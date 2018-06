Úc dự kiến thông qua luật chống nước ngoài can thiệp

Bản quyền hình ảnh JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images Image caption Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Argentinia Mauricio Macri và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại Hội nghị G20 tại Đức 7/2017

Chính phủ Úc dự kiến thông qua luật chống can thiệp của chính phủ nước ngoài hôm 27/6, một hành động có nguy cơ làm căng thẳng thêm quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Phản ánh các quy tắc tương tự của Hoa Kỳ, Úc sẽ yêu cầu người vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài phải đăng ký và có thể bị truy tố hình sự nếu bị coi là can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Úc, theo Reuters.

Thủ tướng Malcolm Turnbull năm ngoái đã đề cập đến "các báo cáo đáng lo ngại về ảnh hưởng Trung Quốc" như cách biện minh cho luật này.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp vào công việc của Úc, nhưng tại Úc, lo ngại Trung Quốc can thiệp chính trị và mối quan hệ giữa các nhà lập pháp Úc với doanh nghiệp Trung Quốc đã gia tăng.

"Tựu trung vấn đề sẽ nằm ở chỗ liệu Trung Quốc có được nêu tên khi luật được thông qua hay không. Trung Quốc sẽ không muốn lại một lần nữa bị phân biệt đối xử". Ông James Laurenceson, Phó giám đốc Viện Quan hệ Úc - Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, nói.

Gói dự luật để trình Thượng viện bao gồm Dự luật minh bạch hóa ảnh hưởng của nước ngoài, trong đó yêu cầu giới vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài phải đăng ký.

Một sửa đổi luật khác mở rộng các nguy cơ phạm tội bao gồm can thiệp của giới vận động hành lang.

Sau khi qua được Hạ viện, gói dự luật này dự kiến sẽ được Thượng viện thông qua, với đảng đối lập chính - Đảng Lao động - đã nói sẽ ủng hộ.

Một dự luật khác đã được lên kế hoạch, nhằm cấm các khoản quyên góp chính trị của nước ngoài, nhưng vẫn chưa được đưa vào Hạ viện.

Rạn nứt ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc ảnh hưởng tới 125 tỷ đôla thương mại hai chiều do các nhà xuất khẩu rượu vang của Úc như Treasury Wine Estates bị trì hoãn khi thông quan một số sản phẩm tại hải quan Trung Quốc.

Mặc dù Úc nỗ lực để giảm bớt các rào cản, rượu vang mới chỉ được nhập khẩu 'nhỏ giọt' vào thị trường Trung Quốc, dự kiến trị giá hơn 1 tỷ đô la trong năm nay.

Những người nuôi trâu bò và trồng cam qu‎ýt ở Úc cũng lo sợ bị Trung Quốc cho ra rìa.

Bản quyền hình ảnh China Photos/Getty Images Image caption Các nhà xuất khẩu rượu vang của Úc như Treasury Wine Estates bị trì hoãn khi thông quan một số sản phẩm tại hải quan TQ (ảnh minh họa)

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang nguội lạnh, công ty viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] trở thành mối lo ngại chính cho an ninh của Úc.

Là nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và nhà cung cấp điện thoại thông minh số ba, Huawei đã gần như bị đóng cửa tại thị trường của Hoa Kỳ vì lo ngại của nước này về an ninh.

Tập đoàn này đang vận động hành lang để tránh có số phận tương tự ở Úc, bằng cách tài trợ các chuyến công du nước ngoài cho chính trị gia nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác trong những năm gần đây, và sắp xếp cho John Lord, chủ tịch chi nhánh tại Úc, phát biểu tại Canberra hôm thứ Tư.

Lord, một cựu phó đô đốc hải quân Úc, cho biết các lo ngại về an ninh dựa trên mối liên hệ Huawei với Trung Quốc là "thiếu hiểu biết hoặc chỉ đơn giản là sai".

Huawei cung cấp thiết bị 4G cho ba trong số bốn hãng viễn thông lớn nhất là Vodafone, Optus của SingTel và TPG Telecom Ltd, nhưng đã bị cấm cung cấp thiết bị băng thông rộng vào năm 2012.

Ông Turnbull nói chính phủ Úc vẫn đang cân nhắc vai trò của Huawei đối với mạng mới phát triển 5G của Úc và đang tham khảo ý kiến từ các cơ quan an ninh về vấn đề này.