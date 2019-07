Gió đổi hướng - Tranh cổ động này là của nhà xuất bản Parus, được thành lập trước cuộc cách mạng văn học của tác giả Maxim Gorky. Các tranh cổ động thường do các nhà thơ và họa sĩ có tiếng, như Vladimir Mayakovsky và Alexei Radakov, thực hiện. Hình ảnh trên vẽ một người lính bảo vệ giai cấp tư sản với dòng chữ: "Đây là những gì người lính từng bảo vệ". Ảnh dưới là hình ảnh người lính sau cách mạng với các biểu ngữ mang khẩu hiệu: "Đất đai và tự do!", "Dân chủ và nước Cộng hòa" và "Quyền tự do!". Chú thích viết: "Đây là những gì người lính bảo vệ ngày nay."