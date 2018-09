Khám nhà tướng Phan Văn Vĩnh 'chỉ thấy bằng khen'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Vụ đánh bạc có sự liên đới của tướng công an Phan Văn Vĩnh được cho là 'đau xót' đối với ngành này (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo công an Việt Nam gọi đường dây đánh bạc nghìn tỷ là vụ án 'đau xót' trong ngành, xảy ra mà nhân viên cấp dưới 'không biết'.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu như vậy tại tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Tư pháp sáng 5/9, theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Ông Vương nói đây là vụ án 'hết sức đau xót' liên quan đến một số cán bộ công an. Nhưng ông cho rằng vụ việc không xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát mà xảy ra ở "công ty bình phong" Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Ông nói đây là vụ việc chỉ liên quan trực tiếp đến hai cá nhân, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tức C50, Bộ Công an.

"Còn cán bộ, chiến sỹ bên dưới gần như không biết," ông Vương được dẫn lời trên báo Việt Nam.

Ông Vương nói điều đáng buồn là ông Vĩnh từng là anh hùng lực lượng vũ trang, ông Hóa thì sinh trưởng "trong gia đình cách mạng, có bố và ông là liệt sỹ nhưng "không chịu khó tu dưỡng, rèn luyện".

Về công trạng trong xử lý vụ việc, ông Vương nói công an Phú Thọ thụ lý nhưng quá trình điều tra là do Bộ Công an chỉ đạo nên "mới đạt hiệu quả như vậy".

Đối mặt 10 năm tù

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tướng công an Phan Văn Vĩnh đối diện án tù 5-10 năm

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 31/8, ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nếu bị kết tội, hai ông Vĩnh và Hóa có thể đối diện án tù 5 - 10 năm.

Hai ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Gần 90 bị can khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Ông Lê Quý Vương nói vụ việc này "hết sức tinh vi, phức tạp", người "sáng tác kịch bản trò chơi" là ông Phan Sào Nam, Hoàng Văn Trung, người tổ chức đánh là Nguyễn Văn Dương.

"Những việc này đều thực hiện theo công nghệ cao và xóa dấu vết ngay khi hoàn tất."

'Chỉ thu được bằng khen và huân huy chương'

Bản quyền hình ảnh Jerry Redfern Image caption Các hình thức đánh bạc hiện nay tinh vi hơn, có thể online và xuyên quốc gia

Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai, thu hút hơn 43 triệu tài khoản đánh bạc, với doanh thu lên tới gần 10.000 tỷ đồng, theo VnExpress.

Các cá nhân tham gia vận hành đường dây hưởng hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận. Hầu hết số tiền thu được từ 43 triệu tài khoản Rikvip là thông qua thẻ viễn thông và thẻ game.

Theo thông tin từ Bộ Công an hồi 17/3, các hãng viễn thông lớn như Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng lợi khoảng 15-16% từ các giao dịch đánh bạc trực tuyến qua các cổng thanh toán.

Riêng vụ đường dây đánh bạc Rikvip, các nhà mạng có thể đã hưởng hơn 1.400 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ của các đối tượng chủ chốt tham gia vào đường dây đánh bạc này số tiền 1.343 tỷ đồng.

Riêng với ông Phan Văn Vĩnh, cơ quan điều tra không thu giữ được tài sản gì sau khi khám nhà ông, dù Nguyễn Văn Dương khai biếu nhiều hiện vật đắt tiền như đồng hồ Rolex giá 2,7 tỷ đồng, nhiều rượu ngoại giá 100 triệu đồng/chai, áo mua từ nước ngoài, cùng hàng chục tỷ đồng tiền mặt, theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Thứ duy nhất tìm được ở nhà ông Vĩnh là hàng chục bản sao huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương các loại.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho hay sẽ tách vụ nhận hối lộ của ông Vĩnh thành một vụ án điều tra riêng và sẽ xử lý khi có đủ căn cứ.

Các mốc chính trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ:

30/9/2011, ông Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

10/10/2011, ông Nguyễn Văn Dương và ông Nguyễn Thanh Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh giữa CNC và C50 của Bộ Công an. Theo đó, CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 20%.

Giữa năm 2015: Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) tung ra cổng game Rikvip/Tip.club, thu hút 43.000 người tham gia đánh bạc.

20/5/2016, ông Phan Văn Vĩnh ký công văn gửi Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp phépcho CNC, hợp thức hóa cổng game Rikvip và 23zdo.

11/3/2018, ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam và bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

5/4/2018, ông Vĩnh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng và tước danh hiệu Công an Nhân dân.

9/4/2018: Giám đốc điều hành Châu Nguyên Anh và Giám đốc Kinh doanh Phạm Quang Vinh của Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT Epay bị bắt và khởi tố liên quan đến cung cấp dịch vụ thanh toán và hưởng lợi từ đường dây đánh bạc.

31/8/2018: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, cùng 90 bị can khác.

