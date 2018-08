Venezuela 'tê liệt' vì lưu hành tiền mới

Bản quyền hình ảnh Reuters

Venezuela rơi vào tình trạng tê liệt trong hôm thứ Ba khi nước này cố gắng xoay sở với đồng nội tệ mới vừa được tung ra.

Hàng ngàn doanh nghiệp đóng cửa nhằm thích nghi với đồng bolivar mới, được gọi là đồng "bolivar chủ quyền"; nhiều nhân viên nghỉ ở nhà.

Tổng thống Nicolás Maduro cho ra các đồng giấy bạc mới vào hôm thứ Hai, tái định giá và đặt lại tên cho đồng bolivar cũ.

Chính phủ nói việc đổi tiền sẽ giúp xử lý nạn lạm phát, nhưng giới chỉ trích nói điều này chỉ khiến cho cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ thêm. Các đồng giấy bạc mới bắt đầu được đưa vào lưu hành hôm thứ Ba.

Tổng thống Maduro tuyên bố hôm thứ Hai vừa qua là ngày nghỉ lễ.

Đồng tiền mới bỏ đi năm số 0 khỏi đồng bolivar cũ, "bolivar mạnh mẽ". Như vậy, nay một ly cà phê có giá 2,5 triệu "bolivar mạnh mẽ" tại thủ đô Caracas hồi tháng trước nay có giá 25 "bolivar chủ quyền".

Tuy nhiên, người dân tại Caracas nói với BBC rằng họ bị giới hạn, chỉ được rút 10 bolivar loại mới từ các máy rút tiền trong hôm thứ Ba.

Đồng "bolivar chủ quyền" được tung ra nhằm đối phó với tình trạng siêu lạm phát

Trong một diễn biến riêng rẽ, hôm thứ Ba, Venezuela bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh ở khu vực duyên hải phía bắc, với dư chấn có thể cảm nhận được tại Caracas, nơi người ta đã phải sơ tán khỏi nhiều tòa nhà trong thành phố.

Các nhà nghiên cứu địa chấn Hoa Kỳ báo rằng đã xảy ra trận động đất mạnh 7 độ tại tâm chấn ở vùng đông Venezuela, trong lúc giới chức nước này đo được 6,3 độ.

Nhân chứng tại thị trấn duyên hải Cumana nói người dân vội vã chạy ra đường phố, theo hãng tin Reuters. Không có ai bị thương vong trong vụ việc, tin tức nói.

Trước đó, các thành phố trên toàn Venezuela trông như bị bỏ hoang do người dân lo tìm mọi cách để có được đồng tiền vừa phát hành.

Thị trường đô la chợ đen tại Venezuela thậm chí còn bị đóng băng do việc chuyển đổi tiền do có những lo lắng và do tình trạng mất ổn định kinh tế.

Chính phủ đã công bố một số thay đổi kinh tế then chốt đi kèm với việc ra đồng tiền mới, trong đó có việc tăng mức lương tối thiểu lên 34 lần so với mức cũ vốn được đưa ra từ hôm 1/9 năm ngoái, tăng thuế VAT và cắt giảm các khoản trợ giá xăng dầu hào phóng.

Tổng thống Maduro cũng nói đồng bolivar chủ quyền sẽ được gắn với đồng petro, loại tiền ảo mà chính phủ nói gắn với lượng dầu lửa dự trữ của Venezuela.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã cấm công dân nước mình mua bán bằng đồng tiền này, và một trang tiền ảo, ICOindex.com, thậm chí đã coi đồng petro là "một cú lừa đảo".

"Gắn đồng bolivar với đồng petro là chả gắn nó với cái gì hết," kinh tế gia Luis Vicente León nói với hãng tin AFP.