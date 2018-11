Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Stan Lee sinh năm 1922 với tên thật là Stan Lieberman

Nhà văn Mỹ và cựu chủ tịch của vũ trụ truyện tranh Marvel Stan Lee đã qua đời ở tuổi 95.

Năm 1961, ông Lee tạo ra The Fantastic Four (Bộ Tứ Siêu Đẳng) và tiếp tục tạo ra các bộ truyện Spider-Man (Người Nhện) và The Incredible Hulk (Người Khổng Lồ Xanh).

Ông qua đời tại Trung tâm y tế Cedars Sinai ở Los Angeles, luật sư riêng của ông cho hay.

Tại sao nhân loại say mê đọc truyện?

Họa sĩ Pháp gốc Việt: 'Chọn đứng về phía tự do'

'Mắt quỷ': Bí ẩn ngàn năm quyền lực

Vì sao nghệ thuật khỏa thân vẫn gây sốc?

CEO của Lee's Pow! Entertainment ca ngợi "cha đẻ của văn hóa pop" đã phát minh ra "vũ trụ truyện tranh huyền thoại".

Shane Duffy gọi ông là "nhà tiên phong mang tính biểu tượng thực thụ mà không ai sánh được".

Vợ của ông Lee, bà Joan, qua đời vào năm 2017 - cũng ở độ tuổi 95.

JC Lee, con gái ông, nói rằng cha bà là "người đàn ông vĩ đại và tử tế nhất".

Bà nói với Reuters: "Ông ấy cảm thấy có trách nhiệm với các fan để tiếp tục sáng tạo."

Bản quyền hình ảnh Facebook Stan Lee Image caption Stan Lee được phong tặng Playwright − một tước hiệu danh dự

Trong những năm cuối đời, ông sống chung với bệnh tật, trong đó có bệnh viêm phổi, báo chí Mỹ đưa tin.

Ông Lee còn được biết đến với vai diễn khách mời (cameo) trong mỗi bộ phim Marvel, dù ông đã rời công ty Marvel vào năm 1972. Ông vẫn là chủ tịch danh dự của công ty này.

Đôi nét về Stan Lee

Ông sinh năm 1922 trong một gia đình gốc Do Thái nhập cư từ Romania.

Ông bắt đầu làm việc tại phòng truyện tranh của Timely Publications - công ty sau đó trở thành Marvel Comics. Ông làm biên tập truyện tranh ở tuổi 18.

Nhưng trong nhiều năm, Lee viết những truyện tranh về chủ đề tội phạm, kinh dị nhắm vào độc giả trẻ.

Ở tuổi 40, Lee quyết định từ bỏ truyện tranh. Nhưng vợ ông thúc giục chồng tạo ra những nhân vật để đời.

Và vào năm 1961, Lee và nghệ sĩ Jack Kirby đã tạo ra Fantastic Four.

Timely Publications được đổi tên thành Marvel và thời kỳ vàng son của vũ trụ truyện tranh Marvel bắt đầu từ đây.