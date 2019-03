Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Mỹ hiện có khoảng 30.000 lính Mỹ đồn trú ở Nam Hàn

Mỹ và Nam Hàn xác nhận kế hoạch chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trong bối cảnh đang có những nỗ lực làm tan băng quan hệ.

Các cuộc tập trận quy mô nhỏ sẽ vẫn được tiếp tục, nhưng các cuộc tập trận quy mô lớn theo kế hoạch sẽ không được triển khai.

Một số cuộc tập trận đã bị đình chỉ vào năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.

Hoa Kỳ và Nam Hàn vẫn tập trận chung

Nam Hàn đề xuất hoãn tập trận chung với Mỹ

TQ, VN dự cuộc tập trận chung KA-18 của Úc

Mỹ trấn an đồng minh sau khi hủy diễn tập ở HQ

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Binh lính Hoa Kỳ và Nam Hàn thực hành một cuộc đổ bộ bãi biển

Bình Nhưỡng luôn coi các cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự.

Thông cáo do Lầu Năm Góc phát đi cho biết bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nam Hàn đã đồng ý chấm dứt các cuộc tập trận gồm Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt trong một cuộc hội đàm hôm 2/3. Không rõ liệu việc đình chỉ này là vĩnh viễn hay không.

Giới chỉ trích cho rằng việc hủy bỏ các cuộc tập trận có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ quân sự của Mỹ và Nam Hàn trước miền Bắc, nhưng những người khác nói rằng những lo ngại đó là không chính đáng.

Tổng thống Trump trước đây đã phàn nàn về chi phí cho các cuộc tập trận này, dù ông loại trừ khả năng rút quân đội Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên.

Mỹ hiện có khoảng 30.000 lính Mỹ đồn trú ở Nam Hàn.

Tập Cận Bình chỉ huy tập trận Biển Đông từ tàu Liêu Ninh

Thaad 'có thể hoạt động' tại Nam Hàn

Cuộc tập trận suýt dẫn tới Thế Chiến III

Bắc Hàn 'sẽ tự vệ bằng vũ lực'