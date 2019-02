Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Zhao Jinmai là một diễn viên trong phim The Wandering Earth

Với doanh thu lên đến 349 triệu USD trong 7 ngày trình chiếu kể từ mùng Một Tết Kỷ Hợi, The Wandering Earth (Lưu lạc địa cầu) - bộ phim bom tấn khoa học giả tưởng đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc đã lập nên kỷ lục mới. Đồng thời, với thành công lớn này, điện ảnh Trung Quốc cũng chính thức thách thức với Hollywood, thể loại phim mà Hollywood đã thống trị từ lâu.

Vì sao trực thăng chưa trở thành phi cơ dân dụng

Những tòa cao ốc biết 'nhảy múa' ở Nhật

Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia ăn Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ kéo dài này cũng là dịp "ăn nên làm ra" của điện ảnh nội địa của hai quốc gia châu Á có dân số đông với doanh thu tăng đột phá.

Tại mùa phim Tết năm nay, 8 bộ phim Hoa ngữ được trình chiếu mà không có sự cạnh tranh của bất cứ bộ phim Hollywood nào. Cuộc đua bắt đầu đúng vào ngày mùng 1 Tết (5/2) với chiến thắng thuộc về bộ phim hài giả tưởng Crazy Alien của đạo diễn Ninh Hạo và bộ đôi diễn viên hài ăn khách Hoàng Bột, Thẩm Đằng. The Wandering Earth, tác phẩm thuộc thể loại sci-fi (khoa học giả tưởng) xuất phát với vị trí thứ 4, đứng sau cả phim đua xe Pegasus của đạo diễn- nhà văn Hàn Hàn và phim bi, hài The New King of Comedy (Tân Vua hài kịch) của Châu Tinh Trì.

Tuy nhiên, nhờ chất lượng vượt trội trong mùa phim Tết và thể loại khoa học giả tưởng mới lạ, đề cao sức mạnh dân tộc của người Trung Quốc, The Wandering Earth bứt lên dẫn đầu và tăng dần đều trong những ngày tiếp theo.

Với 349 triệu USD thu được trong 7 ngày chiếu đầu tiên, bộ phim của đạo diễn Frant Gwo (Quách Phàm) và diễn viên chính Ngô Kinh chính thức lập kỷ lục có tuần khởi chiếu đầu tiên cao nhất mọi thời đại tại thị trường Trung Quốc, vượt qua mức 338 triệu USD của Detective Chinatown 2 (Thám tử phố Hoa 2) lập được vào mùa phim Tết năm ngoái và 307 triệu USD của Wolf Warrior 2 (Chiến lang 2) hồi mùa hè năm 2017.

Xét ở phạm vi toàn cầu, bộ phim này vươn lên đứng thứ nhì trong 7 ngày chiếu đầu tiên tại một quốc gia, thậm chí vượt mặt cả bom tấn Avengers: Infinity War với 338 triệu USD vào tháng 4 năm 2018 và chỉ đứng sau bộ phim Star Wars: The Force Awakens của hãng Walt Disney với 390 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2015.

Với mức doanh thu tăng ổn định, dù đã bước sang tuần thứ 2 và đã hết kỳ nghỉ Tết, The Wandering Earth được dự báo sẽ lần lượt vượt qua hai bộ phim ăn khách nhất Tết năm ngoái tại Trung Quốc là Detective Chinatown 2 (541 triệu USD) và Operation Red Sea/Điệp vụ biển Đỏ (575 triệu USD) trong tuần tới.

Thậm chí, qua phân tích các số liệu và so sánh với những bom tấn khác, cây bút điện ảnh uy tín Scott Mendelson của tờ Forbes còn dự đoán rằng, The Wandering Earth rất có thể trở thành phim có doanh thu cao nhất tại một thị trường trong năm 2019, vượt cả hai thương hiệu bom tấn của Hollywood là Avengers: Endgame và Star Wars Episode IX.

