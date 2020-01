Hiệu trưởng ‘nuối tiếc' vì thi game show

Image caption Bà Nguyễn Thị Kim Liên trong cuộc thi 'Ai là triệu phú?'

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở tỉnh Phú Thọ nói với BBC về chuyện bà bị chỉ trích "cái gì cũng không biết" khi tham gia cuộc thi ‘Ai là triệu phú’ phát trên kênh truyền hình quốc gia.

Từ khi chương trình ‘Ai là triệu phú?’ phát sóng ngày 14/6 trên kênh VTV3, bà Nguyễn Thị Kim Liên, 38 tuổi, hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Ninh tại tỉnh Phú Thọ, một người tham gia game show này, nhận được nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội.

Nguyên do là khi trả lời tám câu hỏi, bà yêu cầu trợ giúp đến bốn câu.

Những câu hỏi đó được cho là ‘ai cũng biết’: "Nghĩa trang Hàng Dương nằm ở tỉnh nào?”, “Bài hát ‘Còn tuổi nào cho em’ là sáng tác của nhạc sĩ nào?”…

Chi tiết khiến cộng đồng mạng bức xúc là phần tự giới thiệu của bà Kim Liên:

Có nhiều người chỉ trích tôi rất ác ý, thổi phồng sự thật trong khi đó chỉ là một cuộc chơi mang tính giải trí trên truyền hình. Tôi không muốn thanh minh cho bản thân nhưng có lẽ nếu tôi bình tĩnh hơn ở trường quay thì sự thể đã khác Bà Nguyễn Thị Kim Liên

"Mình rất có duyên với thi cử, đa số là nhất. Vài lần về nhì trong các cuộc thi chuyên môn và quản lý".

'Kỷ niệm không vui'

Những người chỉ trích bình phẩm có phần gay gắt:

"Thiếu hụt kiến thức", "không xứng đáng là hiệu trưởng", “khoe mẽ”, "là sự thất bại của nền giáo dục"...

Hôm 25/6, trả lời BBC từ tỉnh Phú Thọ, bà Kim Liên nói:

“Đó là một kỷ niệm không vui khiến tôi nuối tiếc. Những câu hỏi đó đúng là không khó, nhưng do lúc đó tôi thiếu tự tin và bình tĩnh khi lần đầu tham gia một cuộc thi trên truyền hình”.

“Tôi đăng ký tham gia ‘Ai là triệu phú?’ với mục đích là kiếm một số tiền thưởng cho quỹ khuyến học của trường. Kết quả là sau cuộc thi này, tôi nhận được 10 triệu đồng, nhưng phải đến tháng 8/2016 thì họ mới chuyển cho tôi số tiền này”, bà nói thêm.

“Sau sự cố này, tôi rút ra bài học là phải khiêm tốn cũng như cư xử khéo léo hơn”.

Phát sóng từ năm 2005, ‘Ai là triệu phú’ là game show phiên bản Việt dựa trên format của chương trình ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ tại nước Anh. Người dẫn chương trình là MC Lại Văn Sâm.