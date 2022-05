Quân đội Đức phải ký văn bản đầu hàng hai lần năm 1945

Lễ ký văn bản đầu hàng lần thứ nhất

Vì ký lúc chưa nhận được ủy quyền chính thức của Stalin, ông Susloparov bị an ninh Liên Xô bắt.

Nhưng văn bản đầu hàng (Instrument of Surrender) với Đồng Minh lúc 02:41 ngày thứ Hai, 07/05 có hiệu lực từ 23:01 ngày 08/05 giờ Trung Âu đã cứu mạng hàng vạn người Đức.

Theo thỏa thuận này, người Đức có thể bỏ vùng chiến sự bị Liên Xô tiến đánh chạy sang vùng do Đồng minh Phương Tây làm chủ.

Lễ ký đầu hàng lần hai

Ba Lan bị mất chừng 3 triệu người, cộng thêm 3 triệu công dân Ba Lan gốc Do Thái bị Đức giết trong các trại diệt chủng.

Hoa Kỳ có chừng 400 nghìn quân thiệt mạng, trong đó có khoảng 300 nghìn là do tác chiến.

'Đức thua vì sức kháng cự của Nga, vũ khí của Mỹ và không quân Đồng minh'

Ông nêu ra ba lý do:

Có vẻ như lúc còn sống, Hitler cũng đồng ý với Ribbentrop về lý do sức mạnh không quân của Đồng minh.

Hitler đã không đổ bộ sang được đảo Anh vì không quân do Herman Goering không chinh phục được bầu trời Anh.

Sau đó chính Hitler đã nói, một tuần trước khi tự sát trong hầm ở Berlin rằng "thất bại quân sự có lý do từ thất bại của không quân Đức".

Ngày 5/06/1945, Đồng minh đưa ra Tuyên bố về sự thất bại của Đức (Declaration regarding the defeat of Germany), xóa sổ toàn bộ bộ máy chính quyền Đế chế III, chính thức chấm dứt một trang sử đen tối của châu Âu.