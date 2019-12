Blogger Mẹ Nấm 'bị bắt giam, khởi tố'

Bản quyền hình ảnh ANTV Image caption Truyền hình Việt Nam có mặt và đưa tin về vụ bắt blogger Mẹ Nấm

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói con gái bà đã đi cùng mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy, người hiện đang chịu án ba năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước”, tới trại giam để mẹ Duy xin được gặp con trai và “công an đã ra mời vào trại giam và bắt giữ luôn”.

Bà Lan cho biết lúc 11:30 giờ trưa khi gia đình đang chuẩn bị ăn trưa, có khoảng vài chục công an, trong đó có cả cảnh sát cơ động, tới đọc lệnh khám xét nhà, trong khi đó con bà chưa có mặt ở nhà. Khoảng nửa tiếng sau, họ dẫn con gái bà về hai tay bị còng.

Gia đình Như Quỳnh cho biết cô bị truy tố phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Khoản 1 Điều 88.

Bà Lan cũng nhắc lại việc con gái bà đã từng bị bắt 10 ngày hồi năm 2009 khi kêu gọi mọi người chú ý tới vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa và việc khai thác bauxite mà cho tới nay chưa bao giờ được một lần xin lỗi vì việc bắt giữ này.

Vẫn theo lời bà Lan kể, Như Quỳnh đã phản đối việc đọc lệnh bắt tại nhà vì cô đã bị bắt giữ khi đứng trước cửa trại giam.

'Con tôi mạnh khoẻ, tỉnh táo'

Trả lời bà Lan khi bà chất vấn việc đã còng tay con bà khi chưa bị tòa án kết tội, ông Đỗ Bảo Liêm, người đọc lệnh khám xét, được bà Lan kể lại đã nói rằng đó là để tránh "trường hợp chạy trốn hay đập đầu tự tử hay hủy hoại thân thể".

Trả lời bà Lan khi bà chất vấn việc đã còng tay con bà khi chưa bị tòa án kết tội, ông Đỗ Bảo Liêm, người đọc lệnh khám xét, được bà Lan kể lại đã nói rằng đó là để tránh “trường hợp chạy trốn hay đập đầu tự tử hay hủy hoại thân thể”.

Được biết công an đã mang đi một máy desktop mà bà Lan nói bà đang dùng chơi games, một camera an ninh của gia đình vẫn đặt cho khu vực phía sau nhà vốn ở đuôi hẻm, và hai chiếc ipads cho hai đứa cháu bà sử dụng.

Bà Lan nói bà được biết hiện con gái bà đang bị đưa về Trại giam Sông Lô, trại giam của công an tỉnh Khánh Hòa.

Bà Lan cho biết bà đã liên lạc với luật sư, và con gái bà cũng nói với bà trước khi bị dẫn đi là cô sẽ giữ quyền im lặng cho tới khi được gặp luật sư.

“Con tôi rất mạnh khỏe rẩt tỉnh táo không có bệnh gì hết, và không có ý định tự tử, nếu có chuyện gì xảy ra là công an tỉnh Khánh Hòa phải chịu trách nhiệm về tính mạng của con tôi,” bà nói thêm.

Bà Lan cho biết bà đã liên lạc với luật sư, và con gái bà cũng nói với bà trước khi bị dẫn đi là cô sẽ giữ quyền im lặng cho tới khi được gặp luật sư.

Trang Tiền phong Online đưa tin cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận trong ngày 10/10 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Được biết đi cùng với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Nay còn có hai thanh niên nữa là Nguyễn Bá Vinh và Biện Đình Luật, nhưng bà Lan cho biết cho tới chiều nay bà vẫn chưa liên lạc được với những người này qua điện thoại.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - là thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam và từng được tổ chức Những người bảo vệ nhân quyền (Civil Rights Defenders, viết tắt là CRD) trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền 2015.

Đây là giải được trao hàng năm cho những nhà hoạt động nhân quyền khắp thế giới và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người thứ ba, đồng thời là người châu Á đầu tiên được nhận giải này.