Học giả Úc bị ngăn cản rời Trung Quốc

Tiến sĩ Phùng Sùng Nghĩa đã bị chặn không cho rời khỏi Trung Quốc

Một giáo sư đại học Sydney đã bị ngăn cản rời khỏi Trung Quốc hai lần.

Tiến sĩ Phùng Sùng Nghĩa (Chongyi Feng), một chuyên gia ngành Trung Quốc Học tại trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS), đã bị chặn ở sân bay Quảng Châu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Úc Michael Keenan nói giới chức nước này đã liên lạc với gia đình tiến sĩ Phùng, một thường trú nhân Úc gốc Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra đúng lúc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kết thúc chuyến thăm Úc năm ngày.

Tập đoàn truyền thông Úc đăng tin tiến sĩ Phùng đã bị ngăn cản lên các chuyến bay từ Quảng Châu hôm 25 và 26/3.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tham dự một trận bóng đá hôm 26/3

"Trường đại học giữ liên lạc thường xuyên với tiến sĩ Phùng; ông khẳng định với trường rằng ông ổn," trường đại học nói với BBC trong một thông cáo.

"Mặc dù ông ấy hiện không thể rời khỏi Trung Quốc, vì những lý do mà chúng tôi chưa biết, ông ấy vẫn được tự do đi lại trong nước và tự do liên lạc."

Các quan chức Úc nói họ không thể cung cấp hỗ trợ lãnh sự vì tiến sĩ Phùng không nhập cảnh Trung Quốc bằng hộ chiếu Úc.

Tuy nhiên, ông Keenan nói ông sẽ nêu vấn đề này với Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và giữ liên lạc với các nhà cầm quyền Trung Quốc về vấn đề này," ông nói với phóng viên tại Perth.

Reuters ghi nhận tiến sĩ Phùng đã bị thẩm vấn về việc ông có mối liên hệ nào với giới trí thức dân chủ tại Trung Quốc.