'Côn đồ hay CA được phép hành hung dân?'

Vụ bạo lực ở cuộc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa hôm 19/01/2015 ở cạnh Hồ Gươm, Hà Nội.

Phải chăng 'côn đồ' đã đang được phép sử dụng công khai để 'hành hung, trấn áp' thường dân và các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, đó là chủ đề của cuộc Hội luận Bàn tròn http://bit.ly/1tfjna8 (Hangout) cuối tuần này giữa BBC Việt ngữ với các nhà báo độc lập từ trong nước.

Trao đổi với BBC hôm 25/01/2015, các blogger, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh khẳng định đã trực tiếp chứng kiến sự kiện mà các ông cho là người của chính quyền 'đội lốt côn đồ' để 'phá đám', 'hành hung' lễ tưởng niệm 41 năm trận Hải chiến Hoàng Sa hôm 19/01 vừa qua tại chân Tượng đài Vua Lý Công Uẩn, bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng như trong sự việc một đoàn khách tới thăm nhà cựu tù nhân, Trung tá Trần Anh Kim mới đây bị hành hung ra sao.

Trước hết, ông Tường Thụy, người đang là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức dân sự được thành lập hồi tháng Bảy 2014:

"Từ trước đến nay, trong những năm gần đây, anh em hoạt động ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như là ở các nơi khác, nếu như có các hoạt động tưởng niệm về những vấn đề mà họ không thích như là tưởng niệm ngày 17/2 Chiến tranh Biên giới (1979), tưởng niệm ngày 19/01, đặc biệt là ngày 19/01 là ngày mất Hoàng Sa (1974).

"Chúng tôi đều làm lễ tưởng niệm để tri ân những người đã bỏ mạng mình và hy sinh cho Tổ quốc và kể cả ngày 14/3 là ngày Trung Quốc tấn công Trường Sa (1988) và chiếm một số đảo của Việt Nam.

"Thì tất cả những hoạt động ấy đều bị cản trở, và những người cản trở chúng tôi ít khi, rất ít khi là những người mặc sắc phục công an, hoặc là dân phòng, mà cái chính là họ cho những nhóm gọi là 'cựu chiến binh', rồi 'hội phụ nữ' chẳng hạn để mà ra quấy rối."

'Bảo kê kẻ phá rối'?

Anh em phát hiện ra là đấy là một Thiếu úy quân đội ra đập vòng hoa, lăng mạ chúng tôi, chửi bới. Thí dụ những câu như 'Tao căm thù bọn Ngụy, tao ghét bọn Ngụy, bọn Ngụy là bọn bán nước" chẳng hạn Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy

Ông Thụy cho rằng kẻ quấy rối cuộc Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa bị quấy rối ở Tượng đài Lý Thái Tổ hôm thứ Hai (19/01) 'rõ ràng' đã được chính quyền, an ninh, dân phòng 'bảo kê', 'bảo vệ'.

Nhà báo độc lập nói: "Mà thậm chí sử dụng một số thành phần bất hảo để ra gây rối chúng tôi. Vậy thì vấn đề đặt ra ở chỗ này: cái điều ấy có phải là tự phát hay không? Tôi khẳng định rằng đấy không phải là quần chúng tự phát.

"Mà họ đã bố trí cho những kẻ lưu manh ấy, họ không dám ra mặt, nhưng họ đứng đằng sau một cách hết sức lộ liễu. Lộ liễu ở chỗ hôm mà chúng tôi làm Lễ tưởng niệm các Tử sỹ Hoàng Sa, khi một kẻ lưu manh, côn đồ mà sau này chúng tôi, anh em phát hiện ra là đấy là một Thiếu úy quân đội ra đập vòng hoa, lăng mạ chúng tôi, chửi bới.

"Thí dụ những câu như 'Tao căm thù bọn Ngụy, tao ghét bọn Ngụy, bọn Ngụy là bọn bán nước" chẳng hạn. Thì tất cả những lực lượng an ninh, những người an ninh chúng tôi đã quen mặt, dân phòng đứng xung quanh đấy để xem và ghi hình.

"Như vậy nếu đó là kẻ phá rối, thì họ sẽ có hành động can thiệp, nhưng đây họ chỉ can thiệp khi mà chúng tôi bắt kẻ lưu manh này đi, thì họ mới can thiệp để giải thoát cho kẻ lưu manh này.

"Một điều nữa mà mọi người hết sức dễ nhìn thấy là họ tìm cách giải thoát và đưa người này trốn chạy bằng xe của Công an Phường. Như vậy thì điều này không thể giải thích bằng cách nào hơn cả.

