Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Email, hình ảnh, tin nhắn của hơn 100 triệu tài khoản Apple giờ đã được chuyển giao cho một hãng dự trữ dữ liệu của Bắc Kinh.

Đối tác dữ liệu duy nhất của Apple ở Trung Quốc, Guizhou-Cloud Big Data Industry Development (GCBD) đã chuyển giao toàn bộ dữ liệu của người dùng của nước này cho hãng China Telecom.

Và mặc dù dữ liệu iCloud được mã hóa hai đầu, chìa khóa mở mã hóa cũng được Apple chuyển giao cho Bắc Kinh, gây lo ngại rằng chính quyền sẽ tìm cách lợi dụng nó để xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

China Telecom là một công ty lưu trữ dữ liệu nhà nước, giờ đã có toàn bộ hình ảnh, tin nhắn, email và thông tin cá nhân của 130 triệu người dùng Trung Quốc.

LHQ bày tỏ quan ngại về Luật an ninh mạng

Lo ngại khi Apple lưu dữ liệu ở Trung Quốc

Luật An ninh mạng không tốt cho kinh tế VN

Apple nói động thái này là để tuân thủ luật An ninh mạng của nước sở tại, và nói với hãng tin Reuters rằng: "Dù chúng tôi đã đấu tranh chống lại việc iCloud phải tuân thủ luật này, nhưng chúng tôi đã không thành công."

Từ năm ngoái, Apple đã hợp tác với GCBD, hãng phát triển công nghệ Big Data ở tỉnh Quý Châu, và từ tháng Hai năm nay, toàn bộ dữ liệu người dùng đã bị chuyển về máy chủ ở TQ, kèm theo chìa khóa để mở mã hóa.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption CEO Apple Tim Cook từng nói quyền riêng tư là "một quyền cơ bản của con người", nhưng có lẽ không áp dụng ở Trung Quốc?

Trước đó, dữ liệu iCloud của người dùng TQ được lưu trữ ở bang North Carolina, Hoa Kỳ.

Đến hôm 18/7, trên trang web tỉnh Quý Châu, GCBD đã ký kết với China Telecom để cung cấp dịch vụ iCloud cấp địa phương. GCBD cũng sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu quốc gia cho các dịch vụ lưu trữ iCloud, dự kiến sẽ đi vào họat động vào 2020.

Hồi tháng Một, khi tuyên bố toàn bộ hoạt động vận hành iCloud của người dùng Trung Quốc sẽ bị chuyển về nước sở tại, Apple đã thay đổi một đoạn trong nội dung Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng:

"Nếu bạn hiểu và đồng ý, Apple và GCBD sẽ có quyền tiếp cận dữ liệu lưu trữ trên máy chủ. Điều này bao gồm quyền chia sẻ, trao đổi và công bố tất cả dữ liệu người dùng (bao gồm nội dung) để tuân theo luật."

Đe dọa quyền riêng tư

Joshua Rosenzweig, phó giám đốc văn phòng Tổ chức n xá Quốc tế tại Hồng Kông, nói với BBC rằng động thái này của Apple gây nguy hại cho quyền riêng tư của người dùng Trung Quốc.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Có hơn 100 triệu người dùng Apple ở Trung Quốc

"Động thái này thực sự làm suy yếu tuyên bố của Apple rằng rất coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Apple không nên để cơn khát lợi nhuận này khiến người dùng Trung Quốc gặp rủi ro," "Chúng tôi đã viết thư cho Apple để biết thông tin về cách Apple sẽ bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với các yêu cầu lạm dụng dữ liệu của chính phủ. Nhưng sự phản hồi im lặng của công ty này là vô cùng đáng quan ngại."

Người dùng Apple ở Trung Quốc có cách tốt nhất là xóa tài khoản cũ, tạo tài khoản mới và lựa chọn một quốc gia khác là quốc gia lưu trữ dữ liệu iCloud của họ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ông sẵn sàng tăng cường cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng cách đánh thuế lên tất cả 500 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Mỹ luôn cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền hữu trí tuệ như đánh cắp thiết kế và ý tưởng sản phẩm bằng cách yêu cầu các công ty nước ngoài chia sẻ quyền sở hữu với các đối tác địa phương để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Apple đã tuân thủ luật an ninh mạng TQ

Apple đã chính thức chuyển máy chủ về Trung Quốc và giờ đã giao nốt dữ liệu người dùng cho chính quyền, như vậy Apple đã tuân thủ luật an ninh mạng TQ.

Năm ngoái, Apple cũng đã xóa bỏ các ứng dụng VPN khỏi App Store để tuân thủ các quy định về không gian mạng của Trung Quốc, khiến người dùng internet khó vượt tường lửa hơn.

Những điều này gây lo ngại cho một số người phản đối luật an ninh mạng ở Việt Nam, vì có nhiều sự tương đồng giữa luật an ninh mạng của Hà Nội và Bắc Kinh.

Trinh Huu Long: Apple mà đã chịu thì nó tạo ra một tiền lệ xấu, nghĩa là khả năng Apple, Facebook và Google tuân thủ Luật An ninh mạng Việt Nam sẽ cao hơn, mặc dù thị trường Việt Nam có thể không lớn.

Hong Phuc Nguyen: Haizzz sống bên Trung Quốc chính phủ nó muốn sao dân phải theo vậy :(

Mấy hãng muốn bán ở TQ cũng phải chịu sự kiểm soát của chính phủ tàu như vậy :(

Mai Phuong Tu: Có thể nói, đây là thành quả của luật An ninh mạng Trung Quốc, và là tiền đề cho Việt Nam noi gương sau khi bản sao của luật này đã được thông qua vừa rồi. Song song với bộ luật An ninh mạng, Trung Quốc còn có một bộ luật khác mang tên "Luật an ninh quốc gia", luật này cho phép cảnh sát điều tra được quyền yêu cầu các công ty giúp họ truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng. Không sớm thì muộn, một bản sao của nó cũng sẽ cập bến xứ Đông Lào.