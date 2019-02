Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Kamala Harris, Elizabeth Warren và Kirsten Gillibrand

Số đảng viên Dân chủ xếp hàng để đối đầu với Tổng thống Donald Trump khi ông tái tranh cử đang tăng lên hàng tuần. Vậy những ai đang chuẩn bị tranh cử, và ưu khuyết điểm của họ là gì?

Nhóm ứng cử viên này hứa hẹn sẽ đa dạng nhất từ trước đến nay. Họ có số nữ ứng cử viên tổng thống cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Phóng viên Anthony Zurcher của BBC duyệt qua 11 nhân vật này.

Amy Klobuchar

Là ai? Luật sư và hiện là thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota.

Nhận định của Anthony: Amy Klobuchar có thể không phải là một cái tên nổi tiếng, nhưng thượng nghị sĩ này đã tái đắc cử năm 2018 ở tiểu bang miền Trung Tây Minnesota một cách khá dễ dàng. Từng là một công tố viên, bà tỏ ra là một người bình thản và có thẩm quyền trong các phiên điều trần nóng bỏng xác nhận thẩm phán Brett Kavanaugh.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Cory Booker

Là ai? Một thượng nghị sĩ năng động và diễn giả tài năng của tiểu bang New Jersey.

Nhận định của Anthony: Chúng ta đã đạt đến thời điểm của tập hợp những ứng cử viên tổng thống mà những người tranh cử không còn dọ dẫm thử nhúng chân xuống nước nữa. Giờ đây họ đang hét lớn hết cỡ, và lao mình vào cuộc đua. Cory Booker đã tung ra một video theo phong cách truyền cảm hứng và sẽ lên đường đến tiểu bang Iowa và Nam Carolina, bắt đầu những gì ông hy vọng sẽ là con đường dài để được đảng Dân chủ đề cử.

Sẽ khó tìm được một nhà hùng biện tài năng hơn trong đảng Dân chủ trong cuộc đua năm 2020 so với thượng nghị sĩ tiểu bang New Jersey. Ông linh hoạt trên sân khấu với một năng lượng không ngừng nghỉ. Những câu nói của ông dao to búa lớn. Ông phát âm rõ từng chữ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Nếu cuộc đua vào Nhà Trắng là một cuộc thi hùng biện, ông Booker sẽ đứng đầu. Ngay cả không như vậy, ông vẫn có một số lợi thế. Việc ở gần New York khiến ông trở thành một người có thể gây quỹ một cách phi thường. Kinh nghiệm và quá khứ đào tạo của ông phản ánh sự đa dạng của Đảng Dân chủ hiện đại. Thời gian làm thị trưởng của tỉnh Newark đông dân lao động giúp ông thấu hiểu hoàn cảnh của những người thấp cổ bé miệng

Tuy nhiên, nhiều người bên cánh tả không tin tưởng ông. Họ coi các mối quan hệ đến những nguồn tiền lớn của ông như một trở ngại và không quên năm 2012 ông đã bảo vệ quá khứ trong lãnh vực đầu tư mạo hiểm của ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Trong một cuộc đua rất đông đúc, ông Booker buộc phải thuyết phục cử tri đảng Dân chủ rằng ông là người đưa họ đến miền đất hứa. Cái lưỡi bạc của ông sẽ phải làm việc rất vất vả.

Kamala Harris

Là ai? Thượng nghị sĩ tiểu bang California, luật sư 54 tuổi, chủng tộc hỗn hợp.

Nhận định của Anthony: Kamala Harris là một đảng viên Dân chủ có thể bám sát và thắng thế trong cuộc bầu cử sơ bộ chắc chắn sẽ là một trận chiến để đạt đề cử mệt mỏi. Bà đến từ California, một tiểu bang giàu có cả về số phiếu đại biểu và đôla gây quỹ. Là một phụ nữ, và đến từ một dân tộc thiểu số, bà ở vào vị trí tốt để tận dụng sự đa dạng ngày càng tăng của đảng.

