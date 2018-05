Nga: Nhà báo 'bị ám sát' vẫn sống

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Arkady Babchenko (giữa) tại cuộc họp báo hôm thứ Tư 30/5.

Nhà báo Nga Arkady Babchenko, người được truyền thông đưa tin đã bị sát hại ở Kiev hôm thứ Ba, vẫn sống và đang khỏe mạnh.

Ông Babchenko xuất hiện tại một cuộc họp báo trên truyền hình Ukraine hôm thứ Tư 30/5.

Người đứng đầu cơ quan an ninh của Ukraine, ông Vasyl Hrytsak, phát biểu tại cuộc họp báo rằng 'vụ ám sát' này đã được dàn dựng để làm lộ mặt gián điệp Nga sau khi họ biết tin Nga có âm mưu sát hại nhà báo.

"Theo thông tin mà cơ quan an ninh Ukraine nhận được, âm mưu ám sát nhà báo Nga Arkady Babchenko là do chính cơ quan an ninh Nga ra lệnh," ông Hrytsak nói.

Nhà báo Babchenko bước vào phòng họp báo hôm thứ Tư trước sự kinh ngạc và tiếng vỗ tay của mọi người. Ông cảm ơn an ninh Ukraine đã cứu mạng mình.

"Tôi đã chôn cất nhiều bạn bè và đồng nghiệp nhiều lần và tôi hiểu cảm xúc đáng sợ đó," ông nói. "Tôi xin lỗi các bạn đã phải trải qua điều đó. Nhưng không còn cách nào khác."

Ông nói ông đã thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan an ninh trong vài tháng qua, và nói thêm ông cho rằng họ đã lên kế hoạch cho chiến dịch này đến gần hai tháng.

Các nguồn tin về cái chết của ông nói bị vợ tìm thấy đang nằm chảy máu ở cửa lên khu căn hộ của họ sau khi bị bắn vài phát vào lưng, và đã chết trên xe cấp cứu trên đường tới bệnh viện.

Hiện chưa rõ liệu bà Olechka vợ ông có biết rằng vụ ám sát ông được dàn dựng hay không. Ông xin lỗi bà tại cuộc họp báo. "Olechka, anh rất xin lỗi," ông nói, "nhưng không còn sự lựa chọn nào khác."

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Arkady Babchenko từng chiến đấu trong cuộc chiến ở Chechnya

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói nước ông sẽ bảo vệ cho nhà báo Babchenko. "Không nhiều khả năng Moscow sẽ dịu xuống. Tôi đã ra lệnh bảo vệ cho Arkady và gia đình ông," vị tổng thống viết trên Twitter.

Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông cáo bộ này rất mừng là ông Babchenko còn sống. Người phát ngôn Maria Zakharova nói vụ ám sát được dàn dựng để gây "hiệu ứng tuyên truyền", hãng tin Nga Interfax đưa tin.

Cảnh sát Ukraine nói họ đã bắt một người sau chiến dịch đặc biệt này.

Là một nhà phê bình điện Kremlin nổi tiếng, ông từng tự ứng cử trong các cuộc bầu cử không chính thức do phe đối lập tổ chức vào 2012 và tố cáo các hành động của Nga tại Syria và miền đông Ukraine.

Ông chạy khỏi Nga năm 2017 sau khi nhận nhiều lời đe dọa ám sát vì một bài viết ông đăng trên mạng xã hội.