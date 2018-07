Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ủng hộ Trung Quốc?

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Sau cuộc bầu cử thất bại hồi 2013, ông Philipp Roesler đã từ bỏ các hoạt động chính trị

Hãng tin Bloomberg vừa lên một danh sách điểm mặt một số chính trị gia kỳ cựu ở châu Âu đang trở thành các 'cánh tay nối dài' của Trung Quốc.

Trong số những người này có cựu Thủ tướng Anh David Cameron, hai cựu Thủ tướng Pháp Domique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, cựu Thủ tướng Ý Romano Prodi và cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler.

Theo Bloomberg, đây là các chính trị gia châu Âu "vận động cho Trung Quốc nổi bật nhất".

Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2013, với các nhà lập pháp Đảng Tự do Dân chủ (FDP), ông Roesler từ giã con đường chính trị, tham gia vào ban quản lý Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo Bloomberg, vào tháng 12/2017, ông trở thành CEO của HNA Group Co., chi nhánh từ thiện ở New York của Quỹ Từ thiện Hainan Cihang (Hainan Cihang Charity Foundation Inc.).

Tập đoàn phi lợi nhuận này sở hữu 29.5% cổ phần của HNA, tức trị giá 180 triệu USD vào thời điểm ông Roesler được bổ nhiệm.

Theo Reuters, việc bổ nhiệm ông Roesler cho vị trí đứng đầu HNA là một động thái mà Reuters nhận định là để cho thấy sự ổn định và tính chính danh của những nỗ lực từ thiện của Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Ông Roesler là một trong những bộ trưởng trẻ nhất nước Đức khi đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế năm 36 tuổi hồi 2009 và cũng là người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng ở một nước châu Âu.

Năm 2011, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức và sau đó được bầu thành phó Thủ tướng Đức.

Ông Roesler sinh ra tại Việt Nam nhưng được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi khi ông mới 9 tháng tuổi.

Ngoài ông Roesler, danh sách của Bloomberg còn đề cập đến ông David Cameron, cựu Thủ tướng Anh giai đoạn 2010-2016.

Ông Cameron từng tuyên bố mối quan hệ Trung Quốc và Anh Quốc đang ở trong "thời kì hoàng kim", và ca ngợi đầu tư và thương mại song phương.

Hai năm sau khi rời khỏi số 10 phố Downing, ông Cameron giờ là người đứng đầu một quỹ đầu tư Anh-Trung trị giá một tỷ USD để ủng hộ kế hoạch Sáng kiến Vành đai và Con đường.