Scott cũng cho rằng nhờ lợi thế phân loại PG-13 (trẻ em được quyền vào rạp với sự hướng dẫn của người lớn), điều mà Chiến lang 2 - bom tấn ăn khách nhất tại Trung Quốc của Ngô Kinh hay Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì không có được, cộng với tốc độ tăng trưởng ổn định, mức doanh thu cao nhất của The Wandering Earth khi kết thúc trình chiếu có thể đạt mức 971 USD. Nếu đạt đến con số đó, The Wandering Earth nghiễm nhiên trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại tại một quốc gia, vượt qua kỷ lục cũ của Star Wars: The Force Awakens với 937 triệu USD.

Con số khổng lồ nói trên chỉ là giả định. Nhưng một điều chắc chắn là ít nhất The Wandering Earth cũng sẽ vượt mốc 600 triệu USD và giúp Ngô Kinh, ngôi sao võ thuật vươn lên dẫn đầu khi có 2 bộ phim ăn khách nhất mọi thời tại thị trường tỷ dân.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Diễn viên Ng Man-tat (Trái) và Wu Jing dự họp báo giới thiệu phim The Wandering Earth ở Bắc Kinh

BOM TẤN KHOA HỌC GIẢ TƯỞNG TRUNG QUỐC THÁCH THỨC HOLLYWOOD

Tại sao The Wandering Earth/Lưu lạc địa cầu - một bộ phim khoa học giả tưởng có kinh phí hạng trung, chỉ khoảng 50 triệu USD, thấp hơn nhiều so với bom tấn cùng thể loại của Hollywood lại chiến thắng giòn giã đến như vậy tại thị trường Trung Quốc? Đó là câu hỏi khiến rất nhiều cây bút điện ảnh quốc tế đã vào cuộc để tìm câu trả lời.

Trong khi tờ Forbes dự đoán về những kỷ lục doanh thu mà bộ phim này có thể đạt được có thể vượt mặt các bom tấn lớn hàng đầu của Hollywood thì nhiều tờ báo nổi tiếng khác như The Guardian của Anh, The Hollywood Reporter hay The Verge đưa ra nhiều nhận định, phân tích về bộ phim.

The Guardian cho rằng bộ phim này là một sự giao thoa giữa hai bộ phim sci-fi nổi tiếng của Hollywood là Armageddon và 2001: A Space Odyssey đồng thời xem đây là "bình minh" của dòng phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc, thể loại mà Hollywood đã đạt có những kiệt tác từ thập niên 60 của thế kỷ 20 và thống trị toàn cầu từ lâu.

The Hollywood Reporter cũng gọi đây là "bộ phim khoa học giả tưởng ngoạn mục đầu tiên của Trung Quốc về không gian".

Điện ảnh Trung Quốc trước đây vốn không mặn mà với dòng phim khoa học giả tưởng. Bằng chứng là Star Wars là hiện tượng văn hóa ở phương Tây nhưng luôn thất bại khi chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, khi chính phủ nước này bắt đầu đổ tiền cho tham vọng chinh phục không gian để cạnh tranh với các siêu cường trên thế giới với thành tựu mới nhất là tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công xuống nửa tối của Mặt Trăng - điện ảnh cũng đã bắt kịp xu thế thời đại để kích thích lòng tự hào của khán giả Đại lục.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đội ngũ Hollywood đến Trung Quốc dự lễ ra mắt phim của họ, như Jason Momoa có mặt ở Bắc Kinh cho phim Aquaman

Và cuộc đua đặt chân vào không gian vũ trụ của điện ảnh Trung Quốc đã có được thành công khởi đầu ngoạn mục với The Wandering Earth/Lưu lạc địa cầu.

Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Three-Body Problem (đã được dịch in ở Việt Nam với nhan đề "Tam Thể" vào năm 2016) của nhà văn Liu Cixin (Lưu Từ Hân). Đây là phần đầu trong bộ ba tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Lưu Từ Hân, nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng Hugo lần thứ 23, đồng thời cũng trở thành nhà văn châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá nhất thế giới cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Tác phẩm này kể lại quá trình từ hưng thịnh đến suy tàn của nền văn minh Trái đất trong vũ trụ với cốt truyện giàu sức tưởng tượng, thông điệp sâu sắc và đạt tầm của các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển thể, đạo diễn Quách Phàm có một số sáng tạo để kịch bản cập nhật với thời đại và giàu tính giải trí hơn. Bộ phim lấy bối cảnh ở một tương lai xa, khi Trái đất đang phải đối mặt với sự hủy diệt do mặt Trời thiêu đốt, buộc chính phủ Trung Quốc tìm cách giải cứu những cư dân của trái Đất quá đông đúc chuyển lên sinh sống ở các hành tinh có sự sống khác trong vũ trụ…

The Wandering Earth được đánh giá cao về nội dung ly kỳ (dù có một vài lỗ hổng về cốt truyện và nhân vật một chiều), thiết kế bối cảnh hoành tráng, tạo dựng được không khí thời hậu tận thế cùng kỹ xảo tân tiến không thua kém bom tấn Hollywood.