Bà có một trong những hồ sơ bỏ phiếu cấp tiến nhất tại Thượng viện Hoa Kỳ vào thời điểm đảng Dân chủ nghiêng về bên trái, nhưng cũng có một nền tảng là một công tố viên cứng rắn.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Quá khứ này cũng có thể là một bất lợi, vì một số người cấp tiến từng chỉ trích bà không hỗ trợ các nỗ lực cải cách tư pháp hình sự ở California và cho rằng hồ sơ truy tố của bà không đủ thông cảm với quyền của bị cáo. Bà sẽ phải rất tế nhị trong việc quảng bá những thành quả trong khi phải biện minh cho các quyết định của mình.

Bà Harris mới chỉ ở trên sân khấu quốc gia hai năm và không phải mọi chính trị gia ít kinh nghiệm chính trường đều có thể cầm cự giỏi khi bị tấn công như ông Obama đã làm trong năm 2008. Bà sẽ gặp nhiều thử thách trong những tháng tới, nhưng bà bắt đầu cuộc đua gần như ở vị trí hàng đầu.

Elizabeth Warren

Là ai? Một thượng nghị sĩ khác, lần này đến từ tiểu bang Massachusetts, một cái gai bên cạnh các ngân hàng lớn

Nhận định của Anthony: Elizabeth Warren là một người được phe cấp tiến yêu chuộng kể từ khi bà nổi lên trên trường chính trị để thúc đẩy sự điều tiết chặt chẽ hơn của chính phủ với ngành tài chính sau vụ sụp đổ kinh tế năm 2008. Trong thời gian ở Thượng viện Hoa Kỳ, bà được biết đến với những cuộc thẩm vấn rất cứng rắn của mình đối với các giám đốc điều hành Phố Wall và là một nhà phê bình thẳng thắn về tình trạng bất bình đẳng thu nhập.

Căn cứ người ủng hộ trung thành đó có thể đủ để giúp bà vươn lên vị trí đầu trong sân chơi ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ đang bị rạn nứt - đặc biệt nếu Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont Bernie Sanders, ngôi sao cấp tiến khác của Thượng viện, quyết định không gia nhập cuộc đua.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Thách thức đối với bà Warren sẽ là làm sao mở rộng được sự hấp dẫn của mình ra ngoài giới đang ủng hộ. Bà có kinh nghiệm của một học giả được trải qua nhiều đào tạo, đã dành phần lớn sự nghiệp của mình như một giáo sư. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của bà nhấn mạnh đến gốc gác thuộc tầng lớp lao động hơn là giáo dục của mình, như một phương tiện kết nối câu chuyện cá nhân với các chính sách chính phủ mà bà hỗ trợ.

Bà Warren sẽ đối mặt với thách thức phải định nghĩa cuộc tranh cử của mình trong khi phải đối đầu với Donald Trump, người đã nhiều lần chê bai những tuyên bố trước đây của bà về di sản người bản địa Mỹ. Mặc dù bà hầu như không đề cập đến tổng thống trong các bài phát biểu gần đây, bà sẽ phải thuyết phục đảng Dân chủ rằng bà sẽ không là chính trị gia mới nhất mà ông Trump coi thường - và sau đó bị đánh bại.

Kirsten Gillibrand

Là ai? Thượng nghị sĩ tiểu bang New York, người thích nhấn mạnh bà là bà mẹ có hai con, ứng cử viên liên minh chặt chẽ nhất với phong trào #MeToo.

Nhận định của Anthony: Công bố chiến dịch tranh cử tổng thống trên chương trình của Stephen Colbert có thể là một điều thường tình vào cuối năm nay, nhưng tín dụng Kirsten Gillibrand là một trong những người đầu tiên thử nó.

Quyết định gia nhập cuộc đua của thượng nghị sĩ tiểu bang New York không phải là một cú sốc quá lớn.

Bà từ lâu đã tự định vị mình là một trong những ứng cử viên có khả năng tận dụng phong trào #MeToo hữu hiệu nhất, và thông ̣điệp mình là người sẽ "chiến đấu hết mình vì con người khác y như con mình vậy" có thể gây được tiếng vang.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Dù vậy, hành trình tranh cử năm 2020 của bà gặp phải một số khó khăn. Bà làm một số đảng viên Dân chủ giận dữ vì nhanh chóng kêu gọi Thượng nghị sĩ Hakeem al-Araibi từ chức sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục. Và bà khiến những người trung thành với Hillary Clinton xa lánh vì đã chỉ trích cách xử lý của Bill Clinton về vụ bê bối của Monica Lewinsky.

