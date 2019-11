Luật sư Hải rời đồn công an

Bản quyền hình ảnh luatsuluanle Image caption Luật sư Trần Vũ Hải rời đồn công an sau khi nộp đơn tố cáo bắt người trái phép

Luật sư Trần Vũ Hải đã rời đồn công an ở Hà Nội sau vụ bắt giữ gây chú ý trong dư luận.

Sau khi về nhà, luật sư Trần Vũ Hải thông báo trên Facebook của ông rằng ông đã trở về nhà sau nửa ngày ở đồn công an phường Xuân La, Hà Nội.

BBC chưa liên hệ được với ông để hỏi thêm chi tiết.

Trên Facebook của mình, luật sư Trần Vũ Hải, sau khi về nhà tối ngày 12/11, công bố đơn tố cáo 11 trang.

Ông Hải nói đây là đơn "về hành vi bắt giữ trái pháp luật và xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm danh dự của công dân".

Trước đó, ông Hải cáo buộc Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung coi luật sư 'như súc vật' trong vụ tạm giữ ông hôm 12/11.

Ông Hải nói ông bị một số người mặc thường phục bắt và đưa về đồn công an phường Xuân La, Hà Nội sáng thứ Năm.

Trong video quay tại trụ sở công an phường Xuân La và được đưa lên Facebook của ông, luật sư Hải buộc Tướng Chung phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với ông và nói:

"Ông ta đã đối xử với các luật sư như chó, như mèo, như lợn, như súc vật.

"Ông ta [cho người] đẩy tôi lên [xe đưa đi] trước mặt con trai tôi, trước mặt vợ tôi, trước mặt lái xe của tôi, trước mặt nhiều cư dân, có nhiều người là người nước ngoài.

"Ông đã xúc phạm đến nhân phẩm của tôi, xúc phạm đến tôi, tôi không chấp nhận điều này. Các luật sư chúng tôi đề nghị không chấp nhận điều này. Chúng ta mà chấp nhận điều này tạo tiền lệ và chúng phải giải tán nghề luật sư của chúng ta."

Trong khi đó, vào cuối ngày 12/11, báo Công An Nhân Dân công bố nguyên nhân công an “triệu tập” ông Hải.

Báo Công an Nhân Dân nói Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội triệu tập luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư Hà Nội đến làm việc.

“Theo đó, CQĐT tình nghi luật sư này nhận hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người dân tại các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình và nhận tiền của họ nhưng không thực hiện.

Trước đó, năm 2014, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP. Hà Nội đã nhận được đơn của 28 hộ dân tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tố cáo luật sư Trần Vũ Hải lợi dụng chiêu bài hỗ trợ pháp lý trong việc khiếu nại liên quan đến đất đai để nhận 84 triệu đồng.”

Tờ báo nói: “Sau khi nhận tiền, luật sư này không hề thực hiện bất cứ hoạt động nào để hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho các hộ dân. Thậm chí vị luật sư còn xúi giục 28 hộ dân kéo lên trụ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để khiếu nại, gây mất an ninh, trật tự.”

“CQĐT đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, ghi lời khai của các cá nhân đứng ra tố cáo. Từ kết quả xác minh đã tiến hành triệu tập luật sư Trần Vũ Hải lên để làm rõ.”

Trong đơn 11 trang, luật sư Hải cũng nhắc đến vụ Thái Nguyên.

Ông Hải viết: "Tôi khẳng định không có việc tố cáo thực sự của 30 hộ dân Đại Từ, Thái Nguyên."

Trong khi đó, báo Công An Nhân Dân nói: "Tại trụ sở cơ quan Công an phường Xuân La, ông Hải vẫn tiếp tục tỏ thái độ bất hợp tác. Do hết giờ làm việc, cuối giờ chiều cùng ngày, CQĐT đã tạm cho ông Hải về nhà."