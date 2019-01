Bản quyền hình ảnh Getty Images

Cuộc chiến thương mại gây thiệt hại với Mỹ đang làm tăng thêm mối lo ngại ở Trung Quốc khi kinh tế của nước này ngày càng suy thoái dần.

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong quý cuối năm 2018, các số liệu chính thức cho thấy. Điều này làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế toàn cầu.

Trong ba tháng tính đến tháng 12, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,4% so với một năm trước đó, giảm từ mức 6,5% của quý trước.

Trong cả năm, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng ở mức 6,6%, tốc độ chậm nhất kể từ năm 1990.

Dữ liệu này phù hợp với dự báo nhưng vẫn nhấn mạnh mối lo ngại gần đây về sự suy yếu tăng trưởng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tiềm năng của hiệu ứng dây chuyền với nền kinh tế toàn cầu. Cuộc chiến thương mại với Mỹ làm tăng thêm viễn cảnh ảm đạm.

Các số liệu chính thức được công bố hôm thứ Hai cho thấy tốc độ tăng trưởng từng quý yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

TQ lần đầu thừa nhận kinh tế sụt giảm vì thuế Mỹ

'Sói già' Trump đang áp đảo Tập Cận Bình?

Trong khi các nhà theo dõi kinh tếTrung Quốc khuyên nên thận trọng với số GDP chính thức của Bắc Kinh, dữ liệu trên được xem là một chỉ số hữu ích về quỹ đạo tăng trưởng của nước này.

Cảnh báo về suy giảm

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã giảm bớt trong nhiều năm, nhưng mối lo ngại về tốc độ chậm lại ở nước này tăng lên trong những tháng gần đây khi các công ty gióng lên hồi chuông cảnh báo về thị trường quan trọng.

Đầu tháng này, Apple đã cảnh báo sự yếu kém ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng doanh số của công ty.

Các nhà sản xuất xe hơi và các công ty khác đã lên tiếng về tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ.

'Chiến tranh thương mại từng dẫn đến Thế chiến'

Chính phủ Trung Quốc đã và đang cố gắng tránh xa sự tăng trưởng nhờ vào xuất khẩu để phụ thuộc nhiều hơn vào giới tiêu dùng trong nước.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tăng cường nỗ lực trong những tháng gần đây để hỗ trợ nền kinh tế.