Những quyết định này có thể làm tổn thương bà, ngay cả khi bà trích dùng chúng là bằng chứng cho thấy lời nói bênh vực nữ quyền của mình đi đôi với hành động.

Là một người dân New York, tuy nhiên, bà có thể khai thác được một lượng lớn tiền quyên góp được cho chiến dịch tranh cử. Bà trẻ trung và lôi cuốn. Nếu bà bắt được làn sóng cử tri nữ giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm ngoái, điều đó có thể đưa bà đến đích được đảng đề cử.

Julian Castro

Là ai? Thị trưởng thành phố San Antonio, Texas, từ năm 2009 đến 2014, tuổi 44, và từng làm Bộ trưởng bộ Gia cư cho Tổng thống Obama.

Nhận định của Anthony: Cách đây không lâu, Julian Castro được coi là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ. Ông là một thị trưởng được đánh giá cao của San Antonio, đã giành được vinh hạnh đọc bài diễn văn chính tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ 2012 và tiếp tục giữ vị trí Nội các trong chính quyền Obama.

Tuy nhiên, giờ đây, ông thậm chí có thể không phải là người Texas được ưa chuộng nhất trong cuộc đua, nếu cựu dân biểu (và người được hâm mộ cuồng nhiệt của đảng Dân chủ) Beto O'Rourke quyết định ra ứng cử. Ngoài ra còn có những chính trị gia khác - những người hiện đang giữ chức vụ dân cử hoặc, như cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với cái tên được nhận ra ngay lập tức - những người đang tạo ra nhiều tiếng vang về việc tranh cử tổng thống.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Ngay cả khi ông Castro không hoàn toàn là ngôi sao đang lên như trước đây - và, thành thật mà nói, dù chưa bao giờ là một diễn giả đặc biệt hấp dẫn - ông vẫn có tiềm năng thu hút một số người ủng hộ cho cuộc tranh cử sắp tới. Ông là một người Mỹ gốc Mexico thế hệ thứ ba tại thời điểm đảng Dân chủ đang khao khát sự tham gia của dân số Latino đang phát triển ở Mỹ. Ông có lợi điểm là trẻ tuổi vào thời điểm mà nhiều thành viên đảng Dân chủ đang muốn có sự thay đổi thế hệ.

Tuy nhiên, như một người ôn hòa trong một đảng đang nghiêng sang bên trái, ông sẽ phải vất vả trong con đường trước mặt.

Tulsi Gabbard

Là ai? Sinh ra ở Samoa, tuổi 37, Tulsi Gabbard là dân biểu đại diện cho Hawaii tại Quốc hội

Nhận định của Anthony: Tulsi Gabbard, thành viên Ấn Độ giáo đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ, là một ứng cử viên khó định nghiã.

Hầu hết các quan điểm của nữ nghị sĩ Hawaii phù hợp vững chắc với phe cấp tiến của Đảng Dân chủ. Bà là người sớm, và thẳng thắn ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Bernie Sanders, và là người ủng hộ y tế do chính phủ cung cấp, tăng mức lương tối thiểu và chính sách đối ngoại chống can thiệp.

Bản quyền hình ảnh Google

Tuy nhiên, người cựu chiến binh trong Chiến tranh Iraq đã nhận những lời chỉ trích vì cuộc gặp gỡ với Bashar al-Assad vào tháng 1 năm 2017 - sau khi tổng thống Syria bị cáo buộc liên tục bắn khí độc vào dân cư. Con gái của một chính trị gia và là nhà hoạt động xã hội bảo thủ, bà Gabbard cũng có thể thu hút sự phê phán của các cử tri Dân chủ vì trong quá khứ bà từng chỉ trích "những kẻ cực đoan đồng tính" và phản đối quyền phá thai và hôn nhân đồng tính.

Bà cũng phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran và lên án "chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan" bằng ngôn ngữ gợi nhớ nhiều hơn đến một ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Nếu đảng Dân chủ đang đi tìm một biểu tượng trẻ trung, lôi cuốn - ngay cả khi điều đó có nghĩa là ủng hộ một người có quan điểm không phải lúc nào cũng phù hợp với họ - thì bà Gabbard có cơ hội được đề cử. Và như đảng Cộng hòa cho chúng ta thấy, những điều kỳ lạ hơn từng xảy ra.