"Tại sao họ đứng đấy họ trông cho một kẻ phá rối và khi kẻ phá rối bị chúng tôi bắt đi, giải về Công an Phường, JB Nguyễn Hữu Vinh hô là 'Giải thằng phá rối về Công an Phường!', thì tất cả ào lại để gỡ nó ra, giải thoát cho nó và cuối cùng đưa lên xe, cũng xe của Công an Phường để trốn chạy. Thế thì điều này rõ ràng rồi."

'Côn đồ hay công an?'

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh và một số thành viên đoàn thăm ông Trần Anh Kim sau khi bị 'trấn áp' ở Thái Bình.

Nhà báo Tường Thụy nói với Bàn tròn Cuối tuần của BBC rằng cả 'công an' và 'côn đồ' đã 'phối hợp' trong việc 'hành hung', 'trấn áp' công khai thường dân và một nhóm nhà hoạt động dân chủ khi nhóm này tới thăm nhà của cựu Trung tá quân đội, cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim, người vừa được phóng thích về với gia đình ở tỉnh Thái Bình, hôm 21/01/2015.

Còn nhà báo, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, người cũng tham gia đoàn khách thăm hôm thứ Tư, thì nói:

"Nói rằng đội lốt côn đồ hoặc một người nào đó chưa xác định được, thực chất ra mà nói chúng tôi khẳng định rằng những người đánh đập chúng tôi là công an ở Tỉnh Thái Bình.

"Từ đầu ngay khi họ ra chặn xe chúng tôi, đó là Công an Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh (thành phố) Thái Bình. Khi chặn chúng tôi lại là đội dân phòng, tất cả những người đó do công an chỉ đạo, trực tiếp Thiếu tá Cao Thị Minh Toàn, cô đó... trực tiếp đứng đó chỉ đạo.

"Và đồng thời khi dẫn xe chúng tôi về trước cửa Công an Phường, cách đó khoảng 100 mét thì dừng xe lại và tiếp tục đánh chúng tôi ở trước cửa Công an Phường, khi chưa mở cửa Công an Phường.

"Và đặc biệt khi họ đánh đập tôi, bốn năm sáu người họ xông vào đánh đập tôi, sau đó rồi lúc bấy giờ họ mới đưa tôi vào trong sân của Công an Phường.

"Đặc biệt sau đó, rất nhiều người đánh đập tôi và đưa tôi vào phòng, và tôi yêu cầu rằng tất cả những người là côn đồ đi ra khỏi Công an Phường, để có thể nói chuyện, làm việc.

"Họ yêu cầu tôi làm việc, thì tôi yêu cầu như vậy, thì tất cả những người đó nói với tôi rằng chúng tôi là công an. Tôi bảo rằng nếu các anh là công an, yêu cầu mặc sắc phục đầy đủ, và tôi khẳng định lại một lần nữa, tất cả những người đánh chúng tôi đó là công an, hoặc là côn đồ cũng được lệnh của chính công an ở đó để đánh đập chúng tôi."

'Chà đạp pháp luật'

Điều đó chứng minh và khẳng định một điều rằng những người đã đánh đập chúng tôi, đã làm những hành động trái pháp luật, chà đạp lên lương tâm của con người, chà đạp lên đạo đức của con người, chà đạp lên pháp luật chính là hàng ngũ công an ở đó Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nói ông có các bằng chứng khẳng định vụ 'bạo lực', 'trấn áp' ở Thái Bình với ông và đoàn khách thăm có những dấu hiệu 'chà đạp pháp luật' mà theo ông là nghiêm trọng vì diễn ra ở ngay một cơ quan 'công quyền' là trụ sở Công an Phường.

Ông nói: "Chúng tôi khẳng định điều đó bằng rất nhiều cách, bằng rất nhiều hình ảnh, bởi vì ngay từ đầu khi xông vào cướp máy ảnh và xông vào hành hung tôi ở trước cửa nhà ông Trần Anh Kim, thì cô Cao Thị Minh Toàn là người đứng chỉ đạo ngay từ đầu ở đó.

"Và vào trong đồn Công an, khi chúng tôi đòi lại tài sản, chỉ mặt rất rõ ràng rằng 'khi cô đứng ngoài đó là đóng vai một côn đồ', thì cô ta đã im lặng. Tất cả những điều đó, chúng tôi đã chứng minh rất rõ ràng bằng hình ảnh, bằng lời nói.

