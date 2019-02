Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Những người phản đối ông Maduro cho rằng một số "colectivo" là các nhóm bán quân sự

Trong tòa nhà đang xây dang dở ở một vùng ngoại ô của thành phố Caracas, Hugo Chávez vẫn như còn sống. Một bức tượng của cố tổng thống Venezuela, mặc đồng phục quân đội, nổi bật ở một góc phòng chính như đang chào đón tất cả những người bước vào.

Trên bức tường đang tróc lở, chân dung Chávez đang mỉm cười in trên nền màu vàng, xanh và đỏ của quốc kỳ, nhìn qua cái bàn nơi Subero và cộng sự dành hàng giờ đồng hồ cho các cuộc họp.

Các mối liên kết kéo dài hàng thập kỷ nối Subero và Chávez vượt xa hệ tư tưởng. Trung sĩ nghỉ hưu 47 tuổi đã chiến đấu trong nỗ lực lật đổ Tổng thống khi đó là Carlos Andrés Pérez do Chávez lãnh đạo vào ngày 4 tháng 2 năm 1992. Phong trào thất bại, Subero, Chávez và những người khác đã phải ngồi tù một vài năm sau đó.

Tuy nhiên, lòng trung thành của Subero với nhà lãnh đạo của mình không hề lay chuyển.

Giờ đây ông đang lãnh đạo một trong số hàng chục nhóm được gọi là colectivo, tự coi mình là người bảo vệ cuộc cách mạng Bolivar của Chávez và thề sẽ bảo vệ người kế vị của ông, Tổng thống Nicolás Maduro, khi ông phải đối mặt với thách thức lớn nhất của mình.

Nhà lãnh đạo đang phải chống chỏi lại áp lực yêu cầu từ chức ngày càng tăng cũng như lời kêu gọi bầu cử sớm trong khi Juan Guaidó, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, đã đạt được sự công nhận của nhiều quốc gia sau khi tuyên bố mình là tổng thống lâm thời.

Nhưng Subero và nhiều người khác trong colectivo của ông sẵn sàng đứng lên ủng hộ ông Maduro, người nắm quyền từ năm 2013.

"Tôi sẵn sàng chiến đấu cho đến khi chết," Subero nói.

'Can thiệp nước ngoài'

Các colectivo này nổi lên trong thời của Chávez, và với sự hậu thuẫn của chính phủ, lan rộng khắp các cộng đồng khi các tổ chức xã hội hỗ trợ thực hiện các chương trình viện trợ chính thức. Họ được cho là có vài ngàn thành viên trên khắp đất nước.

Nhưng một số đã bị các nhóm đối lập và nhân quyền buộc tội hoạt động như các nhóm bán quân sự, thường sử dụng vũ lực để áp đặt sự kiểm soát của họ đối với các khu phố và tấn công các nhà phê bình chính phủ, người biểu tình và nhà báo.

Bản quyền hình ảnh Kevin Jordan Image caption Subero: "Tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng tham chiến"

Khi sự bất mãn với ông Maduro tăng lên, do nền kinh tế rơi tự do, thiếu lương thực và thuốc men lan rộng, người ta lo sợ mọi việc sẽ trở nên bạo lực hơn khi các nhóm colectivo được vũ trang, làm việc cùng với các lực lượng an ninh trung thành với tổng thống, đóng vai trò chủ chốt trên đường phố.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trên cả nước chỉ trong một tuần vào tháng trước, theo Liên Hợp Quốc, và các lực lượng thân chính phủ bị cho là nguyên nhân.

Venezuela: Anh, Pháp, Đức công nhận Juan Guaido

Venezuela: Juan Guaido, người được Donald Trump công nhận, là ai?

Venezuela rồi sẽ ra sao với tình trạng 'hai tổng thống'?

Với Subero, một ông bố ba con không muốn nêu tên thật của mình, cuộc khủng hoảng ở đây bị "gây ra bởi các thế lực nước ngoài", một khẳng định được ông Maduro và các đồng minh đưa ra, và rằng một cuộc xâm lược đang được hoạch định - nỗi sợ luôn được chính phủ thổi phồng lên mặc dù nó chưa bao giờ xảy ra.

"Tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng ra trận", ông nói, khi đứng giữa các tác phẩm điêu khắc tôn giáo và áp phích có hình một người hùng địa phương, nhà lãnh đạo độc lập thế kỷ 19 Simón Bolívar, người mà Chávez tuyên bố là nguồn cảm hứng "cách mạng" của ông.

Bản quyền hình ảnh Kevin Jordan Image caption "Ai nói Venezuela không thể là Việt Nam mới?" - Jorge Navas

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, chiếc tivi cũ, như thường lệ, mở kênh truyền hình nhà nước Venezuela, nơi dành phần lớn thời gian cho tin tức mới nhất về ông Maduro và chính phủ của ông.

Jorge Navas theo chăm chú theo dõi Diosdado Cabello, một Chavista chủ chốt, đang cảnh báo hàng ngàn người ủng hộ về một hoạt động quốc tế có thể xảy ra ở trong nước mình.

"Chúng tôi là một dân quân và khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ cầm vũ khí", ông Navas nói, mặc dù hầu hết các thành viên colectivo thường phủ nhận có liên quan đến bạo lực vũ trang.

Đầu tuần, ông Maduro nói rằng ông không thể loại trừ khả năng xảy ra nội chiến và cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang ủng hộ ông Guaidó, rằng ông có nguy cơ lặp lại Chiến tranh Việt Nam nếu quyết định can thiệp .

Từ năm 1965 đến năm 1973, hàng trăm ngàn lính Mỹ đã được gửi đến giúp chống lại các lực lượng cộng sản trong một cuộc chiến tốn kém và không thành công, gây bất ổn dân sự trong nước và mất mặt với quốc tế.

"Ai nói Venezuela không thể là Việt Nam mới?" Ông Navas thắc mắc.

Ông Guaidó thì chỉ trích và bác cảnh báo này là một "sự bịa đặt" của đối thủ.

Chống lại 'cuộc đảo chính'

Sombra (tên giả) tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "bóng tối", là thành viên của một colectivo khác, Guerra a Muerte, tên của nó được lấy từ Sắc lệnh Chiến tranh đến Chết do Bolívar ban hành năm 1813 trong cuộc chiến giành độc lập của Venezuela.

Đối với ông, những vấn đề mà "quốc gia tươi đẹp" của ông phải đối mặt là kết quả của việc người dân không nhận ra "di sản khổng lồ do người chỉ huy vĩnh cửu để lại", ý nói Chávez.

Bản quyền hình ảnh Kevin Jordan Image caption "Tất nhiên tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho cuộc cách mạng." - Sombra

Sombra, một nhân viên bảo vệ, cho biết ông Maduro là tổng thống hợp pháp - bất chấp cuộc bầu cử năm ngoái gây nhiều bàn cãi trong và ngoài nước - và những nỗ lực của phe đối lập nhằm lật đổ ông là cố ý tạo nên một cuộc đảo chính.

"Chúng tôi muốn mọi thứ được giải quyết thông qua đối thoại," ông nói. "[Nhưng] tất nhiên tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho cách mạng."