Pete Buttigieg

Là ai? Trở thành một thị trưởng thành phố khi vẫn ở độ tuổi 20 và từng phục vụ trong Hải quân, Pete Buttigieg là ứng cử viên đồng tính công khai đầu tiên .

Nhận định của Anthony: Hầu hết các câu chuyện được kể về Pete Buttigieg đều đề cập một cách nổi bật rằng ông là một người Millennials - thuộc thế hệ Y - tức người thuộc thế hệ sinh ra từ năm 1981 đến 1996. Đó không phải là một tình cờ.

Thị trưởng của thành phố South Bend, Indiana, không phải là người thuộc thế hệ Y duy nhất trong cuộc đua năm 2020 - Nữ nghị sĩ Hawaii Tulsi Gabbard cũng 37 tuổi - nhưng ông Buttigieg đang định vị mình là tiếng nói của giới trẻ. Như ông lưu ý, thế hệ của ông đã trưởng thành sau ngày 11/9, là những người đã chiến đấu trong các cuộc chiến tranh sau đó của Hoa Kỳ và phấn đấu tranh để có được một vị trí tài chánh ổn định trong bối cảnh sụp đổ của nền kinh tế năm 2008.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Trong khi cha mẹ già của họ, thế hệ Baby Boomers sau chiến tranh, có thể không quan tâm đến tác động lâu dài của các chính sách của Hoa Kỳ, ông Buttigieg nói Millennials sẽ phải đối phó với sự sụp đổ, hậu quả của các cuộc khủng hoảng ngày nay trong nhiều thập niên tới.

Ông Buttigieg bước vào cuộc đua với một lý lịch độc đáo. Ông là một cựu chiến binh đồng tính công khai của Chiến tranh Afghanistan và là một Học giả Rhode. Là thị trưởng của một thành phố ở giữa miền Tây, ông cho thấy mình có sức hấp dẫn với cử tri trong một khu vực giúp trao chức tổng thống cho Donald Trump.

Trình tự của thời gian đảm bảo Millennials sẽ điều hành mọi thứ vào một ngày nào đó. Một nhiệm kỳ tổng thống của Buttigieg là viễn ảnh khó thực hiện cho năm 2020, nhưng việc ứng cử của ông là một dấu hiệu của những điều sắp tới.

John Delaney

Là ai? Con trai của một thợ điện, đã có sáu năm làm dân biểu ở tiểu bang Maryland.

Nhận định của Anthony: Delaney là người chính thức đầu tiên tham gia vào cuộc tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 khi ông tuyên bố ứng cử vào tháng 7 năm 2017. Cựu doanh nhân ngành công nghệ này tranh cử với nền tảng tập trung vào việc làm, giáo dục và cơ sở hạ tầng và khuynh hướng trở lại việc hợp tác lưỡng đảng.

Bản quyền hình ảnh John Delaney

Marianne Williamson

Là ai? Nhà tư vấn và nhà văn tâm linh, với hàng triệu người theo dõi qua Twitter.

Nhận định của Anthony: Bà Williamson là một nhà tổ chức từ thiện, cố vấn tinh thần và tác giả có sách bán chạy nhất, người xem Oprah Winfrey là người theo dõi nổi tiếng nhất của mình. Nếu cựu tỷ phú dẫn chương trình talkshow Oprah Winfrey không ứng cử, bà Williamson có thể có hy vọng chuyển một số người theo dõi ngôi sao của Oprah thành người ủng hỗ trợ cho nhiệm vụ chính trị của mình để "đào sâu hơn những câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt".

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Andrew Yang

Là ai? Một doanh nhân, 44 tuổi, sinh ra ở New York, cha mẹ người Đài Loan.

Nhận định của Anthony: Một doanh nhân công nghệ đang đề xuất chính phủ Hoa Kỳ trả "cổ tức tự do" 1.000 đô la một tháng cho tất cả người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 64 như một hình thức thu nhập cơ bản phổ quát để đối phó với tình trạng công ăn việc làm ít ̣đi vì mức tự động hóa tăng lên.