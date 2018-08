Dù lượng CO2 giảm, 'Trái đất nóng lên' vẫn đe dọa

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Nghe có vẻ giống như tiêu đề của một bộ phim khoa học viễn tưởng ít kinh phí, nhưng đối với các nhà khoa học, "Hothouse Earth" là một khái niệm vô cùng nguy hiểm cho con người.

Các nhà nghiên cứu tin rằng chúng ta rất có thể đạt đến ngưỡng dẫn đến tình trạng nhiệt độ nóng lên cùng cực và mức nước biển dâng cao kỷ lực trong nhiều thế kỷ tới.

Ngay cả khi các quốc gia đạt được mục tiêu giảm lượng khí thải CO2, chúng ta vẫn có thể lảo đảo trên con đường "không thể quay đầu trở lại" này.

Nghiên cứu cho thấy điều này sẽ xảy ra nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C.

Một nhóm nghiên cứu khí hậu quốc tế, Proceedings of the National Academy of Sciences, cho biết sự ấm lên dự kiến trong vài thập kỷ tới có thể biến một số nhân tố tự nhiên của Trái Đất, vốn đang bảo vệ chúng ta, trở thành kẻ thù hung ác nhất.

Mỗi năm, khoảng 4,5 tỷ tấn carbon được các khu rừng, đại dương và đất đai của Trái đất hấp thụ, nếu không sẽ bị ứ đọng trong bầu khí quyển.

Nhưng khi Trái đất đang nóng dần lên, các bồn chứa carbon này có thể trở thành nguồn thải carbon và làm cho tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn.

Nhiều nơi trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng trong viễn cảnh Hothouse Earth

Vì vậy, từ vùng băng vĩnh cửu đến rừng nhiệt đới Amazon, nỗi lo sợ là khi chúng ta càng đến gần thời điểm nhiệt độ toàn cầu nhích lên 2 độ, thì các đồng minh tự nhiên này sẽ càng thải ra nhiều carbon hơn hiện tại.

Trở lại năm 2015, các chính phủ trên thế giới khi đó cam kết giữ nhiệt độ tăng dưới 1,5.

Nhưng theo các nhà khoa học, các kế hoạch cắt giảm carbon hiện tại có thể sẽ là không đủ nếu phân tích của họ là chính xác.

"Một khi chúng ta vượt ngưỡng 2 độ, thì chúng ta sẽ buộc phải giao cơ chế tự điều chỉnh cho hành tinh Trái đất," đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Johan Rockström, từ Stockholm Resilience Centre, nói với BBC News.

Lũ lụt và sập lún ở vùng ven biển sẽ là một vấn đề lớn trong một thế giới "nóng hơn"

"Chúng ta đang là người kiểm soát tình hình vào lúc này, nhưng một khi đi qua ngưỡng 2 độ, chúng ta sẽ thấy Trái đất từ bạn thành thù. Chúng ta sẽ phải bàn giao số phận của chính chúng ta cho Trái đất, vốn đang rơi khỏi trạng thái cân bằng."

Hiện tại, nhiệt độ toàn cầu đã tăng khoảng 1 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp và tiếp tục tăng khoảng 0,17C mỗi thập kỷ.

Viễn cảnh Hothouse Earth trông như thế nào?

Ngắn gọn là sẽ khá tệ.

Theo tài liệu nghiên cứu, nếu vượt ngưỡng Hothouse Eaerth thì nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất trong 1,2 triệu năm qua.

Khí hậu có thể tăng lên 4-5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Băng tan sẽ khiến mực nước biển có thể dâng cao 10-60 m so với bây giờ.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là một số nơi trên trái đất sẽ không thể sống được.

Việc loại một khí CO2 như trong mô hình thiết bị này là điều cần thiết

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác động sẽ là "lớn, đôi khi đột ngột và chắc chắn gây hỗn loạn".

Ưu điểm duy nhất, nếu bạn cho rằng nó còn có thể là một ưu điểm, thì đó là tác động tồi tệ nhất có thể sẽ không hoàn toàn xảy ra cho tới một hoặc hai thế kỷ sau.

Nhược điểm là chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ điều gì về nó, một khi nó đã bắt đầu.

Các tác giả nói rằng các sự kiện thời tiết khắc nghiệt mà chúng ta hiện đang trải qua trên khắp thế giới không thể ngay lập tức liên quan đến nguy cơ vượt qua 2 độ C.

Tuy nhiên, họ cho rằng đó có thể là bằng chứng cho thấy Trái Đất nhạy cảm hơn với sự ấm lên toàn cầu hơn chúng ta nghĩ.

Giáo sư Rockström nói: "Người ta nên học hỏi từ những sự kiện cực đoan này và coi đây là một bằng chứng cho thấy chúng ta nên thận trọng hơn nữa".

"Và nó củng cố một kết luận rằng nếu tình trạng này có thể xảy ra khi nhiệt độ tăng lên 1 độ, thì ít nhất chúng ta cũng không nên ngạc nhiên và mọi thứ có thể xảy ra đột ngột hơn chúng ta nghĩ."