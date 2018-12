Bản quyền hình ảnh iStock Image caption Danh tính, ngày sinh và địa chỉ của gần 1000 người đào tẩu Bắc Hàn đã bị rò rỉ

Dữ liệu cá nhân của gần 1.000 người đào tẩu Bắc Hàn đã bị rò rỉ sau khi một máy tính ở trung tâm tái định cư Nam Hàn bị tin tặc tấn công, Bộ Thống nhất Triều Tiên nói.

Một máy tính cá nhân ở trung tâm của nhà nước này được phát hiện đã "nhiễm một loại mã độc".

Bộ Thống nhất Triều Tiên nói đây được cho là vụ rò rỉ thông tin ở quy mô lớn đầu tiên liên quan tới người đào tẩu Bắc Hàn.

Danh tính của những kẻ hacker và gốc gác của vụ tấn công trên mạng này vẫn chưa được xác nhận.

Trung tâm tái định cư Bắc Gyeongsang là một trong số 25 địa chỉ mà bộ này điều hành, nhằm hỗ trợ cho chừng 32 ngàn người đào tẩu dần thích nghi với cuộc sống ở Nam Hàn.

Gia đình những người đào tẩu có bị nguy hiểm không?

Chính phủ Bắc Hàn không biết về danh tính của toàn bộ các công dân nước mình bỏ chạy ra nước ngoài. Một số người có thể bị xếp vào dạng "những người mất tích" hoặc có thể bị đăng ký vào sổ là đã chết.

Khoảng 997 người đào tẩu Bắc Hàn nay được thông báo rằng tên tuổi, địa chỉ của họ đã bị rò rỉ, nhưng chưa rõ tác động của việc này sẽ là thế nào.

Các nhà phân tích nói rằng có một số người quan ngại rằng việc rò rỉ thông tin sẽ gây nguy hiểm cho thân nhân còn đang ở Bắc Hàn của những người đào tẩu.

Sokeel Park, Giám đốc quốc gia của tổ chức NGO quốc tế Tự do tại Bắc Hàn (Libety in North Korea) chuyên hỗ trợ người đào tẩu Bắc Hàn, nói rằng vụ tấn công tin tặc này sẽ khiến những người đào tẩu khác cảm thấy kém an toàn khi sống ở Nam Hàn. Họ có thể sẽ thay đổi danh tính. số điện thoại và địa chỉ nhà.

Các cuộc điều tra của Bộ Thống nhất và của cảnh sát hiện đang diễn ra. Bộ này nói sẽ "làm hết sức để ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra".

Hôm 19/12, Bộ nhận biết vụ rò rỉ thông tin sau khi phát hiện ra một chương trình độc hại được cài vào một máy tính cá nhân ở trung tâm thuộc thỉnh Bắc Gyeongsang.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Khi tới Nam Hàn, những người đào tẩu Bắc Hàn được đưa vào một chương trình tái định cư của nhà nước

Bộ nói không có máy tính nào ở các trung tâm tái định cư khác trên Hàn Quốc bị tấn công.

Một chuyên gia chuyên theo dõi về chiến tranh mạng của Bắc Hàn, Simon Choi, tin rằng đây không phải là lần đầu tiên có một trung tâm tái định cư bị tin tặc tấn công.

Tuy nhiên, ông nói hiện chưa rõ liệu có phải là nhóm tin tặc Bắc Hàn nào đứng sau vụ tấn công này hay không.

Các chuyên gia về an ninh mạng đã từng cảnh báo về mức độ tinh vi, phức tạp ngày càng tăng của giới tin tặc Bắc Hàn.

Hồi tháng Chín, cơ quan công tố Hoa Kỳ buộc tội một người đàn ông Bắc Hàn là đã tham gia vào việc tạo ra phần mềm độc hại vốn được dùng để phá hệ thống Dịch vụ Y tế Công của Anh Quốc (NHS).

Vụ tấn công tin tặc hồi 2017 khiến các nhân viên NHS phải dùng giấy bút thông thường để làm việc do không thể vào được hệ thống máy tính.

Một trong những vụ tấn công tin tặc đình đám nhất liên quan tới Bắc Hàn trong những năm gần đây là vụ nhắm vào hoạt động giải trí của Sony hồi 2014. Những lượng lớn dữ liệu của hãng đã bị xóa sạch, và đã có những email và các thông tin cá nhân nhạy cảm được gửi ra trên mạng.

Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cũng thường đe dọa sẽ làm tắt tiếng những người đào tẩu ở miền Nam, những người đã đưa ra các tuyên bố cáo buộc chế độ miền Bắc.