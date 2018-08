Khi sự giận dữ của Bắc Kinh phản tác dụng

Bản quyền hình ảnh Alamy Image caption Andy Chan nói hành động của Bắc Kinh và giới chức Hồng Kông càng chứng tỏ Hồng Kông nên ly khai.

Sự cấm đoán của Bắc Kinh và giới chức Hồng Kông đối với một cuộc diễn thuyết của một chính trị gia ít tên tuổi đã khiến nó trở thành một sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Andy Chan được mời đến nói chuyện tại Câu lạc bộ Phóng viên Ngoại quốc (FCC) hôm thứ Ba và đã bị các nhà chức trách ở cả Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích gay gắt và yêu cầu sự kiện này bị hủy bỏ.

Nhà chính trị gia 27 tuổi này là người đứng đầu Đảng Quốc gia Hồng Kông, vốn đang phải đối mặt với lệnh cấm vì lập trường ủng hộ Hồng Kông ly khai khỏi Trung Quốc.

FCC giữ nguyên quan điểm bảo vệ buổi diễn thuyết, vốn đáng lẽ ra nhận được rất ít sự quan tâm hay chú ý từ cộng đồng truyền thông quốc tế.

Cuộc diễn thuyết vẫn tiếp tục diễn ra.

"Các nhà chức trách Bắc Kinh và các cơ quan liên quan đã nói rất rõ về 'lằn ranh đỏ' mà không được phép vượt qua trong không gian công động," Mathew Wong thuộc Đại học Hồng Kông giải thích.

"Cuộc nói chuyện của Andy Chan tại FCC là một trong số đó và một ví dụ rõ ràng về những gì họ không muốn thấy."

Tại sao Trung Quốc lại nhạy cảm về điều này?

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Hồng Kông và Trung Quốc - một quốc gia, hai chế độ

Trung Quốc là cực kỳ - và ngày càng nhạy cảm về những thách thức về chủ quyền quốc gia.

Hai vấn đề chính của sự nhạy cảm đó là Hồng Kông và hòn đảo tự trị Đài Loan.

Trong trường hợp của Đài Loan, quan điểm của Bắc Kinh vô cùng rõ ràng: Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai thuộc về Trung Quốc.

Trong trường hợp của Hồng Kông, tình thế mập mờ hơn. Hồng Kông là một phần của Trung Quốc nhưng vì lịch sử đặc biệt đi kèm các quyền tự do của công dân của nó đã gián tiếp làm suy yếu bàn tay cứng rắn của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, khi đề cập đến việc kêu gọi độc lập cho Hồng Kông, trên thực tế, có rất ít sự ủng hộ công khai như ông Chan.

"Không nhiều người thực sự nghĩ rằng Hồng Kông có thể tự tồn tại trong thực tế," ông Wong nói.

Và dù một số người có thể lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận để bàn luận về vấn đề này, nhưng họ sẽ vẫn ngần ngại vì sợ bị xem là người ủng hộ chủ nghĩa ly khai.

Vậy chính quyền thực sự đã làm gì?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi FCC hủy bỏ sự kiện này và Đặc khu trưởng của Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), đã chỉ trích nó là "đáng tiếc và không phù hợp".

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Nhiều người vẫn do dự khi nói về việc độc lập cho Hồng Kông

Người tiền nhiệm của bà Lâm, ông Lương Chấn Anh (CY Leung), thậm chí còn thẳng thừng hơn.

Trong một bài đăng trên Facebook công khai, ông viết rằng cuộc diễn thuyết "không có gì liên quan đến tự do báo chí".

Ông còn đề cập đến FCC rằng "chắc không lâu nữa, các anh sẽ mời những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan đến nói chuyện công khai tại câu lạc bộ của các anh".

"Theo logic này, các anh có lẽ cũng sẽ không có ranh giới nào đối với bọn tội phạm và bọn khủng bố."

FCC và ông Chan nói gì?

Tự do ngôn luận và tự do báo chí là một trong những quyền tự do then chốt khiến Hồng Kông tách biệt khỏi phần Đại lục Trung Hoa.

Vì vậy, những người ủng hộ sự kiện cho rằng cuộc diễn thuyết ở câu lạc bộ chủ yếu là dành cho thành viên của câu lạc bộ đó và không có gì gây tranh cãi.

FCC đã bảo vệ quyết định mời ông Chan và lập luận rằng "Hồng Kông tự hào về danh tiếng của nó như là một nơi có pháp quyền và nơi có tự do ngôn luận".

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Cứ mỗi tháng Bảy, sinh viên Hồng Kông lại xuống đường biểu tình cho dân chủ

"Chúng tôi tin rằng trong các xã hội tự do như Hồng Kông, một điều cực kỳ quan trọng là cho phép mọi người nói chuyện và tranh luận một cách tự do, ngay cả khi một người không đồng ý với quan điểm cụ thể của nhau".

Đối với Andy Chan, những nỗ lực cấm ông diễn thuyết không khiến ông ngạc nhiên, và thay vào đó củng cố niềm tin của ông rằng "Trung Quốc đang đối xử với Hồng Kông như thể nó là một thuộc địa".

Ông Chan nói với BBC rằng hành động của Bắc Kinh và giới chức Hồng Kông càng chứng tỏ Hồng Kông nên ly khai.

"Nó chứng tỏ quan điểm của chúng tôi rằng Trung Quốc đang phá hủy các quyền tự do của Hồng Kông."