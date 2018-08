Ba câu nên hỏi trước khi bạn gái bỏ việc vì tình yêu

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Meghan Markle sau khi lấy chồng hoàng tử và thành nữ Công tước xứ Sussex nay coi như đã xếp lại nghiệp diễn viên

Tác giả Jenna Birch gợi ý những điều phụ nữ nên cân nhắc trước khi quyết định từ bỏ sự nghiệp để toàn tâm toàn ý cho tình yêu và tổ ấm của mình.

Trong lần đến Ireland mới đây, diễn viên Mỹ Meghan Markle, nay là nữ Công tước xứ Sussex được một fan tiếp cận và nói rằng đã lỡ dịp xem loạt phim truyền hình Suits của Markle. Nữ Công tước đáp: "Tôi cũng vậy."

Liệu cô dâu mới nhất của Hoàng gia Anh có thực sự bỏ hẳn sự nghiệp của mình không? Phải chăng khi bắt đầu cuộc hôn nhân với Hoàng tử Harry, Markle phải từ bỏ phim ảnh và các hoạt động khác?

Tất nhiên, Markle từ nay không thể tham gia vào nhiều hoạt động gồm sự nghiệp diễn viên như hồi còn độc thân. Với vai trò nữ công tước, cô sẽ phải tập trung vào công việc nhân đạo. Nhìn từ trường hợp của Markle, bạn có nên từ bỏ sự nghiệp của mình cho tình yêu không?

Tôi biết một bạn gái học hành chăm chỉ để được nhận vào một trường kinh doanh hàng đầu rồi đột nhiên gặp "tình yêu của đời mình". Chàng trai theo học ở một tiểu bang khác, khiến cô mất tinh thần nhiều. Sau một thời gian đắn đo, cả hai quyết định rằng cô sẽ bỏ học và qua với anh ta.

Sau đó, dù ở bên nhau gần một thập kỷ, quyết định đó thường xuyên ám ảnh mối quan hệ của họ. Sự nghiệp của chàng trai được đặt lên trên hết. Trong mối quan hệ này, cô đã không nghĩ đến chuyện theo đuổi ước mơ của chính mình. Cuối cùng họ đã chia tay.

Dường như khi phải quyết định chọn sự nghiệp hay tình yêu, phụ nữ thường có khuynh hướng từ bỏ công việc.

Điều này nghe có quen không? Bạn có tự hỏi liệu mình có nên hy sinh sự nghiệp cho tình yêu? Hãy tự vấn những câu hỏi dưới đây trước khi quyết định.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Tại sao bỏ sự nghiệp của mình?

Tôi không bao giờ nói với một phụ nữ rằng việc từ bỏ sự nghiệp của mình là lựa chọn sai lầm. Nhưng tôi chắc chắn khuyên cô ấy nghĩ về chuyện chọn tình yêu cao hơn sự nghiệp.

Có sự khác biệt giữa chuyện một phụ nữ chọn bỏ sự nghiệp để vun đắp cho mối quan hệ và chuyện cô ấy làm thế vì bạn trai/chồng đề nghị. Hãy giả định rằng nếu bạn không từ bỏ sự nghiệp thì mối quan hệ có tan biến ngay lập tức?

Tóm lại, hãy chắc rằng bạn đang nghĩ đến bản thân và ước mơ của mình trước khi thực hiện những thay đổi lớn.

Nếu chọn từ bỏ nghề nghiệp, bạn thử nghĩ xem mình có ổn không khi ở nhà làm việc nội trợ. Rồi thì nếu một lúc nào đó, bạn muốn đi làm lại thì bạn trai/chồng có ủng hộ hay không?

Vai trò của bạn trong mối quan hệ là gì? Bạn có thực sự ổn không?

Quyết định thực hiện một sự thay đổi lớn trong cuộc đời hoặc "theo chồng bỏ cuộc chơi" thường là một bước ngoặt cho cả hai.

Vì vậy, hãy cùng nhau đưa ra quyết định và thảo luận, xác định ai có vai trò gì - nhất là khi nếu bạn không muốn chỉ làm việc nhà.

Tôi đã gặp một kỹ sư trẻ, người nói rằng anh ấy muốn hẹn hò với một cô gái nào mà không muốn ở nhà hoặc ngoan ngoãn nghe theo lời anh ấy.

Tôi khuyên phụ nữ nên trao đổi rõ ràng về lý do tại sao họ chấp nhận lùi bước trong sự nghiệp và bước vào vai trò người chăm sóc tổ ấm, nhất là khi họ không cảm thấy mình có khuynh hướng làm "cái bóng" đứng sau người đàn ông.

Hãy nghĩ đến lúc cảm xúc này qua đi

Quan hệ mất thời gian để hình thành. Thường thì mọi thứ đều rất thú vị và cảm xúc mặn nồng trong giai đoạn tuần trăng mật của một mối quan hệ có thể kéo dài hai năm.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện cân nhắc thay đổi nghề nghiệp xảy ra trong khoảng thời gian này?

Bạn có thể tự nguyện làm điều gì đó trong thời điểm bắt đầu một mối quan hệ - như từ bỏ sự nghiệp. Nhưng rồi điều đó có thể dẫn đến oán giận hoặc hối hận sau này sau khi hormone và cảm xúc mặn nồng giảm đi.

Lời khuyên đáng giá nhất của tôi là hãy chắc rằng bạn và bạn trai/chồng thấu hiểu được nhu cầu và mục tiêu lâu dài của nhau và hơn thế, giá trị của bạn ngang với người đó.---

Jenna Birch là tác giả của cuốn The Love Gap: A Radical Plan to Win in Life and Love (tạm dịch Khoảng Cách Tình yêu: Kế Hoạch Để giành Chiến Thắng Trong Cuộc Sống Và Tình Yêu)

Bài này đã đăng tại đây.