Thủ tướng Anh thăm nạn nhân ở bệnh viện

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Nữ Hoàng Anh đến khu lều trại thăm hỏi nạn nhân vụ cháy chung cư Grenfell Tower ở London

Thủ tướng Anh Theresa May vừa đến bệnh viện thăm nạn nhân sống sót sau vụ hỏa hoạn ở Grenfell Tower. Bà được các cộng sự lên tiếng ủng hộ sau khi có chỉ trích bà đã không trực tiếp thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng vì thảm họa này.

Bà May đã dành gần một giờ nói chuyện với các bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện Chelsea và Westminster hôm thứ Sáu 16/6.

Từ hôm trước đó, bà đã phải đối mặt với chỉ trích khi bà đến hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn hôm 15/6 nhưng chỉ gặp lực lượng cứu hỏa mà không gặp người dân.

Dân biểu đảng Bảo thủ Andrea Leadsom nói bà thủ tướng phải về ngay để phối hợp hành động của chính phủ.

Bà cũng sẽ đứng ra chủ trì Ủy ban Khẩn cấp Dân sự của chính phủ, một ủy ban chuyên xử lý những vụ việc nghiêm trọng như khủng bố hay thiên tai.

Sáng ngày 16/6, Nữ Hoàng Elizabeth II và Hoàng tử William, cháu nội bà cũng đã đến trung tâm cứu trợ Westway Community Centre thăm hỏi nạn nhân, gần tòa Grenfell Tower bị cháy đen.

Cựu dân biểu của Đảng Bảo thủ, ông Michael Portillo, người từng đại diện cho hạt Kensington, nơi xảy ra vụ chạy nói rằng bà May đã "không dùng đến phần con người" của bà ta.

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Thủ tướng Anh Theresa May rời bệnh viện ở London sau khi thăm các nạn nhân

Thứ trưởng Quốc phòng Anh, Tobias Ellwood từng lý giải bà May không gặp người dân "vì lý do an ninh".

Ai đến thăm và ai bị chê?

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Các báo Anh đăng tải lời phê phán Thủ tướng May "chỉ đến gặp đội cứu hỏa

Chuyến thăm đến trung tâm cứu trợ cho nạn nhân vụ cháy chung cư Glenfell Tower của Nữ Hoàng Elizabeth II sáng 16/06 được các báo Anh đăng tải trực tiếp cùng lời phê phán Thủ tướng May "chỉ đến gặp đội cứu hỏa".

Trang BBC News cũng đăng hình ông Jeremy Corby, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập choàng vai một người đàn ông sống tại khu nhà bị cháy, trái ngược với hình ảnh của bà May chỉ đứng trao đổi với nhóm cứu hỏa.

Điều này khiến các quan chức cao cấp của Đảng Bảo thủ phải lên tiếng bảo vệ Thủ tướng May và nói bà sẽ đến bệnh viện thăm người bị bỏng và bị thương đang điều trị sau vụ cháy cao ốc.

Image caption Lãnh đạo đảng Lao Động, Jeremy Corbyn (phải) và một người dân tại khu Grenfell Tower

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, thuộc Đảng Lao Động cũng bị quần chúng ê to khi đến nơi đây.

Điều này cho thấy một phần dư luận không quan tâm đến chuyện chính trị gia thuộc đảng nào mà chú ý vào hành động thực của họ.

Chính quyền London đang bị các nhóm xã hội chỉ trích vì những cảnh báo an toàn và phòng cháy chữa cháy ở toà nhà Grenfell Tower đã được nêu ra cả một năm trước.

Tuy thế, theo các nhóm này, chính quyền đã không làm đủ để phòng ngừa hỏa hoạn.

Nữ Hoàng Elizabeth II và Hoàng tử William, cháu nội bà đã đến trung tâm cứu trợ Westway Community Centre, nơi nhiều cư dân của tòa nhà 24 tầng đang tạm trú.

Người dân London đã nhanh chóng lập ra các nhóm từ thiện quyên góp quần áo, sữa bột trẻ em, và các vật dụng vệ sinh cá nhân đem đến cho các gia đình hiện sống trong khu lều trại.

Báo chí Anh cũng nêu đây là khu 'xóm nghèo' gồm rất đông người nhập cư từ châu Phi và Trung Đông, nằm giữa hai dãy phố sang trọng là South Kensington và Chelsea có các biệt thự đắt bậc nhất nước Anh.

Điều này cũng phản ánh một góc độ của sinh hoạt tại London, nơi phân chia giai cấp về thu nhập rất cao.