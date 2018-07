Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Ngày hôm qua, ông Trump còn đứng về phía ông Putin.

Tổng thống Donald Trump đột nhiên thừa nhận kết luận của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 - chỉ một ngày sau khi ông phủ nhận thông tin trên.

Ông Trump nói ông đã nói nhầm hôm Thứ Hai và có ý nói là "không có lý do gì mà Nga đã không can thiệp" chứ không phải là "không có lý do gì mà Nga đã can thiệp".

Tuyên bố cũ được ông Trump đưa ra sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki và ngay lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ.

Trump bênh Nga trước cáo buộc của FBI

Trump ‘khuyên Anh kiện EU’

Ông Putin khen Donald Trump 'thông minh'

Thậm chí cả một số đồng minh của Trump cũng yêu cầu ông phải làm rõ quan điểm.

Trong tuyên bố gần đây nhất, ông nói thêm rằng ông có "hoàn toàn niềm tin và ủng hộ" cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

Những gì ông Trump nói hôm qua...

Cuộc tranh cãi xoay quanh một câu trả lời ông đưa ra cho một câu hỏi tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin.

Đây là một trích đoạn cuộc phỏng vấn do Nhà Trắng cung cấp.

PHÓNG VIÊN: Tổng thống Putin phủ nhận có liên quan đến việc can thiệp bầu cử vào năm 2016. Tất cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã làm. Câu hỏi đầu tiên của tôi cho ông, thưa ông, là, ông tin ai?

TRUMP: Nhân viên của tôi đến nói với tôi ... họ nói họ nghĩ đó là Nga. Tôi có Tổng thống Putin, ông ấy nói đó không phải là Nga. Tôi sẽ nói điều này: Tôi không thấy lý do gì [là Nga đã can thiệp].

Nhưng ngày hôm nay ông lại nói...

Ông Trump cho biết ông đã xem xét và nói ông cần phải làm rõ một số điều.

"Trong một câu quan trọng trong bình luận của tôi, tôi nói từ 'sẽ' thay vì 'không," ông nói.

"Câu nên là: 'Tôi không thấy lý do nào tại sao tôi sẽ không' hoặc 'tại sao nó không phải là Nga'. Một kiểu phủ định kép."

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo rằng sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 đã diễn ra. Cũng có thể là những người khác.Có rất nhiều người ngoài kia."

Ông Trump cũng nói rằng sự can thiệp không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, trong đó ông đã đánh bại bà Hillary Clinton.

Tuy nhiên, ông không trả lời khi các phóng viên hỏi liệu ông có lên án ông Putin hay không.

Tại sao lại có sự phẫn nộ này?

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cũng bị chết lặng khi ông Trump đã tuyên bố đứng về phía Nga thay vì với các quan chức tình báo của Hoa Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai.

Hoa Kỳ và Nga là trường kỳ địch thủ, và vẫn còn khác nhau trên nhiều vấn đề quan trọng. Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ vô cùng thất vọng khi ông Trump từ chối đưa ra những lời chỉ trích cụ thể về phía Nga và ông Putin, thay vào đó nói rằng cả hai nước đều chịu trách nhiệm cho mối quan hệ song phương tồi tệ.

Ngay cả một trong những người ủng hộ trung thành nhất của đảng Cộng hòa, ông Newt Gingrich, cho rằng tuyên bố của ông là "sai lầm nghiêm trọng nhất trong thời kỳ tổng thống của ông".

Sau khi đưa ra tuyên bố đảo ngược, lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho rằng Tổng thống Trump đã hèn nhát.

Đã quá trễ

Những gì ông Trump nói sẽ rất khó nuốt đối với giới chỉ trích. Ngay cả thậm chí ông ấy có ý định nói "Tôi không thấy lý do gì không phải là do Nga," thì nó vẫn là một cách đáp trả vô cùng yếu ớt khi đối mặt với người đứng đầu một quốc gia bị cáo buộc là đe dọa sự dân chủ của Hoa Kỳ.

Dù ông Trump có muốn nói gì thì mọi việc cũng đã quá trễ rồi. Ông ta có thể đưa ra bao nhiêu tuyên bố mà ông ấy muốn, điều đó cũng không thay đổi được một sự thật, là khi đứng bên cạnh Tổng thống Nga, ông đã chao đảo.

Mọi lời giải thích sau đó đều vô nghĩa.