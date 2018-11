Ba công ty Nam Hàn gian lận giá dầu bán cho căn cứ Mỹ

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Hàng vạn binh sĩ Mỹ đang đóng tại Nam Hàn

Ba công ty Nam Hàn sẽ nhận tội hình sự và nộp phạt 236 triệu đô la vì thông đồng sửa giá dầu bán cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Theo Reuters, SK Energy Co Ltd; GS Caltex Corp và Hanjin Transportation Co Ltd đã đồng ý trả 154 triệu đô la thiệt hại dân sự cho Hoa Kỳ và 82 triệu USD tiền phạt hình sự.

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đến Nam Hàn

Mỹ tính rút quân ở Nam Hàn, TQ sang thăm Bắc Hàn

Nhân quyền 'bị gạt khỏi đàm phán' Bắc Hàn?

Bắc Hàn chỉ trích Nam Hàn 'kém cỏi'

Thỏa thuận trên là một phần của một cuộc điều tra lớn hơn liên quan đến các công ty khác, người đứng đầu bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Makan Delrahim nói.

Ba công ty nêu trên và các đồng phạm khác "đã đặt giá thầu gian lận cho các hợp đồng cung cấp nhiên liệu với quân đội Mỹ tại khu vực chiến lược quan trọng này trong hơn một thập kỷ", ông Delrahim cho biết thêm.

Phi vụ này bắt đầu vào khoảng tháng 3/2005 và tiếp tục đến năm 2016. Các công ty dầu mỏ, nhà máy lọc dầu Nam Hàn và các đại lý bắt tay ngăn cạnh tranh trong quá trình đấu thầu hợp đồng nhiên liệu.

"Theo kết quả điều tra, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải trả nhiều tiền cho các dịch vụ cung cấp nhiên liệu hơn so với bình thường", ông Delrahim nói.

Nam Hàn đề xuất hoãn tập trận chung với Mỹ

Thaad 'có thể hoạt động' tại Nam Hàn

Hoa Kỳ cam kết liên minh quân sự với Nam Hàn

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Máy bay chiến đấu Mỹ tập dượt trước tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc

SK Innovation, chủ của SK Energy, cho biết trong hồ sơ pháp lý hôm 15/11 rằng SK Energy đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra về gian lận giá. Công ty này "đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và trả khoảng 124 triệu đô la tiền phạt," hồ sơ cho biết.

Thông cáo của GS Caltex cho biết họ "đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ", nhưng không bình luận thêm.

Đại diện Hanjin, Seung Bae Lee, cho biết công ty "cam kết tuân thủ luật chống độc quyền và cạnh tranh và coi trọng mối quan hệ hàng thập kỷ với quân đội Mỹ".