Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Images Image caption Mỹ cho rằng Nga vi phạm luật thương mại vì đánh thuế quá cao và chỉ áp dụng với hàng hóa Mỹ

Mỹ đệ đơn khiếu nại Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thách thức thuế quan trả đũa của nước này với hàng nhập khẩu Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng.

Đây là động thái mới nhất của Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại 'ăn miếng trả miếng' nổ ra từ hồi tháng Ba khi Hoa Kỳ áp thuế nhôm và thép.

Đồng minh ‘thất vọng’ vì Mỹ áp thuế thép, nhôm

Thuế của EU lên hàng hóa Mỹ có hiệu lực

Trump đánh thuế hàng TQ 'tăng hai' là 25%

Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế mới

Mỹ nói các biện pháp bảo hộ được phép thực thi vì mục đích an ninh quốc gia.

Nước này cho rằng các biện pháp trả đũa của Nga vi phạm luật thương mại bởi vì đánh thuế quá cao và chỉ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Mỹ cũng nộp đơn khiếu nại tương tự với EU, Canada, Trung Quốc, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, là những quốc gia đã áp dụng biện pháp trả đũa với thuế quan kim loại của Mỹ.

Ngược lại, những nước này cũng đưa ra khiếu nại đối với thuế nhập khẩu của Mỹ.

Hồi tháng Ba, Mỹ đánh thuế 25% lên thép nhập khẩu, và 10% lên nhôm nhập khẩu vào Mỹ, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Các hàng kim loại chiếm khoảng 48 tỷ USD giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ.

EU, Canada và Mexico ban đầu được miễn áp thuế, nhưng sau đó bị hủy bỏ vào tháng Sáu.

Các quốc gia này trả đũa bằng cách tăng thuế lên một số hàng hóa Mỹ nhất định. Việc trả đũa cho đến nay được thực hiện với khoảng 24 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Biện pháp trả đũa của Nga, có hiệu lực vào tháng này, ảnh hưởng lên khoảng 90 triệu USD hàng hóa Mỹ, bao gồm các mặt hàng như vật liệu xây dựng.

Mới đây nhất, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tăng lên một mức với vòng hai của đợt thuế 25% đánh vào hàng nhập từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/8.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nga là nước xuất khẩu nhôm lớn thứ hai sang Mỹ sau Canada hồi năm ngoái

An ninh quốc gia Mỹ?

Không rõ WTO sẽ phán quyết như thế nào với các trường hợp khác nhau.

Về lý thuyết, quy tắc của WTO cho phép áp dụng với một số trường hợp ngoại lệ nhất định liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng cho đến nay việc bào chữa này hiếm khi được viện dẫn.

Ngoài thuế quan kim loại, chính quyền Trump cũng sử dụng an ninh quốc gia để tiến hành điều tra xe hơi nhập khẩu, mà có thể dẫn đến việc áp dụng thuế quan.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu Mỹ thành công trong vụ khiếu nại vì lý do an ninh quốc gia, nó có thể khuyến khích các quốc gia khác sử dụng an ninh quốc gia để biện minh cho các biện pháp bảo hộ của mình.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Hoa Kỳ, các chính trị gia và chuyên gia lập luận rằng thuế quan đánh lên kim loại nhập từ các đồng minh thân cận như Canada, rất ít ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Xem thêm bài về thuế quan của Mỹ:

Thép VN 'xuất xứ TQ' bị Mỹ trừng phạt

Mỹ chặn nhôm TQ 'xuất qua ngả VN'

Trump bị cô lập ngày đầu tiên tại G7

Trump dọa đánh thuế lên thêm 200 tỷ đô la hàng TQ

Trump áp thuế nhập thép, đối tác nổi giận

TQ lên kế hoạch áp thêm thuế sau khi Mỹ đe dọa