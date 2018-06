Hong Kong tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn

Con số người nhớ đến vụ Thiên An Môn tại Trung Quốc ngày càng giảm, nhất là trong giới trẻ. Chỉ có ở Hong Kong vẫn còn không gian tự do để thanh thiếu niên đốt nến làm lễ tưởng niệm sinh viên, công nhân bị giết ở Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989.