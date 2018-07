Trump bênh Nga trước cáo buộc của FBI

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Putin gặp nhau hôm 16/6

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ Nga trước các cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.

Sau cuộc gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vị tổng thống Hoa Kỳ có phát biểu đối lập hoàn toàn với kết luận của các cơ quan tình báo của chính ông, rằng không có lý do gì Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.

Hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc đàm phán kín tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm thứ Hai.

Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có tin vào các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ hay Tổng thống Nga khi họ đưa ra các tuyên bố khác nhau về nghi vấn can thiệp vào cuộc bầu cử 2016.

"Tổng thống Putin nói không phải do Nga. Tôi không thấy lý do gì là [do Nga can thiệp cả]," ông Trump trả lời.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận vào 2016 rằng Nga đứng đằng sau các âm mưu chống lại ứng cử viên đảng Dân chủ bà Hillary Clinton, với một chiến dịch tấn công mạng và tin tức giả mạo trên các mạng xã hội do nhà nước Nga hậu thuẫn.

Phản ứng từ phía Hoa Kỳ

Trong một tuyên bố với lời lẽ khá gay gắt, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan nói ông Trump "phải biết rằng Nga không phải là đồng minh" của Hoa Kỳ.

"Không có sự tương đồng về mặt đạo đức giữa Hoa Kỳ và Nga, mà vẫn còn thù địch về những giá trị và lý tưởng cơ bản nhất."

Ông Ryan, một thành viên của Đảng Cộng hòa, nói thêm rằng "không có nghi ngờ gì" về việc Moscow có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 hay không.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain nói hành xử ông Trump là "đáng hổ thẹn" đối với một tổng thống Hoa Kỳ.

Ông McCain nói trong một tuyên bố: "Chưa có một vị tổng thống nào mà hạ mình như thế này trước một kẻ bạo chúa".

Một vị quan chức cấp cao khác của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên của Ủy ban Vũ trang Thượng viện, đã tweet rằng đó là một "cơ hội bị bỏ lỡ ... để yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm cho sự can thiệp vào năm 2016".

Trong một loạt các dòng tweet (dòng tin trên Twitter), lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng hành động của ông Trump đã "tăng cường sức mạnh cho kẻ thù trong khi làm suy yếu hàng phòng thủ của chúng ta và các đồng minh".

Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, Dan Coats, cũng ra một tuyên bố rằng cộng đồng tình báo nắm rõ về "những âm mưu đang diễn ra, lan rộng" của Nga để làm suy yếu nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Những người biểu tình Phần Lan yêu cầu ông Trump tập trung vào nhân quyền

Ông Trump đáp trả trên Twiter rằng ông "tin tưởng vào những nhân viên tình báo của tôi" nhưng nói thêm: "Tôi cũng nhận ra rằng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, chúng ta không thể tập trung vào quá khứ - là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng ta phải hòa thuận."

Phó Tổng thống Mike Pence, trong một bài phát biểu tại Bộ Thương mại Mỹ, đã bảo vệ quan điểm hậu hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin và ca ngợi Tổng thống Trump.

Một số chính trị gia Mỹ đã kêu gọi hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh sau khi 12 điệp viên tình báo quân sự Nga bị truy tố hồi tuần trước, bị buộc tội tấn công chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Putin đề nghị cho phép các nhà điều tra Hoa Kỳ đến Nga để thẩm vấn các quan chức.

Tuy nhiên đổi lại, ông Putin nói, Nga cũng muốn có được sự tiếp cận tương tự với người dân ở Hoa Kỳ, nếu có nghi ngờ về các hành vi phạm tội.

Trump nhắm vào các đối thủ trong nước

Phân tích của Jonathan Marcus, phóng viên ngoại giao của BBC

Ngay cả trước khi cuộc gặp gỡ diễn ra, ông Putin vốn đã thắng thế, bởi từ thực tế là Tổng thống Trump đã đồng ý gặp ông ngay từ đầu.

Nhưng trong khi ông Putin xuất hiện như một nhà chính trị gia lão làng, kinh nghiệm, mong muốn đem đất nước ông sánh ngang hàng với Hoa Kỳ như trong việc trở thành một siêu cường hạt nhân; một nhà cung cấp năng lượng; và một vai trò chủ chốt ở Trung Đông, thì ông Trump dường như chỉ có ý định muốn tấn công những đối thủ tại quê nhà.

Rất nhiều câu hỏi tập trung vào sự can thiệp của Nga vào chiến dịch bầu cử của Mỹ (được xem xét bởi các cơ quan tình báo chủ chốt của Mỹ) và đặc biệt là bản cáo trạng 12 điệp viên tình báo Nga gần đây.

Ông Trump không hề quan tâm một chút nào. Ông rõ ràng dường như cảm thấy tin tưởng vào sự đảm bảo của ông Putin hơn là bằng chứng từ các cơ quan tình báo của mình.

Và ông thậm chí còn hoan nghênh đề xuất của ông Putin rằng Nga có thể tham gia điều tra và phỏng vấn các nghi phạm bị cáo buộc! Các đồng minh NATO của Washington và nhiều nhà quan sát dày dạn trên Capitol Hill chắc hẳn đã cảm thấy rất kinh hoàng.

Ông Putin đã mô tả cuộc họp ở Helsinki là "thẳng thắn và hữu ích" trong khi ông Trump nói rằng đã có "các cuộc đối thoại giàu tính xây dựng".

Ông Trump nói quan hệ Mỹ-Nga "chưa bao giờ tệ hơn" trước khi họ gặp nhau, nhưng điều đó giờ đã thay đổi.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây bị căng thẳng nghiêm trọng Nga sáp nhập Crimea vào 2014, mà chính Tổng thống Putin thừa nhận trong cuộc họp báo.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Trump nói ông sẽ tặng quả bóng WC 2018 cho con trai 12 tuổi Barron

"Quan điểm của Tổng thống Trump về Crimea đã rất nổi tiếng. Ông ấy nói về sự bất hợp pháp của việc tái sáp nhập Crimea vào Nga. Chúng tôi có một quan điểm khác ... rằng cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức theo luật pháp quốc tế. Đối với chúng tôi, đó là một câu hỏi kín," ông Putin nói.

Cả hai nhà lãnh đạo cho biết sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết khủng hoảng Syria. Mỹ và Nga đã ủng hộ phe đối lập trong cuộc nội chiến kéo dài 8 năm nay.

Ông Trump cũng chúc mừng Tổng thống Putin về việc tổ chức thành công giải đấu bóng đá World Cup ở Nga và ông Putin đã tặng cho ông Trump một quả bóng đá từ giải đấu.

Mỹ sẽ đồng tổ chức World Cup 2026 với Canada và Mexico.