt giữ này đã ‘tự tử’ ở trại giam, ông Quang cho biết là do ‘công an trại giam gọi về báo’.

Sau đó người dân đã kéo ra trại giam để hỏi thì công an trại giam lại ‘nói không biết’ và ‘người nọ đổ cho người kia’, ông nói.

Bản quyền hình ảnh internet Image caption Công an đã từng xô xát với nông dân ở Dương Nội

Ông Quang nghi ngờ đây là ‘tin đồn do công an tung ra để làm cho dư luận hoang mang’.

“Nếu mà là sự thật thì còn phải cho người, mà chết thì phải mang xác ra Viện pháp y,” ông giải thích.

“Cá nhân tôi phán đoán họ dùng trò này để đe dọa để chuẩn bị cho hành động gì sắp tới,” ông nói thêm và cho biết từ Tết đến giờ chính quyền ‘án binh bất động không làm gì’.

“Đã bao lần họ giở trò này trò nọ nhưng không lung lạc được dân Dương Nội. Dạo này tạm lắng thì người ta lại giở trò bắt cóc giữa ban ngày,” ông nói.

Theo ông Quang thì cách nay mấy năm cũng có trường hợp người dân Dương Nội bị bắt cóc được vài tháng người ta đưa ra xử về tội gây rối trật tự công cộng nhưng sau ‘vài tháng án treo án đứng xong lại về’.

“Bà con mấy hôm nay cứ đi ra Thanh tra Bộ Công an, giám đốc Công an thành phố đề nghị can thiệp và tìm hiểu cho sáng tỏ nhưng họ chỉ đánh bùn sang ao.”