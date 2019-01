Bản quyền hình ảnh Family Image caption Ông Vương Toàn Chương bị bắt giữ hồi tháng 8/2015

Trung Quốc đã kết án luật sư nhân quyền nổi tiếng Vương Toàn Chương ̣(Wang Quanzhang) bốn năm rưỡi tù vì tội lật đổ nhà nước.

Ông Vương Toàn Chương, 42 tuổi, chuyên bào chữa cho giới vận động chính trị, nạn nhân của các vụ cướp đất, cũng như những người theo phong trào bị cấm Pháp Luân Công.

Ông Chương là một trong một số luật sư và nhà hoạt động bị bắt trong vụ đàn áp năm 2015, và là người cuối cùng ra tòa.

Trung Quốc trong những năm gần đây đã tăng cường việc truy tố các luật sư nhân quyền.

Ông Vương Toàn Chương "bị kết tội lật đổ quyền lực nhà nước, bị kết án bốn năm sáu tháng tù giam và bị tước quyền chính trị trong năm năm", tòa án ở Thiên Tân nói.

Phiên tòa được xử kín với các nhà báo và nhà ngoại giao nước ngoài bị cấm không được vào bên trong.

Phóng viên John Sudworth của BBC tại Bắc Kinh cho biết bản án - bao gồm cả thời gian đã phục vụ - dường như được đặt ra để gửi một thông điệp lạnh lùng tới những người dám thách thức chính quyền của Đảng Cộng sản tại tòa.

'Tượng trưng cho sự đàn áp dưới thời Tập Cận Bình'

Michael Caster, nhà nghiên cứu và tác giả của cuốn sách ''The People's Republic of the Disappeared'' ̣(Cộng hòa Nhân dân của những người Mất tích), nói với BBC sau khi toà tuyên án, rằng trường hợp của ông Vương ToànChương là "biểu tượng cho sự đàn áp của Tập Cận Bình với nhân quyền và cộng đồng pháp lý".

"Giới bảo vệ quyền và cộng đồng xã hội dân sự rộng lớn hơn ở Trung Quốc đương nhiên đang hết sức phẫn nộ. Trong thời gian qua, họ đã tập họp xung quanh Vương Toàn Chương và vợ ông, Lý Văn Túc (Li Wenzu) như một biểu tượng của cả sự đàn áp và kháng cự dưới thời Tập Cận Bình, " ông nói.

Ông Caster nói rằng "Nhóm làm việc của Liên hiệp quốc về Giam giữ Tùy tiện nhận định rằng việc giam giữ ông Vương Toàn Chương là tùy tiện, điều đó có nghĩa là theo luật pháp quốc tế, ông ta lẽ ra không bao giờ phải đối mặt với một phiên tòa, và vì vậy rõ ràng không bao giờ phải bị giam cầm trong bất kỳ thời hạn nào".

Khi bắt đầu phiên xử, giới đấu tranh cho quyền đã lên án các thủ tục tố tụng của tòa án, với Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là "một trò hề độc ác".Việc đàn áp luật sư của Trung Quốc, được gọi là cuộc đàn áp "709" bởi vì nó bắt đầu vào ngày 9 tháng 7, đã được các nhà hoạt động coi là một dấu hiệu của sự không khoan nhượng giới bất đồng chính kiến ngày càng khắc nghiệt dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hơn 200 người đã bị giam giữ trong cuộc càn quét đó, với nhiều án tù ở, tù treo hoặc quản thúc tại gia.