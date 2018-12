Bản quyền hình ảnh Time

Các phóng viên bị giết hoặc bị cầm tù - "Những người bảo hộ" - được tạp chí Mỹ Time nêu danh là "Nhân vật của Năm" 2018.

Bốn bìa khác nhau của Time đăng hình ảnh các phóng viên từ các nơi trên thế giới.

Hình ảnh Jamal Khashoggi, người bị sát hại tại Đại sứ quán Ả-rập Saudi ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuất hiện một mình, còn các nhân viên của Capital Gazettle, tạp chí Mỹ có năm người bị giết trong năm nay, xuất hiện trên một bìa khác.

Các bức ảnh về Maria Ressa, Wa Lone và Kyaw Soe Oo xuất hiện trong hai bìa còn lại.

Bà Ressa là chủ biên Rappler, trang tin Philippines vốn dám mạnh mẽ chỉ trích lãnh đạo nước này.

Các phóng viên của Reuters, Wa Lone và Kyaw Soe Oo, là những người đã bị tù tại Myanmar do đã đi điều tra thảm sát người Rohingya Hồi giáo thiểu số ở nước này.

Theo Time, họ được chọn "vì đã dám chấp nhận những rủi ro to lớn trong việc theo đuổi sự thực, vì dám tiến hành cuộc điều tra tuy không hoàn hảo nhưng thiết yếu để tìm kiếm sự thật, vì đã dám lên tiếng nói lớn, nói thẳng".

Những gương mặt khác

Ngoài các hình trên trang bìa tạp chí Time, bài 'The Guardians and the War on Truth' của Time Magazine cũng đăng ảnh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Việt Nam, và dòng giới thiệu:

"Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được biết đến với bút danh Mẹ Nấm (Mother Mushroom), là blogger Việt Nam đã thu hút sự chú ý vì phê phán chính quyền của Đảng Cộng sản. Năm 2017, bà bị xử 10 năm tù vì "tuyên truyền thống nhà nước". Vào tháng 10 vừa qua, Quỳnh được thả trong một thỏa thuận đổi lưu vong lấy tự do (freedom-for-exile deal). Hiện đang sống tại Hoa Kỳ, bà cam kết tiếp tục nêu ra các vụ vi phạm ở đất nước quê hương."

Ảnh một phụ nữ khác, Dulcina Parra, một phóng viên truyền thanh tại Los Mochis, Mexico cũng được đăng trong bài báo.

Parra đã dũng cảm đưa tin về bạo lực trong các vụ thanh toán nhau vì nạn ma tuý ở nước của bà.

Ngoài ra, nhóm phóng viên Capital Gazette ở Mỹ, phóng viên ảnh Shahidul Alam ở Bangladesh cũng được đăng hình trong bài.

Hồi năm ngoái, Time vinh danh "những người Phá vỡ Im lặng" - gồm những người đàn ông và phụ nữ dám lên tiếng về tình trạng lạm dụng và quấy rối tình dục - là "Nhân vật của Năm".

Độc giả của Time năm nay chọn ban nhạc K-pop BTS cho vị trí đầu tiên, và Planet Earth về vị trí thứ nhì.

Là truyền thống có từ năm 1927, khi đó với tên gọi "Người đàn ông của Năm", Time vinh danh người "bất kể trong hoàn cảnh tốt hay xấu... đã gây ảnh hưởng theo cách tốt nhất tới các sự kiện trong năm".

Đa số các trường hợp được vinh danh là các cá nhân, tuy nhiên các tổ chức, nhóm người cũng có thể được chọn.

Trong 2014. "những người chiến đấu chống lại Ebola" đã được vinh danh. Còn trong 2011, "Những người Biểu tình" được nhìn nhận là đã đóng vai trò quan trọng trong phong trào Mùa xuân Ả-rập.

Time giải thích rằng kể từ 1950, tạp chí quyết định rằng các nhóm và các cá nhân đều có thể được bầu chọn làm "Nhân vật Trong năm".

Năm đó, "người đàn ông Mỹ giao chiến" được chọn, và năm tiếp theo là nhân dân Hungary trong 1956.

Năm 2006, Nhân vật của Năm chỉ đơn giản là "Bạn", với thiết kế bìa có hình tấm gương, nhằm phản ánh tầm quan trọng của những nội dung do người dùng đóng góp trên mạng internet.