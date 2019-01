Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Roger Stone là nhà vận động hành lang chính trị và là đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Chiến lược gia chính trị Roger Stone, đồng minh lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị bắt ở Florida, bị buộc tội với bảy tội danh trong cuộc điều tra của Mueller.

Cáo trạng bao gồm tội cản trở thủ tục tố tụng chính thức, năm tội danh liên quan đến các tuyên bố sai sự thật và tội giả mạo giấy tờ.

Các buộc tội liên quan đến vụ xâm nhập email của các quan chức Đảng Dân chủ, bị nghi là do Nga chỉ đạo.

Thông tin trong các email được Wikileaks công bố trong chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.

CNN đưa tin rằng các đặc vụ FBI bắt giữ ông Stone trong cuộc đột kích rạng sáng thứ Sáu (25/1). Một người đập cửa và nói, "FBI... Mở cửa," hãng tin Hoa Kỳ cho biết.

Điều gì liên kết Stone với các email bị tấn công?

Chủ tịch chiến dịch tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton, John Podesta, người bị nhắm đến trong vụ xâm nhập email, cáo buộc ông Stone đã biết về việc này trước đó.

Theo điều tra viên, ông Stone cho biết ông đã "liên lạc" với người sáng lập Wikileaks Julian Assange trước khi các email bị công bố và mô tả việc liên hệ này là "hoàn toàn hợp pháp".

Cáo trạng buộc tội nhà vận động hành lang nói dối Ủy ban Tình báo Hạ viện về những gì đã qua giữa ông và Wikileaks , và tuyên bố sai về việc không có hồ sơ về nó.

Ông Stone được cho là nói chuyện với các quan chức cấp cao của chiến dịch của Trump - những người không được xác định danh tính - về "tổ chức 1" [được cho là Wikileaks] "và thông tin nó có thể có mà sẽ gây tổn hại cho chiến dịch của bà Clinton".

Công tố viên nói rằng ông Stone cũng được "liên lạc bởi các quan chức cấp cao của chiến dịch của Trump để hỏi về các công bố trong tương lai" của Wikileaks.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Stone làm việc cho các chiến dịch chính trị của Đảng Cộng hòa từ những năm 1970

Các nhà vận động cho chiến dịch tranh cử của ông Trump từ lâu đã bị xem xét bởi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra các cáo buộc về sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch của Trump.

Năm 2016, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng Nga đã cố biến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho Trump thông qua các cuộc tấn công ủy nhiệm được chính quyền cho phép và các câu chuyện giả mạo được đưa lên mạng xã hội.

Ông Trump gọi cuộc điều tra của Mueller là "cuộc săn phù thủy" mang tính chính trị. Điện Kremlin luôn phủ nhận can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông Stone nhiều lần nói trong các cuộc phỏng vấn rằng ông đoán trước sẽ bị truy tố.

Hồi tháng Năm, ông nói với chương trình Meet The Press của NBC rằng: "Không thể tưởng tượng được rằng ông Mueller và nhóm của ông có thể tìm cách tạo ra một số tội không liên quan đến công việc của tôi, hoặc thậm chỉ có thể không liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016.

"Tôi sẽ ghi nhớ đây là một cố gắng làm tôi im lặng."

Liên kết bị thiếu

Phân tích của Anthony Zurcher, phóng viên về Bắc Mỹ:

Qua các cáo trạng trước đây, Robert Mueller đã xây dựng vụ việc là người Nga đứng đằng sau vụ xâm nhập email các quan chức cao cấp của Đảng Dân chủ và Hillary Clinton. Ông cáo buộc họ sau đó đã sử dụng Wikilieaks để tiêm thông tin gây tổn hại mà họ thu được vào dòng máu chính trị Hoa Kỳ vào thời điểm bất lợi nhất cho Đảng Dân chủ.

Điều mà văn phòng công tố đặc biệt chưa đưa ra là có bất kỳ mối liên kết nào giữa Wikileaks và chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump.

Hôm thứ Sáu, ông Mueller buộc tội cố vấn lâu năm của Trump và người bạn tâm tình Roger Stone mà thiếu mối liên kết đó, trích dẫn thông tin liên lạc giữa ông Stone và các quan chức "cao cấp" của chiến dịch của Trump trước và sau khi các tài liệu Wikileaks được công bố.

Lần đầu tiên một thành viên của nhóm thân cận của ông Trump, mặc dù không phải là một thành viên chính thức, đang phải đối mặt trực tiếp với các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử có sự dính líu của Nga - cuộc tấn công chính trong cuộc điều tra của vị công tố đặc biệt.

Ông Stone phủ nhận buộc tội về hành vi sai trái hình sự. Nhưng người đàn ông vốn tự hào là bậc thầy của nghệ thuật bóng tối chính trị, và dường như khao khát sự khét tiếng đi cùng với những tuyên bố như vậy, giờ lại thấy mình trực tiếp ở trung tâm của ánh hào quang pháp lý.

Ai bị buộc tội trong cuộc điều tra của Mueller?

Ông Stone là người thứ 34 bị buộc tội trong cuộc điều tra Mueller. Những người bị truy tố gồm 12 sĩ quan quân đội Nga và 13 công dân Nga bị buộc tội lãnh đạo một chiến dịch can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Ba đối tượng khác của Nga, bao gồm Cơ quan Nghiên cứu Internet nổi tiếng "troll farm", cũng đã bị buộc tội.

Một số người liên quan trực tiếp với ông Trump đã bị truy tố, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch bầu cử của ông, người đang ngồi tù.

Cựu luật sư cá nhân của ông Trump là Michael Cohen và cựu cố vấn chiến dịch George Papadopoulos cũng đã bị buộc tội.

Roger Stone là ai?

Một người bạn lâu năm của Donald Trump, Roger Stone phục vụ cho các chiến dịch chính trị của Đảng Cộng hòa kể từ những năm 1970.

Người đàn ông 66 tuổi thích những bộ đồ ba mảnh và không thích đi tất.

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc tham gia cuộc tái cử năm 1972 của Richard Nixon và có hình xăm của tổng thống thứ 37 trên bả vai.

Ông Stone bị lôi kéo vào vụ bê bối Watergate sau các phiên điều trần của quốc hội tiết lộ rằng ông đã thuê một quan chức để thâm nhập vào chiến dịch của George McGocate, đối thủ Dân chủ của ông Nixon.

Ông tiếp tục làm việc cho các chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của Ronald Reagan vào năm 1980 và 1984, và tư vấn George HW Bush khi tranh cử Nhà Trắng năm 1988.

Ông Stone xuất bản cuốn sách The Making of the President 2016 sau khi giúp ông Trump lên nắm quyền.