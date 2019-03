Bản quyền hình ảnh Mikhail Svetlov Image caption Ông Putin 'thể hiện' vài ngón judo hôm 14/02/2019 trên sân tập ở Sochi nhân dịp ông đến thành phố này để đón khách nước ngoài

Tuy còn khá lâu mới đến năm 2024, khi ông Vladimir Putin hết nhiệm kỳ nữa, có ý kiến cho rằng người Nga ngày càng ít hứng thú với 'nghị trình của Điện Kremlin' và thời đại Putin.

Bài 'Putin's Hold on the Russian Public Is Loosening' của Sir Andrew Wood, Viện Chatham House, London hôm 28/02/2019 nói tâm lý chán nản đang hiện rõ ở Nga.

"Thu nhập thực tế giảm từ 11-14% với người dân Nga trong bốn năm qua, kể từ khi Nga chiếm Crimea, đem lại một liều thuốc tự hào cho Nga."

"Nay, điều tra dư luận cho thấy niềm tin vào chính phủ, các cơ quan nhà nước đều giảm sút, xuống thấp nhất từ 2002."

"Cuối 2018, điều tra dư luận của Levada cho hay 53% dân Nga mong muốn nội các của Medvedev bị sa thải."

Nga: Putin tái đắc cử với hơn 76% phiếu

Hai phi cơ ném bom Nga sang Venezuela làm gì?

Khodorkovsky: 'Putin là tù nhân của quyền lực'

Putin nói Ukraine dàn dựng vụ đụng độ trên biển

Riêng với ông Putin, người mà một số giới ở Nga muốn mô tả như vị cứu tinh của dân tộc Nga sau thời Liên Xô tan rã, niềm tin từ dân cũng giảm từ 60 xuống 39%.

Nhiều năm qua, các vấn đề của Nga không thay đổi: thiếu vắng cải cách mọi mặt, và quyết định tăng tuổi hưu gần đây của ông Putin khiến nhiều người Nga bức xúc.

niềm tin của dân Nga vào ông Putin giảm từ 60 xuống 39%

Vẫn bài trên trang của Viện Chatham House trích điều tra dư luận của Levada nói trong năm 2018, số người cho rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân cho các vấn đề đủ loại ở Nga tăng từ 40% giai đoạn 2015-17 lên 61% hiện nay.

Bản quyền hình ảnh Anadolu Agency Image caption Từ trái: Thủ tướng Dmitry Medvedev và phu nhân Svetlana cùng TT Vladimir Putin trong một ngày lễ của Chính Thống Giáo. Hai ông Putin và Medvedev thay nhau giữ các chức vụ cao nhất trong chính quyền từ cuối thế kỷ 20 ở Nga

Lối mòn không có gì mới?

Tuy thế, Sir Andrew Wood cho rằng bản thân ông Putin cũng khó có thể thay đổi chính sách gì, dù cho ông có ở lại cầm quyền tiếp sau 2024.

Hiện cũng chưa rõ có ai trong nhóm xung quanh ông có thể lên thay Putin, theo tác giả ở Anh.

Bài diễn văn đầu năm 2019 của ông trước toàn dân Nga bị cho là "lặp lại các chủ đề quen thuộc, không có gì mới".

Sinh năm 1952, năm nay ông Putin 66 tuổi và gần đây vẫn ra sân tập judo, môn thể thao ông có đai đen.

Đến năm 2024, ông sẽ vào tuổi 72.

Hồi đầu 2018, trả lời báo Anh The Sunday Times, cựu tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky, cho rằng ông Putin "là tù nhân của quyền lực".

Tin mới nhất cho hay ông Putin vẫn quan tâm đến các vấn đề quốc tế như Venezuela nhưng thiếu độ mặn mà.

Hôm 01/03/2019, ông nhắn qua Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới Phó Tổng thống Venezuela, Delcy Rodriguez rằng Nga luôn ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tuy nhiên, ông Putin không có thời gian để tiếp ông Rodriguez ở thăm Moscow, và Kremlin cũng không hứa cho chính phủ Maduro thêm viện trợ gì về tiền bạc.