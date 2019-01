Ít nhất 21 thợ mỏ thiệt mạng khi mái của mỏ than ở Thiểm Tây, Trung Quốc, bị sập, giới chức cho biết.

66 thợ mỏ được giải cứu sau vụ tai nạn hôm 12/1 tại mỏ Lijiagou gần thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây.

Nguyên nhân vụ này đang được điều tra, Tân Hoa Xã đưa tin.

Các vụ tai nạn khai thác mỏ ở Trung Quốc xảy ra khá thường xuyên dù đã có nỗ lực cải thiện mức độ an toàn.

Mỏ Lijiagou được Công ty khai thác Baiji vận hành, theo Tân Hoa Xã. Không có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Tháng 10/2018, 21 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ lở đá làm sập hầm mỏ tỉnh Sơn Đông.

Theo Cơ quan An toàn mỏ than quốc gia Trung Quốc, đã có 375 trường hợp tử vong trong các mỏ năm 2017, giảm khoảng 28% so với năm trước đó.

Trong thông cáo hồi tháng 1/2018, cơ quan này cho biết thực trạng an toàn tại các mỏ than "vẫn còn ảm đạm dù đã có nhiều cải thiện".