Bản quyền hình ảnh AP Image caption Ông Mã Anh Cửu thời còn nắm quyền

Cựu tổng thống và chủ tịch Quốc Dân Đảng, ông Mã Anh Cửu cam kết góp tiền cứu cho ngân quỹ của đảng này vốn đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Ông Mã Anh Cửu cùng hai vị cựu chủ tịch Đảng khác đã được đương kim chủ tịch, bà Hồng Tú Trụ mời dự họp để bàn cách cứu ngân khoản của Quốc Dân Đảng.

Theo các báo Đài Loan hôm 20/10/2016, cả ba nhà lãnh đạo một thời đều nói rằng họ sẽ đóng góp tiền, đi gây quỹ và vận động dư luận để giúp ngân sách cho Đảng.

Các tài khoản của Quốc Dân Đảng vừa bị phong tỏa vì một cuộc điều tra của chính quyền Đài Loan hiện nằm trong tay Dân Tiến Đảng với Tổng thống là tiến sỹ Thái Anh Văn.

Nhưng Quốc Dân Đảng cũng đã gặp khó khăn tài chính từ một thời gian qua, và phải cắt giảm chi tiêu cho các văn phòng, các hoạt động hành chính.

Họ cũng có kế hoạch giảm nhân viên chuyên trách.

Sắp tới, Quốc Dân Đảng có kế hoạch tăng đảng phí và tổ chức các hoạt động gây quỹ.

Tài sản bị đóng băng

Trong tháng 9 vừa qua, một ủy ban tại Đài Loan ra lệnh đóng băng tài khoản của Quốc Dân Đảng (KMT) sau khi chính quyền của phe Dân Tiến Đảng thông qua luật cấm các đảng chính trị phân tán tài sản mà họ có từ các nguồn bị coi là 'phi pháp'.

Theo trang Taipei Times 22/09/2016, các tài khoản tổng cộng 52 triệu Đài tệ (16,5 triệu USD) của Quốc Dân Đảng đã bị phong tỏa.

Cũng liên quan đến Quốc Dân Đảng từng cầm quyền thời Tổng thống Mã Anh Cửu, sang tháng 10/2016, có tin vợ của ông Mã, bà Christine Chu Mỹ Thanh, rời một ngân hàng sau ba thập niên làm việc.

Ngân hàng Megabank liên quan đến một vụ việc bị chính quyền Hoa Kỳ cho là rửa tiền và chi nhánh của Mega Financial Holding Co. ở New York bị phạt 180 triệu USD.

Một nghị sỹ thuộc Quốc Dân Đảng, ông Alex Fai nêu cáo buộc rằng vụ từ chức khỏi ban quản trị ngân hàng Mega của bà Chu, là "do tổng thống Thái Anh Văn" tạo ra động thái chính trị.

Bà Chu Mỹ Thanh, sinh năm 1952, từng giữ chức giám đốc bộ phận pháp lý của Mega Bank cho đến năm 2008 và rời chức này sau khi chồng bà, ông Mã Anh Cửu, thắng cử tổng thống.