Đại sứ Mỹ 'sẽ thăm Little Saigon'

Bản quyền hình ảnh Facebook Image caption Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius.

Một số Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp gỡ với cộng đồng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vào cuối tuần này.

Thông cáo của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal gửi tới BBC cho hay buổi gặp gỡ và trao đổi này sẽ tập trung vào các chủ đề như đàm phán Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tình hình nhân quyền, và phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.

"Đây cũng là dịp để Đại Sứ Ted Osius và các Dân Biểu Hoa Kỳ lắng nghe ý kiến cộng đồng về sự bang giao Mỹ-Việt nhân 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước," thông cáo báo chí từ Văn phòng Dân biểu Lowenthal viết.

Được biết buổi gặp gỡ cộng đồng với ông Đại Sứ sẽ được tổ chức từ 13:30 tới 15:30 ngày Chủ nhật 12/07/2015 tại một địa điểm cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, California.

Thông cáo cho hay buổi gặp gỡ này do Dân Biểu Alan Lowenthal (CA-47), cùng tổ chức với các Dân Biểu Ed Royce (CA-39) là Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Loretta Sanchez (CA-48) là Chủ Tịch Nhóm Quốc Hội Hoa Kỳ về Việt Nam, và Dân Biểu Dana Rohrabacher (CA-48) và được sự bảo trợ của Đại Học Cộng Đồng Coastline.

Khác với một số đại sứ Mỹ tiền nhiệm, dường như Đại sứ Ted Oisus chưa có buổi tiếp xúc có qui mô với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trước khi ông nhậm chức tại Hà Nội.

Little Saigon được xem là thủ đô của người Việt tị nạn với cả trăm ngàn người sống và làm việc tại đây kể từ khi kết thúc chiến tranh tại Việt Nam cách đây 40 năm.

Cuộc gặp của Đại sứ Ted Osius theo dự kiến với cộng đồng người Việt tại California diễn ra chưa đầy một tuần kể từ khi Tổng thống Obama tiếp đón Tổng bí thư Trọng tại Nhà Trắng.

'Đối thoại tích cực'

Bản quyền hình ảnh BBC World Service Image caption Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hiện định cư tại Little Saigon, đã gặp Tổng thống Obama gần đây nhân ngày báo chí thế giới.

Hoa Kỳ và Việt Nam vào tuần này đưa ra cái gọi là Tuyên bố Tầm nhìn chung Hoa Kỳ - Việt Nam.

Tuyên bố khẳng định hai nước "Tiếp tục theo đuổi một mối quan hệ sâu sắc, lâu bền và thực chất trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế, và hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

“Hoa Kỳ khen ngợi tiến bộ về cải cách kinh tế của Việt Nam và khẳng định tiếp tục ủng hộ và can dự có tính xây dựng với Việt Nam, và Hoa Kỳ lưu ý mối quan tâm của Việt Nam đối với việc đạt được sự công nhận về nền kinh tế thị trường.

“Cả hai nước cam kết tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và ủng hộ duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và có tính xây dựng về nhân quyền để cải thiện hiểu biết lẫn nhau, và giảm bớt sự khác biệt.”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 25/6 công bố Báo cáo thường niên tình hình nhân quyền các nước, trong đó có Việt Nam.

Phần về Việt Nam có đoạn nói: "Những vấn đề quyền con người nổi bật nhất trong nước vẫn là: sự hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền đối với quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền của công dân trong việc thay đổi chính quyền thông qua bầu cử tự do và công bằng; hạn chế quyền tự do dân sự của công dân; không bảo vệ đủ quyền pháp lý của công dân, gồm bảo vệ trước sự bắt bớ vô cớ.

"Những vi phạm quyền con người cụ thể bao gồm việc làm chết người tùy tiện và phi pháp; các vụ tấn công của công an và tra tấn; bắt giữ và tạm giam tùy tiện vì hoạt động chính trị; công an tiếp tục đối xử không tốt với nghi phạm khi bắt giữ và tạm giam; và từ chối quyền được xét xử nhanh chóng và công bằng. Hệ thống tòa án không minh bạch và thiếu độc lập, ảnh hưởng kinh tế và chính trị thường xuyên tác động kết quả xử án.

"Chính quyền hạn chế các quyền tự do ngôn luận, báo chí và trấn áp những người bất đồng quan điểm; hạn chế quyền tự do sử dụng Internet, tự do tôn giáo; theo dõi các nhà hoạt động; và tiếp tục hạn chế quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, tự do lập hội, và tự do đi lại."