"Đặc biệt khi chúng tôi vào trong đồn, thì rất nhiều người bị đè ra, bị dùng bạo lực để trấn lột, bị cướp lấy tài sản, điện thoại, rồi máy tính bảng và rất nhiều thứ. Và khi chúng tôi đòi lại thì cô ta trơ trẽn bảo rằng 'phải làm đơn vì chúng tôi không phải là người nhận này khác.

"Thì tôi có nói với cô rằng: 'Cô đừng có trơ trẽn đến mức độ như vậy, bởi vì đây là đồn Công an, chứ không phải là hang trộm cướp.' Nhưng cô ta vẫn cố tình chầy bửa và cố cách này khác, thậm chí khi chúng tôi đang ở trong đồn thì một tên côn đồ xông vào chửi bới tục tĩu, rồi lăng mạ tất cả mọi người.

"Nhưng sau đó, tôi hỏi 'Anh là ai?', thì ông ta buột miệng bảo rằng tôi là công an. Nó rất rõ ràng, trong khi tất cả công an từ Trưởng đồn, Phó đồn ngồi đó đều không có một lời nào để can thiệp.

"Điều đó chứng minh và khẳng định một điều rằng những người đã đánh đập chúng tôi, đã làm những hành động trái pháp luật, chà đạp lên lương tâm của con người, chà đạp lên đạo đức của con người, chà đạp lên pháp luật chính là hàng ngũ công an ở đó, tôi khẳng định điều đấy.

"Và cho đến cuối cùng, sau đó chỉ có mấy phút sau thì chính cô Cao Thị Minh Toàn, Thiếu tá, đã phải mang toàn bộ tài sản mà đã cướp giật mà cách đó mấy phút cô chối leo lẻo, cô lại đưa ra trả những người đó, trước áp lực của anh em."

'Nhà nước cảnh sát?'

Các nhà báo độc lập đưa ra câu hỏi liệu có việc 'công an' Thái Bình đã được chỉ đạo tiến hành vụ 'trấn áp'.

Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng đã có sự 'núp bóng' của giới chức cảnh sát ở đây dưới vỏ bọc 'côn đồ', 'thường dân' khi tiến hành các hành động trấn áp các nhà vận động dân chủ, nhân quyền.

Ông nói: "Điều đó chỉ nói lên một điều là ở một chế độ mà khi đã phải dùng côn đồ để thay công an, hoặc nói một cách khác là khi công an mà đã phải núp dưới danh nghĩa côn đồ, thì có nghĩa rằng dưới con mắt của người dân, cái đánh giá là 'côn đồ hơn công an' một bậc.

"Thường người ta chỉ làm giả những cái hàng tốt hơn thôi!," nhà báo, ông Vinh nói thêm.

BBC chưa có dịp kiểm chứng các thông tin phản ánh nói trên với chính quyền Việt Nam ở thủ đô Hà Nội hay tỉnh Thái Bình, tuy nhiên hôm thứ Sáu, trong một cuộc trao đổi với BBC, bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng từng được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao Giải thưởng Liêm chính, nói với BBC bà sẽ báo cáo vụ việc hành hung này khi có dịp 'làm việc' với Bộ trưởng Công an.

Hôm thứ Bảy, 24/01/2015, cựu Trung tá quân đội Việt Nam, cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim khẳng định với BBC đã có việc đoàn khách đến thăm ông hôm thứ Tư bị bắt giữ, hành hung, trong đó ngoài các ông Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy bị tấn công, kể cả người già 80 tuổi như Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang cũng bị 'dọa đánh và chửi bới', trong khi phụ nữ như nữ nghệ sỹ Kim Chi và một vài người nữ giới khác cũng bị xô đẩy, chế áp.

Ông Kim cũng nói từ khi ông được phóng thích về với gia đình, không ít lần các khách khứa, bạn bè tới thăm ông và gia đinh đã bị an ninh, công an gây khó khăn.

Ông còn nói 'thậm chí có trường hợp' mà khách thăm đã bị 'khiêng đi như khiêng lợn', hoặc có nhân viên an ninh 'xô cửa' bước vào nhà và 'ngồi giữa nhà ông' đòi 'hỏi han, làm việc' mà không cần xin phép, báo trước cho ông.

Ông Trần Anh Kim (thứ năm, phải sang) khẳng định có xảy ra vụ 'trấn áp' với đoàn khách thăm nhà ông.

Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, cũng lên tiếng quan ngại về việc chính quyền, công an, an ninh Việt Nam thường xuyên trấn áp thường dân và các nhà vận động dân chủ, nhân quyền.

Bài báo của ông đăng trên trang Bauxite Việt Nam và được đăng lại trên nhiều trang truyền thông mạng khác có tựa đề "Đừng biến nước ta thành Nhà nước cảnh sát!."