'Công chúa Leia' của Star Wars qua đời

Bản quyền hình ảnh 20th Century Fox via AP Image caption Harrison Ford, Carrie Fisher, và Mark Hamill trong phim Star Wars

Nữ diễn viên người Mỹ Carrie Fisher, nổi tiếng nhờ vai Công chúa Leia trong loạt phim Star Wars, qua đời ở tuổi 60.

Sự nghiệp điện ảnh của bà Carrie Fisher đạt đến đỉnh cao với vai Công chúa Leia Organa trong loạt phim Star Wars.

Vai diễn đưa bà trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất thế giới.

Nhưng danh tiếng cũng có giá của nó. Cuộc đời riêng của bà không vui vì những mối tình thất bại, sức khỏe, và lạm dụng rượu, ma túy.

Năm 2015, bà quay lại loạt phim Star Wars với phim The Force Awakens.

Mẹ 'công chúa Leia' qua đời sau con một ngày

Sinh năm 1956, bà là con gái của diễn viên nổi tiếng Debbie Reynolds và ca sĩ Eddie Fisher.

Hai năm sau, cha mẹ bà ly hôn vì người cha ngoại tình với ngôi sao Elizabeth Taylor. Ông Eddie Fisher và bà Taylor sau đó cưới nhau.

Carrie Fisher rất mê đọc sách từ nhỏ, thích thơ và văn học cổ điển. Lên trung học, cô bé mê sân khấu và kết quả là không bao giờ tốt nghiệp.

Cô sang London học một trường sân khấu trước khi quay về Mỹ, theo học trường nghệ thuật Sarah Lawrence gần New York.

Năm 1975, Fisher lần đầu lên màn ảnh trong phim Shampoo.

Nhưng phải hai năm sau, cô mới nổi tiếng khi vào phim Star Wars.

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Bà diễn lại vai Công chúa Leia trong Star Wars: The Force Awakens

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Hôn nhân ngắn ngủi của Carrie Fisher và Paul Simon

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Fisher khi còn bé với mẹ là diễn viên Debbie Reynolds

Hồi ký của Fisher, ra mắt năm 2016, lần đầu tiên tiết lộ người nữ diễn viên 19 tuổi khi đó đã có mối tình với bạn diễn Harrison Ford, đang kết hôn với Mary Marquardt. Cuộc ngoại tình kết thúc sau ba tháng.

Năm 1980, cô tái xuất trong The Empire Strikes Back, và ba năm sau nữa là phim thứ ba của Star Wars, Return of the Jedi.

Cô kết hôn với nhạc sĩ danh tiếng Paul Simon năm 1983. Họ đã yêu nhau được năm năm, nhưng lại ly dị chỉ một năm sau.

Fisher còn một số vai diễn khác trong thập niên 1980, nhưng không thể đạt tới ảnh hưởng như loạt phim Star Wars.

Fisher đã viết và thường nói chuyện trước công chúng về những năm nghiện ma túy và có vấn đề tâm thần.

Năm 2013, có xác nhận bà sẽ diễn lại vai Leia trong phim Star Wars thứ bảy. Đó là Star Wars - The Force Awakens ra mắt năm 2015.

Theo dự kiến, bà còn trở lại trong Star Wars thứ tám năm 2017.

Danh tiếng diễn viên của bà chỉ dựa vào một vai, nhưng đó là vai diễn trong một trong những loạt phim thành công nhất lịch sử.