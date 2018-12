Số người chết do sóng thần ở Indonesia tăng cao

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sóng thần Indonesia

Số người thiệt mạng trong trận sóng thần do núi lửa Anak Krakatau đã tăng lên tới ít nhất là 373 người, cơ quan theo dõi thảm họa ở nước này nói.

Đêm hôm thứ Bảy, những đợt sóng khổng lồ ập xuống các thị trấn ven biển trên đảo Sumatra và đảo Java.

Người ta cho rằng hoạt động núi lửa đã khiến đất lở ở đáy biển, gây ra các trận sóng giết người.

"Có 1459 người bị thương, và hiện vẫn còn 128 người mất tích," phát ngôn viên của cơ quan theo dõi thảm họa, Sutopo Purwo Nugroho nói trong một tuyên bố.

Người dân sống ven biển gần ngọn núi lửa đã được cảnh báo là cần tránh xa các bãi biển, trong lúc đang có các lo ngại rằng có thể sẽ xảy ra một trận sóng thần nữa.

Núi lửa Anak Krakatau lại phun trào hôm thứ Bảy, phụt khói và bụi lên dày đặc.

Một cảnh video quay được từ trên máy bay cho thấy tầm mức to lớn của vụ núi lửa phun trào này tại Eo biển Sunda nằm giữa đảo Sumatra và đảo Java.

Các nỗ lực cứu trợ đã gặp trở ngại do đường sá bị tắc nghẽn, nhưng các thiết bị nâng cẩu hạng nặng đang được chuyển tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm nạn nhân.

Đã có cảnh báo nào được đưa ra?

Phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia nói tại một cuộc họp báo rằng một trận sóng thần nữa có thể sẽ xảy ra do núi lửa Anak Krakatau vẫn đang tiếp tục phun trào.

"Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý khuyến cáo mọi người không nên có các hoạt động ở bãi biển, và hãy tránh xa đường bờ biển trong thời gian này," ông nói.

Bản quyền hình ảnh Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentin Image caption Hình ảnh vệ tinh chụp cảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào hồi tháng Tám

Núi lửa Anak Krakatau, nhô lên hồi năm 1927 từ miệng núi lửa khổng lồ vốn được hình thành từ vụ núi lửa Krakatoa phun trào năm 1883, gần đây trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn. Người dân đã được yêu cầu tránh xa các khu vực quanh nó.

Hôm thứ Hai, ông Sutopo viết một loạt các tin trên Twitter giải thích lý do vì sao không có cảnh báo sớm đối với trận sóng thần này.

Ông nói rằng hệ thống cảnh báo sớm của Indonesia được thiết lập nhằm theo dõi các trận động đất, nhưng không theo dõi các trận lở đất dưới đáy biển cũng như các trận núi lửa phun trào, là thứ cũng có thể gây ra các trận sóng chết người.

Tuy nhiên, ông nói thêm, với 13% các trận núi lửa trên toàn thế giới tập trung vào Indonesia, thì nước này cần thiết phải phát triển một hệ thống theo dõi cảnh báo thích hợp.

Ông xác nhận đã không có cảnh báo trước về sóng thần nào được đưa ra vào đêm xảy ra thảm họa, và nói thêm lý do một phần là bởi thiếu ngân sách, do các phao nổi bị phá hoại và do lỗi kỹ thuật, cho nên từ 2012 tới nay đã không có hệ thống cảnh báo sóng thần nào hoạt động.