Đạo diễn Quách Phàm, người mới dàn dựng 3 bộ phim hoàn toàn bất ngờ và thừa nhận rằng không "tưởng tượng nổi" với cơn sốt chưa hạ nhiệt của The Wandering Earth tại các rạp chiếu. Tuy nhiên, với thắng lợi của siêu phẩm này, mới đây, ông thừa nhận với trang China.org.vn rằng: "Có thể xem năm 2019 là năm khởi đầu của các bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng Trung Quốc."

Ông cũng cho biết thêm, năm 2019, không chỉ có The Wandering Earth mà còn có một vài bom tấn khoa học viễn tưởng khác của Trung Quốc sắp ra mắt khán giả như Shanghai Fortress (Pháo đài Thượng Hải)- kể về một cuộc xâm lược trái Đất của người ngoài hành tinh và Pathfinder với câu chuyện của một con tàu thám hiểm vũ trụ bị rơi trên một hành tinh hoang vắng.

Khán giả Trung Quốc cũng nức lòng trước thành công của The Wandering Earth. Một người hâm mộ bộ phim đã viết bình luận trên trang Douban rằng: "Lưu lạc địa cầu là phát pháo đầu tiên giúp các bộ phim khoa học viễn tưởng của Trung Quốc chính thức ra biển lớn."

Đối với phần đông khán giả đại chúng nước này, họ vẫn quen thưởng thức các tác phẩm khoa học viễn tưởng đến từ Hollywood như Gravity, Interstellar hay The Martian và thường chọn những bộ phim có tính truyền thống trong các mùa lễ Tết như phim hài, phim gia đình hay các bộ phim cải biên từ Tây Du Ký; tuy nhiên, gu thưởng thức của khán giả đại chúng năm nay đã thay đổi khi họ đổ xô vào rạp thưởng thức Lưu lạc địa cầu, một bộ phim khoa học viễn tưởng của Trung Quốc, giúp cho bộ phim này chiến thắng các đối thủ tầm cỡ khác.

Tuy nhiên, một số cây bút phê bình cho rằng sự thành công của bom tấn này không giống với những bom tấn kích thích tinh thần dân tộc cực đoan gần đây như Chiến lang 2 hay Điệp vụ biển Đỏ. Trong Lưu lạc địa cầu có một chi tiết cảm động khi một người lính Nga hy sinh mạng sống của mình để cứu một đồng nghiệp người Trung Quốc.

"Đây không phải là một bộ phim về lòng yêu nước hay tinh thần tự hào dân tộc mà là một tác phẩm nhân văn về cách con người tìm cách cứu đồng loại của mình." - một cây bút phê bình viết.

Thị trường điện ảnh Trung Quốc năm ngoái đã gần chạm mốc 9 tỷ USD doanh thu tiền vé và chỉ thua thị trường lớn nhất là Bắc Mỹ khoảng 2 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 15-20% như hiện nay trong khi khu vực Bắc Mỹ đã bão hòa nhiều năm nay, thị trường điện ảnh Trung Quốc được dự đoán vươn lên dẫn đầu thế giới vào năm 2022.

Và ngay từ bây giờ, với thành công đáng tự hào của The Wandering Earth, Trung Quốc đang ngày càng chứng minh rằng họ không cần nhập phim bom tấn của Hollywood nữa khi đã tự sản xuất được những bộ phim chất lượng và chinh phục được khán giả nội địa. Và nếu điều đó xảy ra, Hollywood sẽ mất đi hơn 1/3 doanh thu quốc tế hàng năm. Đấy có vẻ là một tương lai có vẻ u ám với Hollywood!